Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý má jasno. Včera krátce před polednem oznámil fotbalové veřejnosti pětadvacetičlennou nominaci na červnový evropský šampionát.

Velká většina jmen se v ní očekávala, jen u malého procenta visely otazníky. Co na nominaci či opomenutí některých jmen říkají fotbalové osobnosti z východních Čech? Na to jsme se zeptali krátce po tiskové konferenci nároďáku.

Deník respondentům položil dvě otázky:



1. Co vás na nominaci překvapilo?



2. Chybí vám v ní někdo?

Jan Kraus.Zdroj: Martina HegerováJAN KRAUS

Bývalý hráč Hradce, Plzně, Zlína a korejského FC Tegu, nyní trenér Chlumce n. C.

1. Podle mě nominace není nijak zvlášť překvapivá. Jsou v ní vesměs hráči, kteří odehráli většinu kvalifikace. Nečekal jsem tam snad jedině Peška z Liberce, nicméně za výkony, které podával, si to plně zaslouží.

2. Jedině Kúdela, ale všichni budeme doufat, že tam nakonec bude. Jinak je v nominaci to nejlepší, co momentálně máme k dispozici. Gólman Kolář se sám omluvil, určitě patří mezi špičku, ale na tomto postu problém nebude, tam máme další kvalitní brankáře. Co se týká Dočkala a Pavelky, tak už to jsou starší kluci a v dnešním fotbalovém trendu, kdy se hodně běhá, je dokážeme nahradit.

Jiří HloušekZdroj: DENÍK/Martin BergmanJIŘÍ HLOUŠEK



Trenér FC Vrchlabí a otec bývalého českého reprezentanta



1. Jako první mě překvapila situace mezi brankáři. Nevěděl jsem o tom, že se Ondřej Kolář trenérům omluvil a během šampionátu se chce soustředit na vlastní zdravotní problémy. Co mě rozhodně zarazilo, to je neúčast Bořka Dočkala. I Pavel Vrba dokázal s týmem okolo Pavla Horvátha děsit Evropu. Bořek je vůdčí typ, umí vytvořit šanci, zahrává standardky, na takové úrovni to neumí každý. Čekal jsem jeho nominaci, dalo se na něho sázet.



2. Nejvíc mi v nominaci chybí Jaroslav Zelený. Vůbec nerozumím tomu, že není ani mezi náhradníky. Sledoval jsem letos hodně naši nejvyšší soutěž a upřímně, mezi stopery patřil jednoznačně mezi tři nejlepší. Když se podívám, jací hráči figurují mezi náhradníky, nejde mi do hlavy, že byl zcela opomenut. Kromě Ondřeje Kúdely se v lize nenašel jiný lepší stoper.

Radim HolubZdroj: DeníkRADIM HOLUB

Dvojnásobný mistr ligy, bývalý hráč Sparty či Mladé Boleslavi

1. Žádné velké překvapení tam nevidím. Jsem rád, že v nominaci je Jakub Pešek, protože se mi v poslední době hodně líbil. Je v nejlepším věku, dává góly, branku umí i připravit. Ostatní jména se dala čekat.

2. Ve vzduchu visela jen otázka, zda vezme Bořka Dočkala, ale on nemládne a konkurence je tam veliká. Myslím si, že obrovská škoda je zranění Provoda, který měl také vynikající formu.

Vybral Šilhavý správně?Zdroj: Deník

Ivo Svoboda.Zdroj: Deník/ Martin BergmanIVO SVOBODA



Bývalý hráč Slavie Praha, Plzně, Českých Budějovic, Drnovic, Hradce, nyní TJ Sokol Opatovec



1. Při pohledu na nominaci je asi opravdu neúčast Dočkala překvapením. Ano, současná forma ho nenominuje, ale z pohledu jeho pozice v týmu a zkušeností mi tam chybí. Nevím, třeba jsou i jiné důvody než aktuální výkonnost. Gólman Kolář určitě do mužstva patří, ale neměl by přednost před nominovanou dvojicí, proto šlo spíš o vzájemnou dohodu.



2. Vyloženě mi asi nikdo nechybí. V nominaci je stejně pět až sedm hráčů, kteří do jednotlivých zápasů pravděpodobně nezasáhnou, ale pro jejich budoucnost je účast na Euru významná z hlediska jejich případných přestupů. Věřím, že pokud najdeme ideální složení a sportovní formu v defenzivě, tak budeme mít směrem dopředu potřebnou kvalitu a reálnou šanci bojovat o postup ze skupiny do vyřazovací fáze.

Bohuslav Pilný.Zdroj: Deník/ Michal FantaBOHUSLAV PILNÝ

Bývalý hráč Hradce a Liberce, nyní trenér Dukly Praha

1. Neříkám, že by tam tito hráči neměli být, ale pro mě je překvapením nominace brankáře Mandouse a záložníka Peška. Rozhodnutí ohledně gólmanů se dá pochopit. Tomášové Koubek, který nakonec v týmu není, ani Vaclík na jaře pořádně nechytali a trenér Šilhavý asi nechtěl brát dva brankáře bez herní praxe. To, že na Euro nepojedou hráči jako Dočkal či Ondrášek je pro ně nepříjemné, ale je to rozhodnutí trenéra. A možná účast Kúdely? Myslím si, že je možné, aby mu byl trest zmírněn a na Euro by mohl jet. Otázkou pak je, zda ho brát třeba i na jeden zápas ve skupině, pokud by na ty dva první byl ještě v trestu. Ale herně by to určitě zvládl.

2. To si netroufnu hodnotit. Trenér Šilhavý si hráče vybral a ví, proč to udělal. Za sebe jsem ale moc rád, že jede Tomáš Holeš, kterého jsem v Hradci trénoval. Zaslouží si to. A myslím si, že může dostat i více prostoru v zápasech, protože ukázal, že je schopen zvládat těžká utkání a také je využitelný na více postech.

Martin HašekZdroj: Deník / Jiří KopáčMARTIN HAŠEK



Pardubický odchovanec, bývalý reprezentant, trenér Sparty nebo Bohemians



1. Podle mě k žádnému překvapení nedošlo. Tím, že se do nominace vejde až 26 hráčů, tak se tam dostali prakticky všichni, kteří připadali v úvahu. Logicky se tam dostal i někdo, kdo má o hodně méně zkušeností než další hráči, třeba jako Pešek. V nominaci by určitě byl Ondra Kolář, ale pokud je zraněný, tak to není žádné překvapení.



2. Kúdela je podle mého názoru hráč základní sestavy. Nevidím důvod, proč by nejel, pokud to půjde. Rozhodnutí UEFA považuji za nešťastné. Souhlasím s tím, že se na něj čeká. Může to pro něj být první a třeba poslední velký turnaj. Byla by škoda, kdyby to nedopadlo. Když je někdo zraněný, tak je to smůla, ale jeho důvod mi připadá absurdní.