Náchodsko – V sychravém druhém říjnovém víkendu se ve fotbalových krajských soutěžích dospělých hrálo o další mistrovské body. Provodov i Babí naplno bodovaly, Kostelec s Policí nad Metují doma body poztrácely.

KRAJSKÝ PŘEBOR



Týniště – Broumov 7:2 (4:2). Už v 8. min. po chybě v rozehrávce gólmana Bohušky otevřel skóre Merganc – 1:0. V 19. min. zahrávali hosté rohový kop a Pohl hlavou vyrovnal na 1:1. O dvě minuty později sebral míč obránci Týniště Hušek a z otočky dal na 1:2. O minutu později ale domácí prošli broumovskou obranou a vyrovnali na 2:2. Krátce poté z pokutového kopu Týniště dalo na 3:2. Ještě do přestávky, ve 32. min., zvýšili domácí na 4:2.

Druhý poločas mohl začít pro hosty dobře, když ve 48. min. Harasevič centroval, ale Kotyza dal těsně vedle. V 54. min. vyrazil na roh Bohuška trestný kop a z následujícího rohu domácí zvýšili na 5:2. V 76. min. Týniště upravilo na 6:2. Pak ve svých vyložených šancích pohořeli broumovští Kotyza a Michálek, a tak v poslední minutě ještě domácí po úniku dali na konečných 7:2.

Police nad Metují – Rychnov nad Kněžnou 2:2 (1:2). V prvním poločase hosté přehrávali domácí v rychlosti i v důrazu. Z toho vytěžili standardní situace, hlavně rohové kopy, ze kterých také trestali. Nejprve ve 24. min. hlavou skóroval Volný a poté ve 28. min. po dalším rohovém kopu nestačili po odraženém balónu domácí čistě zasáhnout v pokutovém území, následovala penalta, z níž odskočili hosté na rozdíl dvou gólů. Domácím se naštěstí podařilo vstřelit do poločasu kontaktní gól z penalty, která byla odpískána za hraní rukou. Hosté mohli v první půli svůj náskok zvýšit, když nastřelili břevno a tyč.



Ve druhém poločase se hra změnila, domácí přidali na důrazu a vytvořili si i brankové příležitosti. Nejprve selhal v tutovce Hauschke a o tři minuty později také Hauk. Hosté neustále hrozili z brejků, gól se jim ale vstřelit už nepodařilo. Naopak domácí srovnali v 64. min. po centru Hauschkeho na Hauka, který hlavou usměrnil míč na pravou tyč. V závěru domácí ještě nevyužili Haukem gólovku.

Lázně Bělohrad – Česká Skalice 4:1 (2:1). Hned v 1. min. pustili sudí evidentní ofsajd, z něhož domácí poprvé skórovali. Ve 26. min. potrestali domácí špatné vyběhnutí brankáře Kaufmana – 2:0. Do poločasu dokázala Skalice korigovat z trestného kopu Chmelíkem. Po přestávce se Skaličtí snažili utkání zvrátit, ale přišla další chyba Kaufmana – 3:1. V závěru utkání domácí ještě z brejku zvýšili na konečných 4:1.

I. A TŘÍDA

Kunčice – Jaroměř 7:3 (3:1). První šanci měli už ve 3. minutě domácí. Po přihrávce z levé strany pálil Brzek a Schejbal jeho střelu vyrazil. V 5. min. špatně odkopl míč ve vápně Jaroměře Kučera, trefil Hrobského a míč se odrazil k Brzkovi. Ten snadno do odkryté branky skóroval – 1:0. O deset minut později zahrál z levé strany přímý kop Doležal, Schejbal míč vyrazil a Jankaj ho dorazil do sítě – 2:0. Ve 28. min. si Škoda zpracoval odražený míč a z 18 metrů se trefil k tyči – 2:1. Další gólovku zahodil ve 33. min. Rejchrt. Po Michálkově přihrávce střílel nekrytý z 12 metrů, ale těsně minul branku. Ve 37. min. Schejbal špatně vykopl, Kunčice šly do rychlého útoku a Brzek z 20 metrů obhodil jaroměřského brankáře – 3:1.



Ve 47. min. dostal dlouhý míč do útoku Brzek, na mokrém terénu ustál souboj s Rejchrtem a poslal oblouček do šibenice jaroměřské branky – 4:1. V 54. min. zaskřípala rozehrávka Hrobského a Hořínka, k míči se dostal Šulc a překonal Schejbala – 5:1. O čtyři minuty později se po rohovém kopu trefil hlavou Doležal – 6:1. V 67. min. po Böhmově rohu snížil hlavou Rejchrt – 6:2. Čtvrt hodiny před koncem překonali domácí narážečkami jaroměřskou obranu a Pechar zblízka doklepl do branky – 7:2. V 85. min. udělal Huňák kličku v šestnáctce domácích, Janata ho fauloval a Huňák sám penaltu proměnil 7:3.

