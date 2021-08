O víkendu 31. července a 1. srpna byla zahájana nová sezona fotbalových soutěží v Královéhradeckém kraji. Svém plány, cíle a stav kádru po koronavirové pauze odtajnily kluby z I. A třídě a I. B třídy.

Deník zástupcům jednotlivých týmů položil před startem soutěže otázku: V jakém stavu je váš tým po covidové pauze a s jakým cílem jdete do sezony?

I. A TŘÍDA

TJ SLOVAN BROUMOV

Ondřej Zinke, trenér: „Cílem bude pohybovat se do 10. místa v klidném středu tabulky, což by po rozšíření kádru mělo být v našich silách. Hlavně hrát fotbal, který bude kluky bavit a přiláká i fanoušky na náš stadion. Doma chceme vyhrávat.“

FC NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

Václav Vašata, předseda: „Postup z I. B třídy jsme přivítali s nadšením, na vyšší soutěž je mužstvo dostatečně kvalitní. Ostatně připraveni jsme už 2 roky, pouze covid nám vždy postup vzal. Posilovat kádr nepotřebujeme. Směle budeme útočit na postupové příčky i ve vyšší soutěži.“

Z DUELU Náchod B - Roudnice.Zdroj: Michal Malý

SK ČESKÁ SKALICE

Jakub Zahradník, trenér: „Hlavně bychom chtěli letošní sezonu dohrát, to je priorita. Jinak se chceme pohybovat v horních patrech tabulky a předvádět pohledný fotbal. V týmu nikdo neskončil, zatím pokračují i věkově starší hráči. Uvidíme, jak to bude v průběhu sezony.“

TJ LÁZNĚ BĚLOHRAD

Tomáš Marek, trenér: „S žádným speciálním cílem do nové sezony nejdeme. Chtěli bychom se samozřejmě vyhnout sestupovým problémům.“

SK TŘEBECHOVICE P. O.

Karel Bíl, předseda: „Náš tým se po covidové pauze sešel v dobré náladě a i když skončilo několik hráčů, přišli 4 mladí, proto kádr zůstává na solidní úrovni. A cíle? Chceme hrát v A třídě důstojnou roli a předvádět fotbal, který se bude líbit.“

SK ROUDNICE

Zdeněk Mikan, asistent trenéra: „V mužstvu jsme se snažili i během pauzy udržovat tréninkovou morálku. Hráči trénovali individuálně a hned jak to šlo, začali jsme společně. Někteří k tomu přistoupili zodpovědně, jiní funěli po pěti minutách. Odehráli jsme několik zápasů v covidovém poháru. Trénujeme společně s B týmem, takže tréninky mají náboj. Cíle se u nás moc nemění, chceme se pohybovat v horních patrech, do 5. místa. Určitě chceme rozvíjet fotbalové dovednosti všech hráčů a bavit fotbalem sebe i fanoušky.“

FK NÁCHOD B

Jaroslav Vejprava, trenér: „Po pauze se pomalu dáváme dohromady. Co se týče cílů, těžko mohu říct něco jiného než v předchozích letech. Chceme dál vyplňovat mezery pro A mužstvo, kdyby se komukoliv nedejbože něco stalo. Zároveň bychom rádi hráli co nejlepší fotbal. Ambice nemáme, je nás dvanáct, a pokud nám nevypomohou někteří kluci ze soupiska áčka, budu muset hrát i já.“

Z UTKÁNÍ Náchod B - Kunčice.Zdroj: Michal Malý

MFK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Jaroslav Macháček, sekretář: „Covidová pauza počty hráčů našich družstev nijak neovlivnila. Dostáváme se zpět do sportovního režimu. Naše mladé mužstvo je složeno výhradně z odchovanců a doufáme, že bude pokračovat v dobrých výkonech z AGRO CS Cupu. Chceme se pohybovat v průběhu soutěže ve středu tabulky.“

SK BYSTŘIAN KUNČICE

Zdeněk Šulc, sportovní manažer a vedoucí mužstva: „Po covidové pauze nám v hráčské kádru zůstalo zdravé jádro. Doufám, že i dál to náš tým přežije bez větší újmy. Nějací hráči přišli, jiní zase odešli, tak snad to bude dobré. Co se týká cílů, tak bychom se chtěli pohybovat v klidných vodách středu tabulky.“

