Šest utkání bylo v řádném termínu odehráno, jeden duel dopředu odložen na 23. září a v jednom případě nedošlo k sehrání zápasu z důvodu podezření na nákazu COVID.

Tím duelem, který se na poslední chvíli musel zrušit, byl souboj Miletína s Vrchlabím. Jeden z hostujících fotbalistů přišel v posledních dnech do styku s vrchlabskými hokejisty, které v pondělí krajská hygienička poslala do karantény. Z obavy nad případným šířením nákazy tak hosté do Miletína raději necestovali.

„Naše příznivce mohu uklidnit. Žádný z členů mužstva nebyl pozitivně testován,“ sdělil ještě ve středu večer prezident vrchlabského klubu Tomáš Hladík.

Výsledky osmifinále poháru

Hořice – Libčany 2:1 (1:0). Branky: 14. a 88. M. Skalský – 89. Chromek. Rozh.: Nymsa. ŽK: 2:3. Diváci: 70.

Nový Bydžov – Slavia Hradec Králové 3:0 (1:0). Branky: 43. Drobný, 75. Holec, 83. Mokošín z pen. Rozhodčí: Vích. ŽK: 1:4. Diváci: 85.

Nepolisy – Olympia Hradec Králové 0:0, na penalty 5:6. Rozhodčí: Otava. ŽK: 2:1. Diváci: 140.

Třebeš – Police 2:5 (1:1). Branky: 5. Štajer, 85. Krykorka z pen. – 17., 66. a 75. J. Matějka, 56. Awuku, 82. Mucha. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 0:2. Diváci: 120.

Vysoká nad Labem – Rychnov nad Kněžnou 4:3 (3:1). Branky: 12. Hašek, 17. Bělka, 44. Mikušík, 71. Ptáček – 33. a 68. Jedlinský, 59. Švarc. Rozhodčí: Pešava. ŽK: 3:1. Diváci: 35.

Železnice – Sobotka 0:2 (0:0). Branky: 62. Miler, 68. O. Knobloch. Rozhodčí: Beránek. ŽK: 3:1. Diváci: 120.

Utkání Černilov - Kostelec nad Orlicí se hraje ve středu 23. září od 17 hodin. Souboj Miletína s Vrchlabím byl po dohodě obou klubů přeložen na středu 28. října od 14.30.