OBRAZEM: Hradečtí fotbalisté začali s Novotným a Záviškou, trénoval i Dvořák

Na úvodním tréninku druholigových fotbalistů FC Hradec Králové se v pondělí představily i dvě posily – křídelní hráči Filip Novotný, který přišel na přestup z Jihlavy, a Jan Záviška, jenž dorazil na půlroční hostování z Bohemians 1905. Hostování prodloužil Jakub Rada. Do přípravy se zapojil také hradecký odchovanec Pavel Dvořák, který je hráčem Olomouce, ale naposledy působil ve Slovácku. A také Daniel Vašulín z Chrudimi. O příhodu obou útočníků se ještě jedná. Naopak v týmu skončili Fahrudin Djurdjević, jemuž vypršela smlouva, a Christian Frýdek, jenž se vrátil do Sparty. Chyběl také Jakub Martinec, který jedná o možném odchodu do Jablonce. V jednání je i hostování mladého útočníka Filipa Firbachera v jiném klubu, aby měl dostatečné herné vytížení.

Fotbal fotbalová národní liga FC Hradec Králové první trénink | Foto: Deník / Michal Fanta