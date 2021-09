Nejde si hrát na vedení města a opozici. Najít strategického partnera pro fotbalový klub FC Hradec Králové musí být zájmem nás všech, říká Pavlína Springerová, předsedkyně Hradeckého demokratického klubu (HDK), nejsilnějšího opozičního klubu na městě. Právě zastupitelům města, které je stoprocentním vlastníkem prvoligového klubu, je vyčítána rozhádanost a nejednotnost.

„Někdy to je horší než derby mezi Slavií a Spartou,“ poukazuje Pavlína Springerová.

Město je stoprocentním vlastníkem fotbalového klubu. Po letech se prosadila výstavba nové arény, nyní je na pořadu prodej klubu. Co říkáte na to, jakým stylem hledání nového vlastníka probíhá?

Celkově komunikace ohledně věcí souvisejících s fotbalem je v Hradci velmi tristní. Na minulém zastupitelstvu jsme se kvůli nepřipravenosti bodu nedozvěděli vůbec nic o průběhu výstavby, natož abychom měli informace o případném prodeji klubu. O nějakém zájmu se tak můžeme dočíst pouze z médií.

KE SPORTU má Pavlína Springerová vztah. Na snímku s míčem a brankářskými rukavicemi, které jsou podepsané fotbalovým reprezentantem Tomášem Vaclíkem.Zdroj: archivA pro vás osobně má prodej klubu velkou prioritu?

Z mého pohledu je prodej klubu klíčovou strategickou záležitostí, která přesahuje horizont mnoha volebních období. Proto je třeba, aby napříč politickým spektrem proběhla diskuse a bylo nalezeno přijatelné a udržitelné řešení. Tady si nejde hrát na vedení města a opozici. Najít strategického partnera musí být zájmem nás všech.

Pořád se mluví o tom, že město je rozhádané. Přibližte ve stručnosti kdo s kým se dohaduje a proč?

Asi nechci zacházet úplně do podrobností, lidé už musí být přesyceni zastupitelskými historkami. Faktem ale je, že obrovským problémem je slabost stávajícího vedení města. Torzo bývalé koalice nemá většinu v zastupitelstvu, a nakonec často vybublávají na povrch i jejich interní spory a vnitřní nejednota. Někdy to je horší než derby mezi Slavií a Spartou. (úsměv)

Nyní se objevil asi nejsilnější zájemce v podobě Petra Dědka, miliardáře a majitele hokejových Pardubic. Je na městě vůle vést s ním konstruktivní jednání?

O zájmu pana Dědka jsem se dočetla v Deníku. Potěšilo mě, že někdo začíná brát hradecký fotbal vážně a uvažuje o vstupu. Na druhou stranu, bude-li více zájemců, tím lépe pro město. Nicméně buďme realisté, zájemce asi nebudeme přehazovat vidlemi.

Kdo by podle vás měl za město vést jednání s případnými zájemci o klub a být tou hybnou silou, která dá věci ohledně prodeje klubu do pohybu?

V normálně fungujících městech by hybnou silou mělo být vedení města, které bude respektovaným partnerem i pro případné zájemce. Takové vedení musí mít kolem sebe dostatek expertů, kteří poskytnou za prvé komplexní informace o klubu a za druhé perfektní právně-ekonomické zázemí. Takové vedení musí mít také jasnou představu o tom, jaká je strategie klubu a kam směřuje. V Hradci je však situace podstatně komplikovanější, není zde žádná vládnoucí koalice, chybí silné vedení, a tak představa o hybné síle k jednáním spíše kulhá.

V takto větších záležitostech jakou prodej klubu bezesporu je, by zastupitelé měli postupovat jednotně, ne?

Z hlediska jednání si nedovedu představit, že budou probíhat bez konzultace se zástupci všech zastupitelských klubů a také se zástupci samotného fotbalového klubu. Kdo jiný zná podrobnosti o fungování klubu či jeho provozu. Upřímně, členové vedení města to nebudou.

