Sám říká, že zvolení do Výkonného výboru Fotbalové asociace ČR je pro něj vrchol kariéry fotbalového funkcionáře. „Rád bych pomohl regionálnímu fotbalu, se kterým mám největší zkušenosti,“ odpověděl Václav Andrejs na otázku, co chce v nové funkci prosazovat. „Regiony musejí zase získat vliv,“ dodává pětapadesátiletý předseda Královéhradeckého KFS, jenž je ve funkci už čtvrté volební období.

Jedenáctým rokem působíte ve funkci předsedy Královéhradeckého KFS. Co pro vás znamená zvolení do Výkonného výboru FAČR?

Považuji to za vrchol mé kariéry, co se týká působení v regionálním fotbale. Je to pro mě obrovská čest. A také, jak jsem mluvil s oběma kandidáty na předsedu, Petrem Fouskem a Karlem Poborským, náš region byl v jejich očích vnímám a hodnocen velmi vysoko. Zájem o náš kraj byl oboustranný a oba hovořili o tom, že úroveň naší práce byla vysoká i v minulých letech. Proto i mé zvolení vnímám jako ocenění práce nás všech v kraji.

Ve fotbalových funkcích jste působil i za éra loni zatčeného Romana Berbra, což vám někteří vyčítali. Vy jste tvrdil, že jste vždy vše dělal jen pro fotbal. Berete svoje zvolení jako satisfakci?

Jak už jsem řekl dříve, považuji se za slušného člověka a nejsem si vědom, že bych se nějak provinil proti etice. Po celou dobu jsem se snažil vystupovat sám za sebe a prezentovat svoje názory. Myslím si, že to byl i důvod, proč jsem byl nyní zvolen.

Hned po zvolení jste se vyjádřil, že se ve výkonném výboru chcete soustředit na regionální fotbal. Můžete být konkrétnější?

Mám připravených několik bodů, kterými by se měl zabývat regionální fotbal. S ním mám nejvíce zkušeností. Nejprve bych vše chtěl ale sdělit výkonnému výboru, abych zjistil, zda bude v tomhle směru vůle ke změnám. Jinak fotbal na nižších úrovních trápí nedostatek rozhodčích a hráčů v kategorii starších žáků a dorostu. To jsou problémy, které jsou všeobecně známé. Ale za důležitou považuji ještě jednu věc…

Povídejte…

Tou věcí je správné nastavení regionální komise, která v posledních letech nefungovala. Rád bych změnil komunikaci Výkonného výboru FAČR směrem ke krajům a zároveň se povedlo nastavit systém, který by umožnil regionům podílet se na stěžejních rozhodnutích. Ještě není určeno, kdo bude předsedou zmíněné regionální komise, ale jmenovaný člověk by měl prezentovat názory regionů, protože kdo jiný by měl problematice rozumět lépe než předsedové krajských svazů. Regionům se musí dostat takových služeb, které opravdu potřebují a musí jim být ponechám vliv na rozhodování o regionálním fotbale.

K velkým změnám došlo v sousedním Pardubickém kraji, kde rozporuplně vnímanou osobu Michala Blaschkeho nahradil René Živný, představitel F-evoluce. Obnovíte spolupráci?

S předsedou Živným jsme už domluveni na schůzce. Je to rozumný člověk a nevidím důvody, proč bychom nemohli spolupracovat, hlavně v oblasti mládeže a rozhodčích. Jinak ve výkonném výboru chci zastupovat zájmy celých východních Čech, pokud s tím samozřejmě v Pardubickém kraji budou souhlasit. V tomto ohledu si beru za příklad Vláďu Blažeje, který byl za Královéhradecký kraj posledním členem výkonného výboru a díky tomu měl vliv na to, že se v oblasti mládeže podařilo uskutečnit pozitivní změny. Když se ještě vrátím ke zmíněné podpoře regionálního fotbalu, tak to v současnosti dospělo k tomu, že ho v asociaci řídili lidé od stolu.

Zmínil jste zástupce kraje ve vedení FAČR. Letošní volby byly v tomto směru vydařené, nemyslíte?

Řekl bych, že pro náš kraj byly volby až historicky úspěšné. V osobách Jana Staňka a Jana Malého jsme získali pozice v Odvolací komisi, kam se také dostal i náš bývalý hráč Josef Valenta, který nyní působí na Plzeňsku.

Změny ve strukturách FAČR byly velké. Shodne se podle vás nový výkonný výbor na důležitých věcech?

Je jasné, že došlo k zásadní změně směru ve fotbale. Nový výkonný výbor není jednobarevný, což osobně považuji za výhodu. Bude víc názorů, a to může být ku prospěchu, že nezabředneme do stereotypu. Jsou tady noví funkcionáři, nezatížení minulostí a na druhé straně jsou tady ti zkušení, kteří fotbal dělají už delší dobu. Myslím, že by to mohlo fungovat.

Nastává podle vás boom v českém i krajském fotbale?

Samozřejmě mám radost z věcí, které se udály ve fotbale v Hradci Králové. Rozjede se mládežnická akademie, začne se budovat nový stadion a klub postoupil do ligy, kde věřím, že bude hrát důstojnou roli. A těší mě, že fotbalový boom je v celých východních Čechách. V Pardubicích se rovněž bude stavět nový stadion. Klub má za sebou fantastickou sezonu v lize, kde do posledního kola hrál o poháry, přitom před sezonou byl pro všechny jeden z aspirantů sestupu. Výkony Pardubic ale nebyly náhodné. Jsou odrazem práce trenéra Krejčího a zapadají i do toho, jak je klub řízen.