SK SOLNICE

Milan Seidl, předseda klubu: „Přiznám se, že jsem měl trochu obavy, kolik hráčů a v jakém stavu nám po dvou zrušených sezonách přijde zpátky do kabiny, ale jsme stoprocentně kompletní. Z toho mám radost. Letní přípravu tým odstartoval už v červnu zápasy krajského poháru AGRO CS. Na hráčích je vidět, že mají do fotbalu chuť. Snad podzimní část sezony odehrajeme celou! Já často říkám, že chceme hrát dobrý fotbal, který bude hráče bavit a bude se líbit divákům. Cílem do sezony je odehrát zápasy ve zdraví, jak na hřišti, tak bez dalších covidových omezení. Půjdeme zápas od zápasu, a když se nám bude dařit aspoň tak, jako v loňské půlsezoně, kdy jsme se drželi v horní polovině tabulky, bez sestupových starostí, bude v klubu spokojenost. Hlavně, aby se hrálo!“

SK SOBOTKA

Martin Čepička, předseda: „Tým se změnil tak, že dva stabilní hráči základní jedenáctky skončili s fotbalem, naopak se nám podařilo přivést z Lužan Rejmana. Náš cíl? Úspěšně zvládnout sezonu bez sestupových starostí.“

TJ SOKOL NEPOLISY

Milan Havlík, sportovní manažer a vedoucí mužstva: „Náš tým covidem zdecimovaný není, nicméně určitě je ovlivněn nějakými odchody a příchody. Nějaké problémy tu asi byly, ale tím si určitě prošel každý celek. Myslím si tedy, že covidové ovlivnění bude pro všechna mužstva stejné. Naším cílem je rozhodně udržet klidný střed tabulky, nemáme ambice na nějaké umístění na bedně, ale zároveň netoužíme po strachu ke konci sezony v podobě boje o udržení v soutěži.“

MFK TRUTNOV B

Vlastimil Honek, trenér: „Po dlouhé covidové přestávce na tom náš tým není rozhodně ideálně, ale není na místě si stěžovat, určitě nejsme jediní. Tým jsme doplnili o dva dorostence, ale spoléhat samozřejmě dál budeme na kluky, kteří už za rezervu hrají delší čas. Budeme chtít mužstvo stabilizovat, kopat v klidném středu tabulky a fotbalem se bavit.“

TJ VELKÉ POŘÍČÍ

Zdeněk Samko, trenér: „Náš tým po covidové pauze doznal poměrně velkých změn, které již byly nutné vzhledem k věkovému průměru, který loni v soutěži patřil k nejstaršímu. Oslovil jsem hráče, které jsem trénoval v přípravce či žácích v Náchodě a rázem jsou tu zajímavá jména, co okusila dorosteneckou ligu a vyšší soutěže mužů. I přes posily vstupujeme do soutěže s velkou pokorou, proto prvořadým cílem zůstává záchrana. Tím, že přišlo hodně mladých hráčů, bude potřeba trpělivost, než si celý tým sedne a vzniknou herní automatismy, které by mohly pohladit oko diváka a tím přilákat spoustu fanoušků, na které se už těšíme.“

TJ LOKOMOTIVA HRADEC KRÁLOVÉ

Michal Sobotka, sekretář: „Kádr doznal několika změn a tréninkové manko postupně doháníme. Cílem pro novou sezonu je hrát v klidných vodách tabulky.“

SK TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Pavel Krupka, trenér: „Problémy s covidem zasáhly asi každý tým a náš není výjimkou. Cílem do nového ročníku je hrát v popředí tabulky. Uvidíme, jak se nám během sezony bude dařit. V kádru došlo jen k minimálním změnám. Kariéru dočasně přerušil Martin Matoušek, naopak z Kostelce nad Orlicí přišel Jedlička.“

I. B TŘÍDA - skupina A:

1. FK NOVÁ PAKA

Václav Horák, sekretář: „Mužstvo i po covidové pauze zůstalo nezměněné a do přípravy se zapojili všichni hráči. Co se týče cíle pro letošní sezonu, tak vzhledem k tomu, že soutěž bude opět vyrovnaná jako v předešlých sezonách, bude našim cílem pohybovat se v popředí tabulky a bude-li přát i trochu štěstí hráto postup do vyšší soutěže.“

TJ BANÍK ŽACLÉŘ

Radek Kotyk, předseda: „Dvě nedohrané sezony v podstatě smazaly to, že jsme byli nováčkem soutěže. Kádr, který suverénně vyhrál okresní přebor už není pohromadě. Novým trenérem se po podzimním přerušení soutěží stal dlouholetý hráč Baníku Dušan Poláček, který k týmu přešel od mládeže. Dle slov nového kouče je do nové sezony jasný cíl – zachránit soutěž a stabilizovat kádr. V době covidu měli hráči individuální tréninkové plány. Dále se trénovalo, jak nám to umožňovala opatření. Trenér chválí hráče za přístup v této nelehké době.“

