Návštěva kola logicky dorazila do Lázní Bělohradu. Třaskavé derby sledovalo 250 diváků, kteří viděli výhru domácího celku. Jednoduché tři body to však pro borce z lázeňského města nebyly. Ve 34. minutě otevřel skóre Jakub Loner. Velká komplikace pro Bělohrad přišla ve 45. minutě, kdy se nechal vyloučit Jan Kluz. I tak favorit dokázal ve druhém poločase vstřelit dvě branky a zaslouženě 3:0 vyhrál. „Začátek utkání byl vyrovnaný. Postupem času jsme získávali převahu, která vedla k vedoucí brance. Komplikace v podobě zbytečné červené karty přišla na konci poločasu. Po přestávce jsme však i v deseti na hřišti dominovali, přidali dvě branky a utkání jsme tak zvládli za tři body,“ zhodnotil duel trenér domácích Tomáš Marek.

Po dvou prohrách zabrali na domácím hřišti fotbalisté Železnice. Svěřenci zkušeného kouče Vladimíra Blažeje v těžkém duelu přehráli 3:1 Broumov. Hosté šli v 25. minutě zásluhou Bureše do vedení. Konec první půle však patřil domácímu Romanu Klouzovi, který dvěma góly otočil výsledek duelu. Pojistku přidal jedenáct minut před koncem Jan Šťastný. „Velmi obtížný duel proti soupeři, jehož hráči mají hodně nahráno ve vyšších krajských soutěžích. Vedení Broumova jsme otočili těsně před pauzou, po ní se odehrávalo dramatické představení, klid nám bral výbornými zákroky brankář hostů Bouška, ale tým to zvládl. Trochu dějepisu na závěr, bylo to první vítězství Železnice nad Broumovem v historii,“ uvedl železnický kouč Blažej.

Nový Hradec si vyšlápl na lídra soutěže z České Skalice. Jedinou branku zápasu viděli diváci těsně před poločasem z pokutového kopu, který proměnil domácí Šmíd. „Sehráli jsme kvalitní utkání s lídrem soutěže. Hosté si za celé utkání nevypracovali vyloženou příležitost ke skórování a byli jsme to my, kdo měl po celý zápas mírnou převahu. Po gólu z penalty jsme mohli ve druhém poločase vedení navýšit, několik šancí však zůstalo nevyužito. Celý tým si dozadu počínal bezchybně, proto jsme opět potvrdili sílu na domácím hřišti,“ popsal realizační tým Nového Hradce.

Parádní přestřelka byla k vidění v Třebechovicích pod Orebem. Domácí SK zde hostilo Roudnici. Souboj týmů z horní poloviny tabulky přinesl sedm branek. Z výhry se nakonec po výsledku 4:3 radovaly Třebechovice. „Rychlé bojovné utkání se šancemi na obou stranách. Hosté sice pořád dotahovali, ale výsledek jsme uhájili. Hoši děkujeme,“ řekl šťastný vedoucí domácího mužstva Karel Bíl.

Rezerva Trutnova porazila 2:1 poslední Lokomotivu Hradec. Domácí o své výhře rozhodli v prvním poločase. „I přes prohru je potřeba klukům poděkovat za odmakaný výkon. V závěru jsme sahali po vyrovnání. Dle našeho názoru se v utkání měly kopat dvě jasné penalty v náš prospěch,“ mrzelo sekretáře Lokády Michala Sobotku.

V dalších zápasech vyzrály Kunčice na rezervu Náchoda a na jejím hřišti vyhrály 3:1. Venku loupilo i béčko Třebše, které stejným výsledkem pokořilo Nové Město nad Metují. Stěžery vyhrály 4:2 v Sobotce.



I. A třída - 11. KOLO:

Nový Hradec Králové – Česká Skalice 1:0 (1:0). Branka: Šmíd z pen. Třebechovice pod Orebem – Roudnice 4:3 (2:1). Branky: Bíl, Dědeček, Sehnal, Kokhanskyi – V. Pospíšil, R. Obermajer, T. Kučera. Sobotka – Stěžery 2:4 (1:1). Branky: J. Novák, L. Král – J. Gabriel 3, Tuček. Nové Město nad Metují – Třebeš B 1:3 (1:0). Branky: Srubjan – Stehlík 2, Rychtár. Lázně Bělohrad – Miletín 3:0 (1:0). Branky: J. Loner, V. Marek, J. Odvárko. Železnice – Broumov 3:1 (2:1). Branky: Klouza 2, Jan Šťastný – P. Bureš. Náchod B – Kunčice 1:3 (1:2). Branky: Vančák – Jan Novák, Nun, David Novák. Trutnov B – Lokomotiva Hradec Králové 2:1 (2:0). Branky: Jirousek, J. Holubec – Mikunda.