Jaroslav Kosina, trenér: „Do jarní části vstupujeme s cílem i nadále zapracovávat mladé dorostence, kteří se chtějí zapojit do týmu mužů. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, co z toho na konci bude. Hráče máme šikovné a záleží pouze na jejich přístupu, chuti podávat vždy kvalitní výkony a pracovat na sobě.“

TJ VELICHOVKY (2. místo, 26 bodů)

Jiří Lebedinský, trenér: „Náš cíl se nemění. Chceme dál bavit naše skvělé fanoušky a sebe dobrým fotbalem. Zimní přestávka je dlouhá, a tak se již všichni těšíme až vyběhneme na travnaté hřiště.“

PŘED STARTEM JARA: Nic není ztracené, hlásí Nové Město. Záchranu chtějí i další

FK NÁCHOD B (3. místo, 25 bodů)

Michal Malý, místopředseda klubu: „Rádi bychom dostali B tým zase zpět o soutěž výš. Určitě je to pro mužstvo hratelné, nějací kluci se do kádru vrátili a personální situace nám velí se pokusit o návrat do I. A třídy.“

TJ SPARTAK OPOČNO (4. místo, 24 bodů)

Lukáš Žid, trenér: „Do jara vstupujeme s vidinou udržení pozice, kterou jsme si vybojovali na podzim. Víme, že nás čeká nelehký úkol, ale z týmu cítím odhodlání zlomit ‚Opočenské jaro‘.“

TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA (5. místo, 22 bodů)

Miloš Koblížek, trenér: „S pátým místem po podzimní části u nás panuje spokojenost a určitě bychom byli rádi, kdyby se nám tuto příčku na jaře podařilo udržet. Tréninková morálka přes zimu nebyla ideální. Na to, že máme dva týmy, kluků moc nechodilo. Trápila mě hlavně docházka brankářů. Přesto se pokusíme udržet úroveň a třeba i potrápit favority, kteří jsou v tabulce před námi.“

PŘED STARTEM JARA: Hon na Slavii. Železnice, Vysoká i Kostelec jsou na dostřel

FC SPARTAK RYCHNOV N. KN. B (6. místo 21 bodů)

Jakub Jedlinský, trenér: „Béčko půjde do jarní části s chutí zúročit náročnou zimní přípravu a odehrát dobré zápasy.“

TJ LOKOMOTIVA MEZIMĚSTÍ (7. místo, 19 bodů)

Kamil Dušánek, sekretář klubu: „Naším cílem je umístění v horní polovině tabulky, tím i nulové starosti se záchranou. Rádi bychom kvalitně zapracovali nové hráče a předváděli atraktivní útočné pojetí hry pro pobavení co největšího počtu diváků.“