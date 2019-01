Náchodsko – Nedělní program krajských fotbalových soutěží mužů přinesl pohledné derby, v němž Červený Kostelec zvítězil v Broumově. Zajímavé věci se děly také v Polici nad Metují, která doma deseti góly rozmetala Rudník. Cennou výhru si pak z hřiště trutnovské rezervy přiváží Provodov.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Bílek

KRAJSKÝ PŘEBOR

Broumov – Červený Kostelec 1:3 (0:2). Na mokrém terénu začali lépe hosté. Už ve 3. min. utekl po levé straně Martínek a jeho centr od brankové čáry zužitkoval na malém vápně Ondřej Vít – 0:1. Poté měli hosté další příležitosti ke skórování, jenže jim v tom zabránil mokrý terén. V jednom případě už Kostelečtí dokopávali míč do prázdné branky, jenže se míč zastavil v kaluži bláta před brankovou čárou. V 11. min. zkoušel štěstí z dálky domácí Pohl, ale Švejdar si s jeho střelou poradil. O deset minut později se uvolnil ve velkém vápně hostující D. Hlava a střelou k tyči zvýšil na poločasových 0:2.

Po změně stran domácí zlepšili svou hru a byli aktivnější než v první půli. V 56. min. se také Broumov dočkal snížení, když po levé straně utekl Soumar a jeho centr zužitkoval ke snížení Pohl – 1:2. Pojistku pak Kostelec přidal až v samém závěru, když se po rohovém kopu prosadil v 88. min. Vlček – 1:3.

I. A TŘÍDA

Trutnov B – Provodov 1:2 (1:0). Proti posilněnému B-mužstvu Trutnova, které nastoupilo s několika hráči A-týmu včetně brankáře Šťastného, podal Provodov heroický výkon odměněný třemi body.

Po úvodní opatrné desetiminutovce se dostal za domácí obranu Pařízek, v jasné šanci byl ve vápně stažen za dres, sudí však tento prohřešek domácím prominul. Na těžkém terénu pak postupně přebírali iniciativu domácí, avšak ti se museli mít na pozoru, protože Provodov neustále hrozil z rychlých brejků. Po jednom z nich se ocitl v dobré šanci Metzner, ale mířil jen do boční sítě. O chvíli později zahrozili Kuneš s Nejmanem, ale ani tentokrát se skóre neměnilo. Ve 40. min. došlo k nedorozumění provodovské obrany s brankářem, následoval faul domácího hráče, který strčil Vejprava na gólmana Swaczynu, ten zůstal ležet a domácí do prázdné branky dávají vedoucí gól – 1:0. Provodovský gólman Swaczyna musel následně pro zranění opustit hřiště a do branky se postavil hráč z pole, Tolda.

Hosté v poločase přeskupili řady a od začátku druhé půle byli aktivnější a častěji se dostávali na dostřel domácí branky. Svou aktivitu gólově zužitkovali v 58. min., kdy po rohovém kopu vyrovnal hlavou na 1:1 Nejman. Potom dostalo utkání pořádný spád, hra se přelévala ze strany na stranu, hosty držel zaskakující brankář Tolda a Provodov naopak hrozil po standardních situacích. Blízko k vedoucí trefě měli hostující Bensch i Vejprava. Když už se zdálo, že zápas skončí smírně, přišla 90. minuta a v ní Macek prošel před dva obránce, naservíroval Benschovi, který do prázdné branky dává vítězný gól – 1:2.

Sestava Provodova: Swaczyna (40. Macek) – Tolda, Vejprava, Chmelík, Pfeifer – Kuneš, Nejman, Pařízek, Fiedler (90. Bek), Belák – Metzner (55. Bensch).

I. B TŘÍDA

Police nad Metují – Rudník 10:1 (5:0). Vstup do zápasu domácím vyšel na jedničku a už po dvaceti minutách prakticky bylo po všem.

Domácí dostávali hostující obranu od úvodní minuty pod tlak, a to hlavně z postranních prostorů. Už v 8. min. si hosté dali vlastní branku, když hostující bek ztlumil centrovaný míč do vlastní sítě – 1:0. O minutu později se měnilo skóre podruhé. Šnábl vystřelil z hranice velkého vápna a jeho pokus cíl neminul – 2:0. Definitivní klid přinesla na domácí kopačky 19. min., kdy se po pěkné kombinační akci prosadil T. Mucha – 3:0. Pak začal střelecky kralovat Čermák, který ve 37. min. po pěkném uvolnění a střele k tyči zvýšil na 4:0. Ve 43. min. pak tentýž hráč utekl z půlky hřiště, obešel i brankáře a do prázdné branky dává na poločasových 5:0.

Hosté prakticky po celý zápas jen bránili, moc příležitostí neměli, přesto se jim v úvodu druhé půle podařilo z ojedinělého útoku snížit. To si v 55. min. domácí stoper Hauschke sráží míč do vlastní sítě – 5:1. Pak se ale opět přihlásil o slovo domácí Čermák, který v 58. min. ztrestal chybu hostujícího brankáře, který mu míč naservíroval jak na zlatém podnose a pohotový Čermák mu ho vrátil do sítě – 6:1. Odevzdaný soupeř pak inkasoval ještě čtyřikrát, když postupně zvyšovali v 70. min. Mucha, v 73. min. Klapkovský, v 76. min. po rohovém kopu Hauk a skóre na 10:1 dovršil v 88. min. domácí brankář Kučera, který proměnil pokutový kop á la Antonín Panenka.

Sestava Police nad Metují: Kučera – Šnábl, Kollert (74. Fatura), Hauschke, Rieger – Čermák (72. Švorčík), Sivak (72. Hauk), J. Mucha, Klapkovský – Bergman, T. Mucha.