SK JIČÍN B

Petr Beneš, trenér: „Stav týmu po covidové pauze je nepředvídatelný. Důležité je, že snad kromě jednoho jedince nikdo s fotbalem u nás neskončil a všichni chtějí pokračovat, od uvolnění restrikcí trénujeme společně s A-týmem a věříme, že na zahájení nové sezony budeme dobře připraveni. Cílem pro účinkování v I. B třídě zůstává maximální zapojení mladých hráčů našeho klubu do zápasového vytížení v mužském fotbale a samozřejmě radost ze hry a maximální možný počet vyhraných utkání.

TJ JISKRA KOCBEŘE

Jiří Štěpař, organizační pracovník: „Zatím vůbec nevíme, co od nového ročníku čekat, ale žádná velká sláva to asi nebude. Kádr stárne, sehnat nové hráče je téměř nadlidský úkol a tréninková morálka rozhodně není výstavní. Takže očekáváme boj o každý bod a velmi náročnou sezonu.“

SK SPARTA ÚPICE

Bohumil Kafka, sekretář: „Před startem sezony si netroufám odhadovat sílu našeho mužstva a na co by jeho kvality měly stačit. Lehce se nám po covidové přestávce zeštíhlil kádr, přesto by mělo být povinností mužstva se v I. B třídě pohybovat v horní polovině tabulky.“

FK DOLNÍ KALNÁ

Tomáš Navrátil, sekretář: „Covid se podepsal určitě, úbytek hráčů je velmi markantní. Do nové sezony jsme již nepřihlásili B mužstvo (po 27 letech!), s jediným týmem dospělých vstupujeme do krajské I. B třídy s cílem ji důstojně odehrát. Červnové pohárové zápasy OFS nám ukázaly, jak náročné to s oslabeným kádrem bude.“

SOUBOJ Miletín - Staré Buky.Zdroj: Iva Reichlová

FK KOPIDLNO

Vladimír Hnát, trenér: „Covidová pauza se naštěstí do chuti do fotbalu a tréninkové účasti nepromítla, možná až na nějaké to kilo navíc u několika jedinců jsou hráči v podobném fyzickém rozpoložení jako před vynucenou pauzou. Cílem pro letošní sezonu je umístění v horní polovině tabulky, dále také zapracování mladých hráčů, ideálně do obou týmů mužů.“

SK MILETÍN

Ondřej Machačka, sekretář: „V kádru A týmu neregistrujeme žádný úbytek hráčů v souvislosti s covid pauzou. V novém soutěžním ročníku bychom rádi byli štikou soutěže.“

FC VRCHLABÍ B

Jan Zajíc, trenér: „Od května jsme si chodili jednou týdně zahrát, k tomu tréninky s áčkem. Mohli jsme zapojit dorostence o dva měsíce dříve. Absolvovali jsme několik přátelských utkání, kondiční soustředění v Kácově, navrch jednu svatbu a jedno narození dítěte. Na začátku nám míč trochu překážel, kila navíc přibyla, ale teď už je vše OK. Můj cíl se oproti loňsku nemění. Chci hrát střed tabulky, dát prostor mladým klukům a hlavně dohrát sezonu. Cíl prezidenta klubu je ale mírně odlišný. Chce postup.“

TJ SLAVOJ SKŘIVANY

Jiří Suchánek, trenér: „Náš kádr prošel poměrně značnou obměnou. Teprve ostrá utkání ukážou, v jakém je stavu. Ze všeho nejvíc si přejeme, aby se vše opět vrátilo do normálu, mohli jsme se fotbalem už pouze bavit a konečně se sezona dohrála úplně celá.“

TJ DVŮR KRÁLOVÉ N. L. B

Jiří Rejl, trenér: „Tým je v podobném stavu, jako byl před covidem. Naštěstí kvůli němu nikdo neskončil. Fyzicky na tom budou kluci trochu hůř, ale to se dožene. Důležité je, aby zase nepřišla další pauza – samozřejmě nejen z hlediska fotbalu. S ohledem na kvalitu kádru a to, že jsme rezervou divizního týmu, nemůžeme mít letos jiné ambice, než se pokusit porvat o postup o patro výš.“

FC SPARTAK KOBYLICE

Libor Tobišek, trenér: „Situace po Covidu-19 v našem klubu je stabilizovaná a nyní musíme pracovat na obnovení fyzické a technické kondice. Přejeme všem hodně zdraví. V nastávající sezoně je naším cílem hrát v horní části tabulky I. B třídy a hlavně práce s mládeží.“