Sestava Jaroměře: Schejbal – Hrobský, Hořínek, Huňák, Rosuschan – Kučera, Rejchrt, Michálek, Böhm (80. Emlar) – Škoda (83. Peša), Vít.

Červený Kostelec – Třebechovice 1:2 (0:0). V první půli byla k vidění jen jedna šance, kterou měl domácí Matha po Bártově přihrávce, jenže zakončení bylo slabé. Druhý poločas Třebechovice chytře bránily a v 57. min. daly po rychlém brejku vedoucí gól. Domácí rázem hráli do plných a Třebechovice z dalšího brejku trestaly – 0:2. V 82. min. domácí přece jen snížili na 2:1, pak ještě spálili tutovky Matha a Trudič, i proto se už skóre neměnilo.

Sestava Č. Kostelce: Macek – Bárta, Škoda, Havlíček, Janko – Kovačík, Vlček, L. Hlava (73. Hypius), Hála (60. Čáp) – Matha, Liška (46. Trudič).

I. B TŘÍDA

Babí – Probluz 2:0 (2:0). Domácí šli do utkání s tím, že musejí vyhrát. Babí ale nezačalo dobře a v prvních pěti minutách přežilo dvě tutovky hostů. Potom domácí převzali iniciativu, kterou zúročili ve 27. min., kdy dlouhý Svobodův aut prodloužil V. Balek na Kozáka, který dal na 1:0. Druhou branku vstřelili domácí pět minut před přestávkou, kdy se po samostatné akci prosadil Martinec. Ve druhé půli se domácí trápili, hosté získali převahu, měli i šance, ale s koncovkou jsou na štíru. Babí tak dvougólový náskok udrželo.

Sestava Babí: J. Balek – Schrötter, Vejprava (75. Adámek), Ducháč, Novotný – Svoboda, V. Balek, Perger (89. Braha), Kozák – Fidler, Martinec (65. Voborník).

Nové Město nad Metují – Borohrádek 3:0 (1:0). Úvod utkání patřil jednoznačně domácím, kteří si po standardních situacích vytvořili dvě gólové příležitosti, ale chyběl větší důraz při zakončení. Ve 26. min. měli výbornou možnost ke skórování hosté, ale trestný kop uvnitř velkého vápna nevyužili. Ve 35. min. přišel přesný centr Zeleného a Paďour hlavou otevřel skóre utkání – 1:0.

Vstup do druhého poločasu vyšel lépe Borohrádku. Ve 47. min. po rohovém kopu se štěstím chytil gólovou hlavičku Maur. V 53. min. rychlou akci Matějuse nedokázali hosté zakončit přesnou střelou. Další gólovou šanci hostí pokazilo špatné zpracování míče. V 65. min. unikl po levé straně Zelený, nahrál volnému Paďourovi, ale ten trefil jen břevno. V 71. min. unikl obraně hostí Koza, ve vyložené šanci byl sražen, domácí však trestný kop nevyužili. V 80. min. dlouhý pas Valáška našel volného Paďoura a ten svůj nájezd bezpečně proměnil – 2:0. V 89. min. předložil Valášek ideální přihrávku Kozovi a ten upravil konečný stav utkání na 3:0.

Sestava N. Města: Maur – A. Joneš, Kálmán, P. Zákravský, Zelený – Valášek, T. Zákravský (75. Srubjan), Lelek (55. Koza), Darebník (76. Mervart) – Bauerfeind (65. F. Joneš), Paďour.

Provodov – Hlušice 5:1 (2:0). První poločas příliš krásy nepobral, první branku dali domácí ve 20. min. Fišerem – 1:0. O dvě minuty později po pěkné akci zvýšil na poločasových 2:0 Vrabec. Ve druhé půli se herní projev domácích zlepšil, častěji drželi střed hřiště a dostávali se do mnoha šancí a jednu z nich v 55. min. Vrabec využil na 3:0. V 66. min. dával na 4:0 po samostatné akci Pařízek. Čtvrt hodiny před koncem Pařízek po další samostatné akci dal na zlatém podnosu Vrabcovi, který zkompletoval hattrick – 5:0. Hosté pět minut před koncem korigovali na konečných 5:1.

Sestava Provodova: Voborník – Malý, Nejman (60. Bek), Výborný, Zelený – Müller (46. Dudek), Pařízek, Pfeifer, Fišer (65. Tylš) – Bensch (77. Zítko), Vrabec. (mr, mich, zm)