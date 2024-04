Jak diváckou podporu vnímáte?

Samozřejmě to je paráda. Ani jsme snad nečekali, že by se to až takhle vyvrbilo. Je to i tím, že jsou výsledky a jakou soutěž hrajete, protože ta je letos výborná. Police, Solnice a Náchod teď dominují, ale i ostatní mančafty mají kvalitu. Takže ta soutěž tomu dodává punc. Za mě to je v pořádku, neboť si myslím, že taková soutěž by si podobnou návštěvnost zasluhovala. Když se podíváte, že na divizi někde chodí padesát lidí…

Karel Klimeš, předseda Spartaku Police nad Metují.Zdroj: archiv K. K.A vy máte průměr na domácí zápasy takřka 400 diváků.

Jeden z faktorů je, že jsme takový kout, že lidi si v neděli najdou čas na fotbal. Vzpomeňte si na Anglii v minulém století, kdy byl fotbal jakoby zábava chudých, dělníků. V Manchesteru se v sobotu po práci sbalili a šli na fotbal. Takže takhle to je. Když ti lidé najdou zájem, tak je to pecka. Tohle by nám mohly i některé druholigové kluby závidět. Když takhle koukám, tak skoro ani nikde v ČFL nic podobného není.

Návštěvy Police n. M. na domácí zápasy v této sezoně krajského přeboru: 924, 320, 380, 320, 250, 610, 198, 80, 420. Utkání s Červeným Kostelcem (198 diváků) se hrálo ve druhém jarním kole, kdy nebylo ideální počasí. Duel s Třebší v dalším kole (80 diváků) musel být dokonce odehrán v azylu na umělé trávě v Náchodě.

Myslíte, že je to dáno hlavně výsledky a předváděnou hrou? Nebo ještě něčím jiným?

Jak říká klasik, všechno souvisí se vším. Pamatuji, když jsme hráli třeba B třídu, to byly takové nešťastné roky. To víte, že lidi radši přijdou na nějakou kvalitnější soutěž než na B třídu nebo okres. Prostě tak nějak to tehdy vzniklo v postupové sezoně, kdy se vyhrála A třída a dá se říct, že ten trend je stejný. Pro kluky, co to hrajou, je to takový dvanáctý hráč. Je to pro ně i motivace, když je ti lidé navštěvuji, povzbuzují, vytvářejí takovouhle kulisu a určitě je to žene dopředu.