TJ SOKOL ŽELEZNICE

Vladimír Blažej, trenér: „Po covidové pauze jsme v podstatě ve stejné podobě, z pracovních důvodů opustil kádr áčka Filip Kadlec, naopak s týmem trénují a hrají dorostenci Filip Burgert, Jan Šťastný a Patrik Saal. Trénovali jsme po celé jaro, hráli Memoriál Karla Medlíka. Náš cíl směřuje k čelu tabulky, ale to bude záviset na zdravotním stavu kádru a zejména na frekvenci mimofotbalových aktivit, které naši hráči budou v sezoně absolvovat. S případným nekompletním složením si můžeme dávat cíle rozličné, ale pak se bude jednat jenom o přání.“

TJ SOKOL STARÁ PAKA

Jaroslav Bíl, předseda: „Jako nováček v I. B třídě je mužstvo natěšeno. Uvidíme, jaký to pro nás bude výkonnostní rozdíl. Chceme hrát tak, abychom se za své výkony nemuseli stydět, případně jít dolů. Cílem by byl střed tabulky. Po covidu byl problém mužstvo rozchodit, ale povedlo se bez personálních změn.“

I. B TŘÍDA - skupina B

TJ SOKOL MALŠOVICE

Lukáš Zrůst, trenér: „Před covidovou pauzou to nebylo růžové jak počtem hráčů, tak hlavně výsledkově. Po covid pauze počet hráčů nijak rapidně nenarostl, a tak pracujeme s tím, co máme. Ihned po rozvolnění jsme mobilizovali mužstvo, které se s velkým nadšením vrátilo do zbraně a začalo na trénincích opravdu tvrdě makat. Začali jsme postupně nabírat kondici, která byla před pauzou naším velkým nepřítelem. Postupně jsme se i lehce skamarádili s balonem a začali v přípravných zápasech zkoušet nové rozestavení. Do nové sezony se budeme ještě pokoušet kvalitně doplnit kádr, ale bohužel na pivo, párek a dobrou partu dnes už moc fotbalistů neutáhneme. Cílem bude jednoznačně vyhnout se bojům o sestup, pokoušet se hrát koukatelný fotbal založený na bojovné a týmové hře. Výsledky a předvedená hra v přípravě, počítám-li i pohárové předkolo, byly až na první zápas s hradeckou Lokomotivou přijatelné (Loko HK 1:9, Předměřice 4:2, Skřivany 2:0) a dávají nám naději náš předsezónní cíl splnit.“

TJ LOKOMOTIVA MEZIMĚSTÍ

Kamil Dušánek, sekretář: „Tým je ve stejném stavu jako před covid pauzou, nikdo neskončil, máme několik nových hráčů. A cíl je pro nás jasný: Chceme se vyhnout záchranářským bojům.“

ZE ZÁPASU Meziměstí - Opočno.Zdroj: Markéra Vlachová

TJ SOKOL STĚŽERY

Josef Urban, asistent trenéra: „Jsme v kompletním složení, naopak v době covidové pauzy řada kluků sama trénovala a dá se říct, že tým je ještě lepší než v minulé sezoně. Velkou posilou bude útočník Radim Faltus, který k nám přišel z Kunčic. Dodatečně jsme si užili historický postup do I. B třídy a věřím, že máme natolik silný tým, který bude schopen pohybovat se v horní polovině tabulky.“

FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

Petr Tomášek, asistent trenéra: „Po covidové pauze ukončili fotbalovou činnost tři hráči. Cílem je pohybovat se v horní polovině tabulky. Síla mužstev bude však po dlouhé pauze velká neznámá, takže uvidíme. Důležitý bude ale určitě začátek, ten pak většinou určuje průběh podzimní části.“

TJ SPARTAK KOSIČKY

Milan Pražák, trenér: „U nás je po covidové pauze prakticky všechno stejné. Odešel jen Jakub Černý do Solnice a Josef Kaufman ukončil kariéru. Jinak je hráčský kádr prakticky totožný. Cílem pro sezonu je hrát v klidném středu tabulky.“

