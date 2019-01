Náchodsko – Fotbalový Veba Okresní přebor mužů skupin Sever a Jih pokračoval o víkendu dalším mistrovským kolem.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv Deníku

SKUPINA SEVER

Teplice n. M. – Police B 2:4

Prestižní utkání dvou aspirantů jarní skupiny O postup začali lépe domácí, kteří se proměněnou penaltou ujali vedení už ve 3. minutě. Poličtí však na konci první čtvrt hodiny srovnali krok i skóre a těsně před odchodem do kabin výsledek otočili na 1:2. Po hodině hry přidali hosté třetí branku, domácím se sice poté podařilo snížit na rozdíl jediné přesné trefy, ale hosté vzápětí gólem na 4:2 uzavřeli účet utkání.

Fakta – branky: Filip Bitnar, Pavel Cabrnoch – Petr Hauk 2, Lukáš Lorenc, Jan Pataki. Rozhodčí: David Bárta. ŽK: 2:1. Diváků: 70. Poločas: 1:2.

Meziměstí – Stárkov 1:2

Na první branku se v Meziměstí čekalo jen zhruba osm minut, to se odražený míč dostal na hranici šestnáctky, odkud nechytatelnou pumelicí dal Houštěk na 0:1. O osm minut později to s hosty vypadalo ještě lépe, když z penalty upravili na 0:2. Domácí zápas zdramatizovali zhruba deset minut před přestávkou, když ukázkovou kombinaci zakončoval ve skluzu do prázdné branky Roman Dušánek – 1:2. Po změně stran se hrálo prakticky jen na jednu branku, obléhání stárkovské svatyně o třech tyčích však k vyrovnání nevedlo.

Fakta – branky: Roman Dušánek – Martin Houštěk, Pavel Zelený. Rozhodčí: Pavel Lokvenc. ŽK: 3:4. Diváků: 100. Poločas: 1:2.

Heřmánk. – Hejtmánkovice 2:4

Na první gól se v Heřmánkovicích nečekalo ani čtvrt hodiny, když se po dlouhém autu prosadil domácí Šubrt. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, po jedné akci, kdy hostující Kitler zatáhl míč po levé straně, tečoval Horváth mimo dosah domácího gólmana – 1:1. Na poločasových 1:2 upravovali hosté po přečíslení, kterému předcházela hrubka domácího záložníka. Po hodině hry se hosté prosadili potřetí, když využili skrumáže před heřmánkovickou brankou. Poté převzali iniciativu domácí a po pěkné kombinační akci snižoval Lehotský na 2:3. Poslední slovo ale měli hosté, kteří ze standardky, kterou ještě jeden z domácích zadáků smolně tečoval, uzavřeli na konečných 2:4.

Fakta – branky: Jiří Lehotský, Jiří Šubrt – Petr Horváth, Jiří Jirman, Jindřich Kitler, Pavel Hečko. Rozhodčí: Vít Linhart. ŽK: 1:1. Diváků: 70. Poločas: 1:2.

SKUPINA JIH

Mezilesí – Jaroměř B 2:0

V prvním poločase se hrál na Mezilesí pro oko diváka nezáživný, pomalý fotbal, který přinesl jednu neproměněnou domácí příležitost. Druhá pětačtyřicetiminutovka začala svižněji, přicházely už i šance, jenže se stále více schylovalo k bezbrankové remíze. To se změnilo deset minut před koncem, kdy domácí udeřili – 1:0. Po inkasované brance otevřela Jaroměř hru a vzápětí byla potrestána – 0:2. V závěrečných minutách pak mohli domácí přidat další góly, ale nestalo se.

Fakta – branky: Lukáš Maixner, Jan Vítek. Rozhodčí. Antonín Vancl. ŽK: 0:1. Diváků: 80. Poločas: 0:0.

V. Jesenice – Č. Kostelec B 3:0

Domácí po sérii neúspěchů na hřištích soupeřů potřebovali konečně plně bodovat. První polovina prvního poločasu byla ještě vyrovnaná, potom se však střelecky prosadili domácí a prakticky rozhodli zápas. Nejdříve ve 30. min. mladý Krčil mazácky z hranice šestnáctky přeloboval brankáře a o dvě minuty později po faulu na téhož hráče Sedláček z penalty nekompromisně zvýšil na 2:0. Ve 40. min. ještě domácí Kožený nastřelil břevno. Ve druhé půli hosté sice přidali, ale byli to opět domácí, kteří v 65. min. za pomocí hostujícího Nývlta, který si dal vlastní gól, upravili na konečných 3:0.

Fakta – branky: Vojtěch Krčil 2, Petr Sedláček. Rozhodčí: Michal Vaníček, Vít Linhart, Jan Gieci. ŽK: 1:1. Diváků: 100. Poločas: 2:0.

Rasošky-Jos. – Hronov 5:3

Domácí se rozjížděli trochu pomaleji a hosté toho využili ke vstřelení vedoucí branky. Ještě do konce poločasu však Rasošky srovnaly krok i skóre a po změně stran zlepšenou hrou a proměněním šancí dovedly zápas zaslouženě do vítězného konce.

Fakta – branky: Jaroslav Kulang 2, Ivan Tokar 2, Roman Kašajík – Michal Rojšl 2, Pavel Schreiber. Rozhodčí: Michal Müller, Marcel Bareš st., Miroslav Nepokoj. ŽK: 2:3. Diváků: 80. Poločas: 1:1.

Další kolo Veba Okresního přeboru mužů se hraje už tuto středu 28. září od 16 hodin.



Skupina SEVER: Machov – Stárkov; Meziměstí – Heřmánkovice (hř. Heřmánkovice); Police nad Metují B – Hejtmánkovice.

Skupina JIH: Hronov – Jaroměř B; Červený Kostelec B – Velké Poříčí B (10.00); Velká Jesenice – Rasošky–Jos.