Máte pravdu! Já bych byl rád i za gól nebo dva, ale nakonec se povedl dvojitý hattrick, ten mě těší opravdu hodně…

Proti nováčkovi soutěže z Malšovy Lhoty jste nasázel šest branek. Povedlo se vám někdy něco podobného?

Už to pár let je, ale za béčko Náchoda se mi podařilo vstřelit deset branek proti oslabené rezervě Broumova. Zápas jsme tehdy vyhráli 17:0.

Jaká vaše branka byla nejhezčí? Popište ji.

Byla to branka v druhém poločase. Na hranici vápna jsem stál zády k brance a poskakující míč jsem krásně trefil z otočky a on zapadl přesně k pravé tyči.

Jan Plšek (v modrém) toho nejvíce odkopal za Náchod.Zdroj: archiv

Soupeře jste doslova deklasovali, když jste zvítězili 10:3, jak byste zápas zhodnotil?

Povedl se nám hlavně začátek duelu, kdy jsme si vytvořili velké množství šancí, které jsme proměnili. Díky náskoku jsme si vedení v klidu hlídali. I v druhé půli jsme měli poměrně dost gólovek, ale už se nám v zakončení tolik nedařilo. Mohli jsme zvítězit i větším rozdílem.

Bylo na soupeři znát, že se jedná o nováčka?

Abych byl upřímný, tak jsem od soupeře čekal lepší fotbal. Je to tým, který postoupil z okresu. Byla na něm znát nervozita a když byl zápas rozhodnutý, tak to kluky už moc nebavilo. Uvidíme v druhé polovině soutěže, třeba nás na jaře překvapí.

Kolik za takové střelecké galapředstavení půjde do týmové kasičky?

Zatím nevím, kolik přesně to bude, ale slyšel jsem, že za hattrick je 200 korun, takže nějaké čtyři stovky. Fanoušci, kteří byli fandit, by zase rádi sud nějakého piva, možná by chtěli dokonce dva (směje se).

Odstartoval nový ročník, jaké jsou ambice v Českém Meziříčí?

Já osobně bych byl hrozně rád, kdybychom bojovali o první místo. Ale ukáže se až časem, na co budeme mít.

Jak se vám povedla letní příprava, scházeli jste se v dobrém počtu?

Letní příprava byla hodně náročná. Hlavně soustředění. Měli jsme na něm i čtyři tréninky denně. Musím kluky pochválit. I přesto, že byly termíny dovolených, tak jsme se scházeli ve velkém počtu.

Vy jste do Českého Meziříčí zamířil před touto sezonou z Náchoda, proč jste se rozhodl pro změnu?

Hlavním důvodem změny je to, že v Rohenicích stavíme s manželkou baráček. Do Českého Meziříčí to mám kousek. Je to pro mě nejlepší varianta.

Kromě vás přišli i Tomáš Vejprava a Tomáš Rezek, všechno výrazné posily. Měl by váš nový tým bojovat o čelo v nejnižší krajské soutěži?

Jak už jsem říkal, doufám, že o čelo bojovat budeme. Je potřeba se pořádně sehrát, pak by to mohlo jít. Všichni v klubu by byli rádi, kdyby se nám soutěž povedlo vyhrát.