TJ SOKOL TŘEBEŠ B

Lukáš Michal, trenér: „Po covidové situaci se většina kluků těšila na hřiště. K tréninkům a zápasům někteří přistoupili na sto procent, ale bohužel se našli i tací, kteří svým přístupem nedosáhli ani padesátiprocentní docházky. V přípravném období jsme odehráli několik přátelských utkání, kde jsme zkoušeli několik šikovných dorostenců, kteří mě přístupem a především komunikací mile překvapili. Chci jim touto cestou poděkovat. S přípravou jsem spokojený a už pomalu vyhlížíme začátek sezony, kdy doma přivítáme tým Opočna.“

TJ SOKOL LÍPA NAD ORLICÍ

David Mondík, sekretář: „Tým máme celkem v pořádku. Bohužel někteří hráči nám skončili a někteří odešli. Myslím, že tenhle problém řeší všichni. Kvůli nedostatku hráčů, jsme navíc museli zrušit náš B-tým. Nejvyšší cíl pro všechny je, aby se dohrála kompletní sezona. Jinak se chceme pohybovat v první polovině tabulky a bavit lidi fotbalem. A taky sebe.“

TJ SOKOL HEJTMÁNKOVICE

Miroslav Harasevič, předseda: „Je nyní složité hodnotit, jak na tom naše mužstvo je, neboť jsme neodehráli ještě ani jedno utkání. Ale po té dlouhé pauze nám dva hráči již nezačali a skončili, to znamená, že v současné době budeme vstupovat do soutěže s patnácti hráči a budeme se modlit, aby se nám vyhýbala zranění. Co se týká našich cílů, ty jsou stále stejné, fotbalem se hlavně bavit a užít si každé utkání. Na co to bude na konci stačit, to teprve uvidíme. Z umístění si velkou hlavu neděláme.“

TJ BANÍK VAMBERK

Ladislav Falta, sekretář: „Po nucené pauze se dáváme dohromady těžko a ještě to nějaký čas potrvá. V současnosti nemá cenu příliš dopředu něco plánovat, protože nikdo neví, co se bude dít za týden. Kádr se ještě tvoří, snažíme se na soutěž co nejlépe připravit, ale o všem znovu rozhodne situace s nákazou, jestli se i přes brzký začátek podzimní část dohraje.“

TJ SOKOL JAVORNICE

Tomáš Krunčík, trenér: „Náš tým je prakticky ve stejném stavu, jako byl před covidem. Parta funguje skvěle a herně to bude jednou lepší, jednou horší. Takže nic nového pod sluncem. Naše cíle jsou vždy skromné. Chceme fotbalem bavit sebe i diváky a postarat se občas o nějaké to pozitivní výsledkové překvapení.“

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ B

Martin Krempa, trenér: „Samotná covidová pauza se na našem týmu moc neprojevila a většina hráčů nastoupila do přípravy ve stejné velikosti oblečení, někteří dokonce oblékli tréninkovou soupravu o číslo menší. Vzhledem ke změnám v klubu vstupujeme do sezony s velmi podobnou soupiskou jako v sezóně 2009/10, kdy jsme po postupu vletěli také do I. B třídy. Rádi bychom se fotbalem hlavně bavili a k tomu přidali co nejvíce vítězství. Nejkrásnější by na celé sezóně bylo, kdyby se odehrála v plném rozsahu.“

STŘETNUTÍ Slavia Hradec Králové B - Opočno.Zdroj: Markéta Vlachová

SK SMIŘICE

Václav Tarantík, vedoucí mužstva: „Pokud vím, tak nikdo z hráčů covid neprodělal. Po nečekaném postupu a odchodu čtyř klíčových hráčů do Lokomotivy Hradec teď řešíme doplnění úzkého kádru. Cílem je se ctí dohrát soutěž a kdyby se zadařilo, tak se udržet v I. B třídě.“

TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE N. L.

Lukáš Mrkvička, trenér: „Covidová pauza už byla strašně dlouhá, kluci se vrátili natěšení a plní elánu. Naštěstí se nám vyhnuly nějaké konce kariér z důvodu dlouhé přestávky. Spíš naopak. Výrazně se zlepšila docházka na prvních několik tréninků. Mužstvo se nám do jisté míry obměnilo, za což můžou pohyby v kádru, jak směrem ven, tak i dovnitř. Do nové sezóny jdeme s ambicemi hrát kombinačně, abychom se fotbalem mohli bavit a rozdávali radost.“

TJ SPARTAK OPOČNO

Zbyněk Zácný, předseda: „Stav a forma našeho týmu se ukáže až první mistrovském utkání, protože jsme se ještě nesešli v kompletním počtu. Cíl je jasný. Vyhnout se podobnému strachování jako v minulé sezoně a pohybovat se v horních patrech tabulky. Prezentovat bychom se chtěli kombinačním fotbalem.“