Náchodsko –Nyní poprvé v jarní části se ohlédneme za víkendovým děním v krajských fotbalových soutěžích. Díky tomu, že se hrál pouze krajský přebor, bude to hodnocení jen trojice trenérů regionálních zástupců.

Skalický zadák Robin Goll (v modrém) nahání rychnovského protihráče v utkání, které nakonec skončilo bez branek. | Foto: Vojtěch Podstavek

Rychnov n. Kn. – Česká Skalice 1:1

Miroslav Vodehnal, trenér České Skalice: „Utkání se hrálo na malém hřišti s umělou trávou. Domácí těžili hlavně ze standardních situací, žádnou vyloženou šanci si ale za celý zápas nevytvořili. My jsme byli aktivní od první minuty a zaslouženě jsme šli do vedení. O to jsme přišli asi deset minut před koncem, kdy si dal Tolda po standardní situaci Rychnova nešťastný vlastní gól.“

Převýšov – Police n. Met. 5:1

Lukáš Lorenc, trenér Police nad Metují: „Soupeř už měl divizní formu. Řekl bych, že oproti podzimu udělali ještě krok dopředu a byli lepší ve všech směrech. My jsme na druhou stranu nechtěli hrát vyloženého zanďoura a dostali jsme tvrdou lekci.“

Týniště nad Orlicí – Broumov 4:1

Jaroslav Vejprava, trenér Broumova: „K takovému výsledku se mluví těžko. Domácí dali vlastně gól hned z první šance, za stavu 1:0 jsme neproměnili tutovku a vzápětí jsme dostali druhý gól. Herně jsme to utkání zvládli, celý zápas jsme tlačili a oni nás trestali z brejků. Možná se trochu na nás podepsal i fakt, že utkání se začalo hrát až 35 minut po úředním začátku a nikdo přesně nevěděl proč. Údajně jim snad nešly napsat zápisy. Tomuto vysvětlení ale já osobně příliš nevěřím. Tím ale samozřejmě nechci omlouvat naši porážku."