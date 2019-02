Náchodsko – Předkolo fotbalového Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje přineslo dvě okresní derby a v obou se „červenalo“.

VELKOPOŘÍČSKÝ matador Jiří Kuneš při střeleckém pokusu v utkání s Provodovem. Domácí Poříčí nakonec svého soupeře, i díky brance Kuneše, porazilo 3:1. Foto: Zdeněk Majer | Foto: Deník / Rojšl Michal

Velké Poříčí – Provodov 3:1

Souboj celků, které se budou letos potkávat ve stejné soutěži, začali podstatně lépe domácí, kteří v úvodní dvacetiminutovce prakticky soupeře nepustili za půlící čáru. Z úvodního tlaku však dokázali domácí vytěžit pouze jedinou trefu. V 6. minutě se postavil k trestnému kopu Hubka a jeho centrovaný míč usměrnil do sítě zkušený Kuneš – 1:0. Další gól vstřelili domácí asi po dvaceti minutách, ten však nebyl pro ofsajd uznán. Ve 23. minutě vystrčili poprvé růžky i hosté. Nožka se posunul po vápně do palebné pozice, jenže našel jen připravenou náruč Vacha. Lehkovážnost domácích mohla dostat další trhlinu po půl hodině hry, kdy dostal Provodov výhodu pokutového kopu. K němu se postavil Rojšl, jenže dělovkou málem přepůlil břevno, od něhož se míč odrazil do pole. Do další tutovky se dostal Provodov ve 43. minutě, kdy se zblokovaná střela Nožky odrazila ke Gollovi, jenž trefil tyč poříčské branky. Hra se přelila na druhou stranu, kde pěknou individuální akci Hubky gólově zakončil Dobýval – 2:0.



Utkání dostalo krátce po změně stran nový náboj. Hned ve 47. minutě zahrávali hosté rohový kop, po němž dvě střely zastavilo břevno, až ta třetí, Gollova, byla gólová – 2:1. Prakticky hned po rozehrání se dostal na druhé straně do tutovky Dobýval, jenže selhal. Pojistku mohl přidat v 68. minutě i střídající Son, jenže jeho technický pokus proplachtil těsně vedle. Deset minut před koncem začaly na hřišti tryskat emoce. Jeden z domácích hráčů postupoval těsně stíhán provodovským stoperem sám na brankáře, ten ho ještě před vápnem nedovoleně zastavil a míč kutálející se do opuštěné branky uklidil vracející se stoper do bezpečí. Ihned poté sudí nekompromisně vytáhl červenou kartu a provodovského brankáře vyloučil. Z následného trestného kopu se nic neurodilo, ale v 89. minutě Pařízek potrestal špatnou rozehrávku hostů a pečetil postup Velkého Poříčí do prvního kola – 3:1.

Broumov – Česká Skalice 5:4

Začátek utkání byl ve znamení broumovské převahy. V 8. minutě zahrával trestný kop z pětadvaceti metrů Hečko a jeho střela šla těsně nad českoskalickou branku. O pět minut později utekl po levé straně Šimon, centroval na penaltu, odkud Hečkovu téměř gólovou střelu vyrazil skalický gólman na roh. Po něm se dostal opět do zakončení Hečko a tentokrát už byl úspěšný – 1:0. V 18. minutě Drahorád vyrazil první střelecký pokus České Skalice. A hned vzápětí po centru před branku hosté hlavičkou Koženého srovnali na 1:1. Ve 26. minutě však přišla pro domácí velká komplikace, kdy se nechal zbytečně vyloučit M. Gago. Přesto se ve 32. minutě ujali domácí opět vedení. Únik po pravé straně gólově zakončil znovu Hečko – 2:1. O pět minut později však bylo znovu srovnáno. Chybu v broumovské rozehrávce potrestal Berger – 2:2. Ve 41. minutě se ocitl domácí Novák sám před gólmanem hostů, jenže se v zakončení ukvapil. Těsně před přestávkou hosté nastřelili břevno broumovské branky a vzápětí měla Česká Skalice další tutovku, jenže tu opět neproměnila.



Hned zkraje druhé půle měnili skóre znovu Broumovští, když po přihrávce z pravé strany střídající Schubert upravil na 3:2. V 51. minutě se ocitli ve velké šanci hosté, jenže mířili nad branku a podobně se vedlo vzápětí na druhé straně v 53. minutě i domácímu Hečkovi. V 63. minutě si broumovská obrana vybrala další slabou chvilku, kterou potrestal Voráček – 3:3. Nerozhodný stav ale vydržel jen šest minut, neboť domácí Hečko zkompletoval hattrick – 4:3. Čtvrt hodiny před koncem navíc Hečko zvyšoval už na 5:3. Poslední slovo si však v gólově úrodném utkání vzali hosté, kteří Voráčkem v 87. minutě korigovali na konečných 5:4.

Smiřice – Jaroměř 0:1

Úvod zápasu byl z obou stran hodně neurovnaný s minimem šancí. Od 10. minuty přebrala otěže zápasu Jaroměř, ovšem ztroskotala vždy na pozorné domácí obraně, nebo brankáři Hotmarovi. Největší šanci měl ve 25. minutě Knap, když postupoval sám na domácí branku, ale nedal. Ve 31. minutě kopala Jaroměř penaltu, tu však Čenovský neproměnil, když ho opět vychytal domácí brankář.



Do druhého poločasu Jaroměř prostřídala se snahou s výsledkem něco udělat. Domácí však nadšeně bojovali a v nasazení se hostům vyrovnali. Jaroměř měla druhý poločas řadu šancí, ovšem proti byl muž zápasu, brankář Hotmar, který vychytal nejdříve Petráčka, poté Valáška a nakonec i v samostatném úniku Knapa. Domácí hrozili z brejků, kdy jeden takový skončil na břevně hostující branky. Rozuzlení tak přišlo v 82. minutě, kdy další ze samostatných úniků proměnil hostující Petráček – 0:1.

Opočno – Police n. Met. 1:5

Ještě na jaře se oba týmy potkaly ve stejné soutěži, v té další už je Police o třídu výše a i v tomto vzájemném utkání tomu tak bylo.

Hosté od úvodu diktovali tempo hry, jenže ze své převahy dokázali vytěžit pouze gól Bergmana z 15. minuty. Uklidňující druhou branku přidal favorit hned zkraje druhé půle, kdy se trefil Mucha – 0:2. Police si utkání trochu zkomplikovala v 65. minutě, kdy domácí snížili na 1:2. Favorit však neponechal nic náhodě a o svém vítězství rozhodl v samotném závěru. Během tří minut se totiž postupně trefili Tér, z penalty Mucha a Klapkovský – 1:5.

Solnice – N. Město n. Met. 1:1

na penalty 4:5

Utkání, v němž domácí hostili soupeře hrajícího o dvě soutěže výše, přineslo překvapivě vyrovnanou podívanou. Nadšeně bojující domácí fotbalisté drželi s favoritem krok, nicméně ten se po půl hodině hry ujal po autu Semeráka a dorážce Valáška vedení – 0:1. Solnici však inkasovaná branka nepoložila, dál držela s Novým Městem krok a vyrovnání se dočkala v nastavení první půle – 1:1.



Po změně stran pokračoval vyrovnaný fotbal, kterému však chyběla rozhodující branka. Té se hrstka diváků nakonec nedočkala, a tak o postupujícím do prvního pohárového kola musely rozhodnout pokutové kopy. V nich se nakonec štěstí přiklonilo na stranu novoměstského favorita. (mr, dop)