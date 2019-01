Náchod - Velmi rozdílně vstoupili do nové sezony divizní dorostenci FK Náchod–Deštné. Zatímco mladší dorost jasně dominoval, starší si v domácí premiéře připsal porážku. Mladší svému soupeři nastříleli půl tucet branek, starší nepředvedli to, na co mají.

Starší dorost: FK Náchod-Deštné – Dvůr Králové 0:3 (0:1). Vstup do soutěže se Náchodským vůbec nevyvedl. Ač do Náchoda zavítal nováček divize C, počínal si zde velice zkušeně. Domácím vázla kombinace a dopouštěli se velkého množství chyb v obranné fázi. Už v první půli soupeře nechali svou nedůsledností ve středu pole jít třikrát samotného na brankáře. Naštěstí Královédvorští šance neproměnili. To se jim povedlo až na konci prvního poločasu.

Druhý poločas byla patrná snaha domácích utkání zvrátit, ale další chyby a nedůraz v útočné fázi je poslal do kolen.

Martin Vrabec, trenér Náchoda: „Utkání se mi velice těžce hodnotí. Pečlivě jsme se na soupeře připravovali, ale hráči vůbec nepředvedli to, na co mají. Hráli jsme hluboko pod své možnosti a soupeře jsme u nás štědře pohostili!“

Sestava Náchoda: Pecka – Poláček, Výborný, Mucha, Tolda – Müller (80. Železov), Pařízek, Arkeles (60. Šlapka), Smrček (75. Šváb) - Zinke (75. Zeman), Martínek.

Mladší dorost: FK Náchod – Deštné – Dvůr Králové 6:2. Mladší dorost měl o poznání povedenější vstup do sezony, když svého soupeře doslova rozebral a zvítězil rozdílem čtyř branek.