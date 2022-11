Železnice – Stěžery 2:0 (0:0)

Branky: Haken, Klouza.

Souboj dvou nováčků, kteří mohou být se svým učinkováním o patro výš spokojeni, se lámal po změně stran. A domácí o svém vítězství rozhodli ze dvou standardek. Hned po půli po rohu skóroval Haken. V samotném závěru se po stejné herní situaci prosadil Klouza. Domácím zajistil tři body a první místo po podzimu. „Poslední krok bývá nejtěžší. Proti nám stál organizovaný, motivovaný a v defenzívě velmi dobrý tým, který nás podle mého očekávání velmi trápil. Po pauze nám pomohl rychlý gól jak jinak než po rohu a bratra jsme mu přidali opět po rohu. A jak pravili s nadsázkou naši činovníci, už jsme zřejmě zachráněni. Ale teď si Železnice užívá hlavně postavení podzimního půlmistra,“ zhodnotil spokojený kouč Vladimír Blažej.

Třebeš B – Česká Skalice 1:4 (0:3)

Branky: Franta – Novotný 2, Diviš 2.

Už do poločasu rozhodli o svém vítězství fotbalisté České Skalice, kteří nakonec v Hradci Králové porazili rezervu Třebše přesvědčivě 4:1. Jejich hon za postupem bude pokračovat i na jaře. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale k domácím je příliš krutý. Utkání by spíše slušela remíza. Třebeš měla své šance, ale nevyužila je. Nastřelila dvakrát brankovou konstrukci. Několik těžkých zákroků měl i brankář Jakl,“ uvedl vedoucí hostujícího mužstva Marek Vik.

Solnice jde do zimní pauzy s náskokem pěti bodů. Hit na Slavii dospěl do penalt

Lázně Bělohrad – Náchod B 5:1 (3:1)

Branky: M. Wagenknecht, J. Wagenknecht z pen., Loner, T. Nezbeda, Kulhánek – vlastní (Dobřichovský).

Favorizovaní fotbalisté Lázní Bělohradu proti poslednímu celku soutěže jednoznačně vyhráli. Velký krok k zisku všech bodů udělali už v prvním poločase, ve kterém se prosadili hned třikrát. „Jsem velmi rád, že jsme zvládli i poslední zápas roku 2022 a udělali jsme tak tříbodovou tečku za úspěšným podzimem. Chtěl bych poděkovat celému týmu za poctivou práci jak v zápasech, tak i v trénincích a doufám, že si to přeneseme i do jarní části,“ řekl spokojený kouč domácích Tomáš Marek.

Lokomotiva Hradec Králové – Roudnice 0:1 (0:0)

Branka: Vítek.

Jedinou branku viděli diváci v duelu hradecké Lokády s Roudnicí. Jedenáct minut před koncem se o ni postaral střídající útočník hostujícího týmu Marek Vítek. „V zápase jsme byli o něco lepším týmem, ale vítězství to bylo utrápené. O třech bodech pro nás rozhodl pěknou střelou Vítek,“ popsal sekretář Roudnice Tomáš Rejl.

Nové Město nad Metují – Miletín 0:2 (0:1)

Branky: Lámr, Hátle.

Skvělou první polovinu zakončil Miletín výhrou v Novém Městě nad Metují. Nulu v brance udržel kapitán hostujícího celku Miroslav Richter. A po brankách Tomáše Lámra a Jana Hátleho si z Náchodska odvezli svěřenci trenéra Vladimíra Táborského tři body. Zápas navíc dohrávali po vyloučeních Bergra a Novotného proti devíti. „Po dobrém výkonu si odvážíme zasloužené tři body a jako nováček soutěže jsme si upevnili krásné páté místo. Za tento úspěch patří dík všem hráčům, realizačnímu týmu a funkcionářům,“ poděkoval vedoucí miletínského A-týmu Antonín Kraus.

Třebechovice – Kunčice 3:2 (1:1)

Branky: Sehnal, Kokhanskyi, Dědeček – Česák 2.

„Kunčice hodně běhaly a i důrazu měly nadbytek. Také již v desáté minutě jsme mohli prohrávat klidně 0:4, a to ještě v první minutě gólman Cejnar chytil penaltu. Do vedení jsme nakonec šli my, po rohu se prosadil Sehnal. Hosté vyrovnali ve 42 minutě po individuální akci Česáka. Ve druhé půli jsme zvýšili na 2:1, když po centru Horáka hlavou zavěsil Dědeček. Na 3:1 skóroval opět hlavou obloučkem do šibenice Kochanskyi. Hosté už pouze korigovali,“ popsal průběh zápasu vedoucí třebechovického týmu Karel Bíl.

Čvančara: Strašidelný výsledek. Kaňka na celém podzimu, který jinak nebyl špatný

Trutnov B – Broumov 5:1 (3:1)

Branky: Jirousek 2 (jeden z pen.), Landa, Valášek, Doubic – Kotyza.

Ohlasy – Michal Vlček, vedoucí Trutnova B: „Závěr podzimní části nám vyšel výtečně. Na domácí umělce jsme si i přes dobře hrající Broumov došli pro tři body bez větších dramat, což u nás není obvyklé. Stěžejním bodem tohoto úspěchu byla naše produktivita v úvodní půlhodině, která podtrhla kvalitní výkon, rychlost a důraz naší hry a řadu pěkných fotbalových kombinací.“

Ondřej Zinke, trenér Broumova: „Závěr bodově vydařeného podzimu končíme nejvyšší porážkou. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Nový Hradec Králové – Sobotka 3:2 (3:1).

Branky: Novák 2, Šmíd – Kocourek 2.

Zajímavý duel se hrál na Novém Hradci, kam zavítala Sobotka. Do vedení šli zásluhou Kocourka fotbalisté Sobotky. Domácí však dokázali do poločasu třemi góly výsledek otočit. Po změně stran měli převahu hosté, ale pouze pět minut před koncem skóre kosmeticky upravili. „Utkání dvou rozdílných poločasů. I když se v tom prvním hosté ujali vedení skóre jsme brzo otočili a svůj náskok mohli ještě více navýšit, což se bohužel nestalo. Druhých pětačtyřicet minut bylo z naší strany ukázka současného rozpoložení, kdy se na naše kopačky vkrádala nervozita, z níž pramenila velká nepřesnost. Upracované vítězství jsme na závěr podzimu potřebovali,“ řekl trenér Nového Hradce Ondřej Kolář.