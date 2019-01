Náchodsko – Krajské fotbalové soutěže dospělých měly o víkendu na programu další mistrovské kolo. Pro mužstva v Krajském přeboru a I. A třídy to bylo kolo předposlední, I. B třída už na podzim dohrála.

NOVOMĚSTSKÝ Roman Čopík v souboji s polickým Miroslavem Pavlů. | Foto: Zdeněk Mudroch

Na teprve třetí vítězství v sezoně dosáhli v neděli fotbalisté Červeného Kostelce, kteří doma s notnou dávkou štěstí přehráli hradeckou Slavii. Okresní derby I. A třídy viděli příznivci v Polici nad Metují, odkud si zaslouženě odvážejí všechny body hosté z Nového Města nad Metují.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Jaroměř – Olympia HK 2:1 (0:1). Jaroměř začala utkání aktivně. V 7. min. zahrával Diviš trestný kop z hranice vápna, jeho střela však jen těsně minula branku hostů. O dvě minuty později přihrál hostující Hůlka doprava agilnímu Korbovi, kterého však vychytal Ondráček. V 19. min. vybojoval Kořínek před vápnem hostů míč a přihrál doprava Škodovi. Ten postupoval sám na brankáře, ovšem jeho střela šla těsně vedle Moníkovy branky. Ve 26. min. se prosadil individuálně Korba, posadil na zem Ondráčka, ovšem naprosto prázdnou branku netrefil. Od této chvíle byla Olympie lepším týmem. Zaslouženého gólu se hosté dočkali ve 36. min., kdy utekl obraně domácích Korba a už se nemýlil – 0:1.

Do druhého poločasu Jaroměř přeskupila řady a dopředu šel Holub. Tento tah se ukázal jako rozhodující. Domácí byli rázem jednoznačně lepším týmem a výsledkem toho byl vyrovnávací gól. Ve 48. min. centroval zleva Exnar a Diviš šikovně patičkou usměrnil míč za záda Moníka – 1:1. V 52. min. střílel Exnar těsně vedle. Tlak Jaroměře gradoval a v 57. min. už domácí vedli. Centr Škody z pravé strany propadl až ke Kořínkovi, ten si hezky položil Moníka a skóroval – 2:1. V 61. min. se napravo pěkně uvolnil Diviš, nacentroval před branku a tam jen těsně hlavou nedosáhl Kořínek. V 64. min. přišla situace, po které byl vyloučen hráč domácích i hostů. Hruška dostal pas za obranu, běžel na Ondráčka, ten proti němu vyběhl a jeho střelu zasáhl rukou. Po tomto zákroku byl vyloučen a do branky tak musel Rejchrt. Za následné protesty a strčení do rozhodčího byl vyloučen i Hruška. Od této chvíle se Jaroměř soustředila na bránění a utkání gradovalo. Olympie měla herně navrch, ovšem do žádné vyložené šance se nedostala. Když už šanci měla, poradil si s ní velmi dobře zaskakující brankář Rejchrt. V 87. min. mohl Kořínek zvýšit vedení po přihrávce Diviše, ovšem brankář chytá. Stejně tak mohl vstřelit gól i Svoboda, kterému po rohu přihrál ideálně na střelu do běhu Diviš. Jeho dělovka z úrovně penalty však skončila metr nad brankou.

Červený Kostelec – Slavia HK 2:1 (1:0). V týdnu u červenokosteleckého mužstva skončil trenér Petr Zieris, jeho post převzal dlouholetý kostelecký hráč Robert Hanuš.

Domácí v tomto utkání rozhodně nebyli lepším týmem, jenže měli štěstí. Hosté v první půli neproměnili tři vyložené šance a navíc už od třetí minuty prohrávali, to když se prosadil domácí Koval.

Také po změně stran začali lépe domácí a po pěti minutách přidal druhý kostelecký gól David Škoda. Ve zbytku utkání domácí s vypětím všech sil drželi poklidný náskok, o ten přišli až v 89. min., kdy korigoval na konečných 2:1 hostující Brázda.

Rychnov nad Kněžnou – Broumov 3:1 (2:0). Hosté nezačali v Rychnově špatně, už v 11. min. se dostali do zakončení Wilke s Jarošem, jenže mířili vedle. O deset minut později podnikli rychlý brejk domácí a ukázali, jak se má proměňovat – 1:0. Ve 24. min. dostal Jaroš krásnou přihrávku od Kotyzy, jenže ji nedokázal proměnit. A o dvě minuty později přišel trest. Štejnar na malém vápně odkopával míč, jenže trefil domácího hráče, od něhož se balon odrazil a snesl se za záda broumovského brankáře – 2:0.

Krátce po změně stran domácí prošli obranou Broumova a zvýšili na pohodlných 3:0. Hosté se snažili ještě s výsledkem něco udělat, nejenže mohli vyrovnat, ale mohli i vyhrát. To by však museli proměňovat šance. To se jim povedlo jen jedinkrát, když Kotyza v 61. min. upravil hlavou na 3:1. O deset minut později zazdil tutovku Mucha a v 86. min. Brutovský nastřelil hlavou břevno.

