A tak to zkusili trochu jinak, dopomohla k tomu také frustrace z nepříznivého vývoje. Když viděli, že to nejde herně, uchýlili se k agresivní hře. Trenéři občas nabádají své hráče k větší agresivitě. Jenže ta tentokrát přešla až do surovosti a zákeřnosti.

Nesl v tom vinu také arbitr, který v první půli až příliš pustil hru. Některé střety netrestal, spoustu jich ani nepískal, což se mu později vymstilo. Řada zákroků Jezdců po přestávce byla už hodně za hranou, ten na gólmana Koláře patřil do úplně z jiného sportu. To bylo na kriminál. Útočník musel o brankáři vědět. I když se zaměřoval na míč, periferně ho viděl. V dalších třech či čtyřech případech měli hráči Slavie obrovské štěstí, že nepřišli k újmě na zdraví. Počítali s tím, že to bude bolet, ale tohle úplně jiný level.

Takhle se prezentovat v osmifinále Evropské ligy, to ať se slavný Gerrard se svými hráči nad sebou zamyslí. To prostě do fotbalu nepatří, na tuhle úroveň už vůbec ne. Podobná řezničina je občas k vidění možná tak v „pralesních“ soutěžích na té nejnižší úrovni, ale v play off druhé nejprestižnější evropské pohárové soutěže jsem to viděl poprvé a doufám, že i naposled.

Hodně se také probírá verbální projev slávisty Kúdely, který cosi pošeptal do ucha domácímu hráči tmavé pleti Kamarovi. Proč ho za to údajně finský reprezentant po zápase zbil do krve? Jedna strana tvrdí, že to byla vulgarita, druhá, že šlo o rasismus. Tvrzení proti tvrzení.

Já říkám, že tak jako tak to byla od Kúdely obrovská hloupost. Takhle zkušený hráč, který za týden oslaví 34. narozeniny, by i v těchto napjatých momentech měl být nad věcí. Emoce plály, to je jasné. Nadávek a vulgarit byla kolem spousta, hráči na sebe křičeli jeden na druhého ani ne na metr, což bylo v ruchových mikrofonech slyšet. Proč tedy slávistický stoper musel šeptat a nechoval se stejně jako jeho spoluhráči?

Přece mu muselo být jasné, že se ho kamery odhalí a bude se to pak všemožně řešit. Ještě ke všemu stál hned vedle druhý hráč rovněž tmavší pleti, který to nemohl neslyšet. Proč hned na něj oba vylítli jako čertíci z krabičky?

Zápas už byl rozhodnutý a celá Evropa by pak jen propírala, jak Sešívaní přejeli „kopáče“ z Rangers. Takhle se bude řešit i Kúdela a bohužel tím tak trochu vyšumí neoddiskutovatelně skvělý výkon Pražanů.