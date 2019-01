Náchodsko – Dvanácté kolo mají za sebou fotbalové starší přípravky v JAKO Okresním přeboru, další turnaje měly na programu také mladší přípravky v Jopeco Okresním přeboru.

STARŠÍ PŘÍPRAVKY

N. Město B – Zábrodí 0:2 (0:1). Fakta – branky: Jaroslav Balcar, Jakub Oždian. Rozhodčí: Jan Gieci. ŽK: 0:0. Diváci: 20.

Náchod B – Velká Jesenice 9:7 (7:1). Fakta – branky: Jaroslav Balcar 3, Ondřej Lukáš 2, Daniel Zelenka, Martin Čechura, Oliver Zabrzevski, Tomáš Cisár – Lukáš Rudolf 4, Luděk Macháček 2, Josef Malina. Rozhodčí: Petr Šolc. ŽK: 0:0. Diváci: 15.

1. Náchod B 10 10 0 0 65:20 30

2. Velké Poříčí 8 5 0 3 36:21 15

3. N. Město B 9 5 0 4 39:24 15

4. Velká Jesenice 9 2 0 7 25:49 6

5. Zábrodí 10 1 0 9 7:58 3

MLADŠÍ PŘÍPRAVKY

Turnaj Police nad Metují: Hronov/Police A – Hronov/ Police B 5:3 (2:1). Pavelka 3, Michal 2 – Gavelek 2, Rubáček. Machov – N. Město C 2:14 (1:8). Horák, Šolc – J. Žahourek 5, Čerenkov 4, Praus 3, Macek, T. Žahourek. Machov – Hronov /Police A 2:10 (0:4). Horák 2 – Petr 6, Pavelka 2, Kubeček, Vinter. N. Město C – Hronov/ Police B 10:2 (5:1). Čerenkov 5, T. Žahourek 4, J. Žahourek – Maryška, Gavelek. N. Město C – Hronov/Police A 8:3 (5:1). Čerenkov 3, J. Žahourek 2, Praus 2, Macek – Petr 2, Pavelka. Machov – Hronov/Police B 2:3 (2:1). Šolc, Kůrka – Rubáček 2, Hlaváček.

Turnaj Zábrodí: Zábrodí – Velké Poříčí 6:3 (1:2). Meziměstí / Teplice – Červený Kostelec 2:3 (1:1). Meziměstí/ Teplice – Zábrodí 6:2 (5:1). Červený Kostelec – Velké Poříčí 5:3 (2:2). Červený Kostelec – Zábrodí 4:1 (2:0). Meziměstí/ Teplice – Velké Poříčí 7:3 (4:2). (vo)