I. A TŘÍDA

Police nad Metují – Nové Město nad Metují 2:4 (0:1). Na těžkém terénu se celý zápas lépe pohybovali hosté a poprvé za to sklízeli ovoce už v 15. min., kdy se prosadil Voráček. Domácí měli možnost vyrovnat zásluhou Hauschkeho, jeho střelu z přímého kopu ale brankář Maur vyrazil. Do zakončení se pak tlačil ještě Valtera, ale jeho pokus zablokovali novoměstští obránci.

Úvod druhé půle domácím nevyšel a hned ve 48. min. inkasovali podruhé – 0:2. Nové Město dobře kombinovalo a domácí prakticky nepouštělo do šancí. Přesto domácí zápas na chvíli zdramatizovali, když se krásně z pětadvaceti metrů trefil Jandík – 1:2. Poličtí však poté dvakrát hrubě chybovali v obranné fázi a Nové Město odskakuje na 1:4. Na konečných 2:4 koriguje pět minut před přestávkou z pokutového kopu Hauschke.

Sestavy – Police nad Metují: Kučera – Hejnyš, Kollert, Pavlů, Hauschke – Šnábl, Seidlman, Pataki, Sivak (62. Rieger) – Jandík, Valtera (74. Bergman). Nové Město nad Metují: Maur – L. Zákravský (73. Darebník), T. Zákravský, P. Zákravský, Nejman – Voráček, Růžička, Valášek (21. Čopík), Srubjan (78. Koza) – Sedláček, Klikar (63. Vávra).

I. B TŘÍDA

Dobruška – Hronov 4:1 (1:0). Hronov sehrál v Dobrušce trochu smolné utkání. Zcela vyrovnaný zápas rozhodla téměř stoprocentní koncovka domácích. Ti se poprvé dostali do výraznější brankové příležitosti ve 14. min. a hned z toho bylo vedení 1:0. Ve zbytku poločasu se hra přelévala mezi vápny, aktivnější přitom byli hosté, jenže na kýžené vyrovnání v první půl nedosáhli.

Nedosáhli na něj ani po změně stran, neboť domácí pokračovali ve výuce efektivity. Ve 47. min. se dostali do své druhé vážnější šance a střelec první branky, Michalík, přidal i tu druhou. Dobrušský útočník byl v sobotu při chutí a ze své třetí šance v zápase vytěžil i čistý hattrick. To běžela 73. minuta. O chvíli později sice hostující Bašta snížil, jenže o dvě minuty později domácí Macek uzavřel na konečných 4:1.

Sestava Hronova: Nyklíček – Polomský (70. Bašta), Štelzig, Zita, Puraš – Schreiber, Franců (70. Tichý), Danihel (60. Mi. Ansorge), Ma. Ansorge – Šťavík, Kubeček (60. Rojšl).

Přepychy – Machov 6:1 (3:1). V utkání, v němž šlo jen o to, jestli si Machov připíše bonusový bod do jarní části soutěže, začali lépe hosté. Machovští dobře kombinovali a tím si vynutili tlak na domácí obranu. V 10. min. tak šli zaslouženě do vedení. Zima si pohrál se dvěma obránci, jeho nadýchaný centr našel volného Svatoše, a ten hlavou poslal hosty do vedení – 0:1. Od té doby jako by si Machovští mysleli, že jim vítězství spadne z nebe. Iniciativu převzali domácí. Po chybách a nedůrazné hře jim v rozmezí patnácti minut nasázeli tři branky – 3:1.

Ve druhém poločase hráči Přepych rychle utnuly myšlenky hostů na kontaktní gól a po trefách v 51. a 54. min. to už zavánělo debaklem – 5:1. Aby toho nebylo málo, dohrávali Machovští vinou zranění hráče zbytek času o deseti. Definitivní podobu výsledku dali domácí v 70. min. a mohli tak oslavit první vítězství v ročníku. Naopak hráči Machova utrpěli největší debakl a do jarní části o záchranu si z podzimu přenášejí dva body za šesté místo.

Sestava Machova: Král – J. Purtig, Šolín, Středa (46. Šulc), Zima – Šváb, R. Čech, Kubeček, Pich – Svatoš, Scholz.

Provodov – Opočno 4:0 (2:0). Od úvodu domácí drželi míč na svých kopačkách, snažili se hrát kombinačně, i když jim to těžký terén hodně znesnadňoval. Už v 10. min. se domácí Khunem ocitli v dobré šanci, jenže střela skončila vedle. O tři minuty později Khun dorážel střelu Eimera a Provodov vedl 1:0. Hosté o sobě dali vědět hlavně dalekonosnými střelami, s nimi si ale pozorný Swaczyna poradil. Klid na provodovské kopačky přinesl ve 27. min. Bensch, který po rohovém kopu trefuje šibenici opočenské branky – 2:0.

Od začátku druhé půle domácí soupeře herně přehrávali, vytvářeli si spoustu gólových šancí, ale ujal se až Pařízkův přímý kop z pětadvaceti metrů – 3:0. V dalších šancích se poté ocitli Macek, Khun a Pfeiffer, skóre se ale neměnilo. To se počtvrté měnilo až v 86. min., kdy se po sólu přes půl hřiště prosadil Macek a uzavřel tím podzimní provodovský účet.

Sestava Provodova: Swaczyna – Výborný (62. Bek), Tolda, Zelený, Pfeiffer – Pařízek, Metzner, Müller, Khun – Eimer (52. Macek), Bensch. (mr, jl, rs)