Kromě Petra Dědka o klub projevují zájem skupina kolem bývalého fotbalisty Ivo Ulicha a italská klika reprezentovaná Alessandrem Barillim a Mario Morettim. Je za nimi i odpovídající finanční kapitál a schopnosti?

V minulém volebním období proběhl pokus o nalezení strategického partnera, ale vše ovlivnily průtahy kolem výstavby nového stadionu. V tuto chvíli opravdu nedokážu říci, kteří další zájemci budou v pomyslné frontě. Avšak naprosto souhlasím s tím, že při výběru partnera pro náš fotbal musíme být obezřetní a vyvarovat se přešlapů, které nastaly při majetkové transformaci v některých jiných městech.

Stadion? Věřme, že se ceny stavebních materiálů sníží

Růst cen stavebních materiálů by mohly prodražit či podle některých hlasů i ohrozit výstavbu nového fotbalového stadionu v Hradci Králové, kterou realizuje uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont. „Máme určité obavy, i když jsme byli opakovaně ujišťováni vedením města, že se to výstavby stadionu nedotkne. Věřme, že poté, co budou dokončeny demoliční a zemní práce, a bude čas na skutečnou výstavbu v příštím roce, se ceny materiálů opět sníží,“ říká Pavlína Springerová (HDK).

Jak vy osobně vnímáte fungování klubu FC Hradec Králové z pohledu jeho vedení. Pracuje dobře a rozvíjí klub, nebo máte výhrady?

Já jsem především ráda, že Hradec dlouhodobě a koncepčně pracoval na návratu do první ligy. Dlouhá léta jsme byli jako na gumě mezi nejvyšší soutěží a národní ligou. Nyní, zdá se, máme tým, který je konkurenceschopný a hraje pohledný fotbal. Těší mě, že máme funkční fotbalovou akademii, která by nám měla do budoucna zajistit dobrou pozici v nejvyšší domácí soutěži.

Někteří zastupitelé si mylně myslí, že převedením FC Hradec Králové do rukou nového majitele městu odpadne financování klubu. Město se dál musí podílet na chodu klubu. Souhlasíte?

Určitě představa o tom, že prodáme kompletně klub a máme vyřešeno, je pomýlená. Město musí zůstat majitelem stadionu, i nadále bude řešit financování mládežnického fotbalu. Velmi důležitá bude také dohoda o samotném provozování multifunkčního stadionu. Jinými slovy, město bude muset fotbal i nadále podporovat, ostatně kluby bez podpory města mohou fungovat jen velmi obtížně.

Pavlína Springerová.Zdroj: archivPro jaký model majority a minority vlastnictví klubu z pohledu majitele a města jste?

Co se týká profi klubu a nastavení vztahů mezi městem a investorem, nabízí se řada variant. Za sebe si dovedu představit variantu odprodeje 50 procent městských akcií nebo variantu, kdy město přepustí i větší podíl s tím, že si v akcionářské smlouvě vymíní určitou blokační klauzuli, která vždy bude vést většinového vlastníka k potřebě dohody s městem. Klíčové tedy bude znění akcionářské dohody a schopnost vedení našeho města optimální nastavení spolupráce prosadit.

Primátor Alexandr Hrabálek uvedl, že by byl rád, kdyby o novém majiteli rozhodlo ještě stávající zastupitelstvo a strategický partner klubu byl vybrán během roku 2022. Věříte, že je to reálné?

Když sleduji schopnost vnitřní i vnější komunikace vedení města, tak jsem skeptická k tomu, že by se to podařilo. Jako opozice jsme de facto odříznuti od informací k výstavbě stadionu, k projektové dokumentaci, nemyslím si, že se to zásadně změní v dalších oblastech. Zároveň je třeba vzít v potaz, že by se vše muselo domluvit a připravit v podstatě do léta příštího roku, pak nastoupí prázdniny a podzimní komunální volby.