V tomto týdnu byl potvrzen termín sehrání osmifinalového utkání MOL Cupu mezi třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou a Viktorií Plzeň, v současnosti druhým nejlepším tuzemským celkem. Atraktivní pohárové střetnutí se uskuteční ve středu 30. října od 14 hodin.

Pro tým kouče Jana Krause to bude již třetí měření sil s prvoligovým týmem v tomto ročníku. V předešlých dvou případech byl úspěšný, když nejprve na konci srpna vyřadil Příbram (2:1) a stejný husarský kousek se mu podařil i nedávno proti Bohemians Praha 1905 (2:1).

Chlumecký FK poskytl Deníku čerstvé informace ohledně vstupenek k tomuto svátku fotbalu, o který je na veřejnosti velký zájem. Plné vstupné bude činit 120 korun, senioři, ženy a mládež nad 130 centimetrů zaplatí 80 korun, děti do 130 centimetrů budou mít vstup zdarma. Do předprodeje půjdou lístky od pondělí 14. října. To se týká infocentra v Chlumci na náměstí a také prodejny JAKO v Hradci Krállvé (Habrmanova 147). „Lupeny“ bude možné zakoupit rovněž na všech zápasech mužů v areálu FK Chlumec. Hromadné objednávky je možné řešit na telefonním čísle 605 814 517.