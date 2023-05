/FOTOGALERIE/ Regionální deník znovu po týdnu přináší ohlasy krajských koučů na zápasy republikových soutěží. Zatímco v České fotbalové lize se trenérům dvojice zápasů nehodnotila radostně, v divizi hned tři ze čtyř krajských reprezentantů zapisovali tříbodové výhry.

ČFL, skupina B: Zápy (červenobílí) - Chlumec nad Cidlinou | Foto: SK Zápy

ČFL, skupina B

Kolín – Hradec Králové B 2:0

Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Nastoupili jsme proti zkušenému mužstvu. Začátek byl v režii domácích, ale časem jsme se osmělili a hráli vyrovnanou partii. Příležitosti, které jsme si vytvořili, jsme však nevyřešili správně. Svým způsobem jsme si dali vlastní gól při nedorozumění stopera s brankářem. Kluci to po něm nezabalili, vytvořili jsme si situaci dva na jednoho, vrcholem byla nastřelená tyč. Potom jsme ale prohráli osobní souboj a dostali gól na 2:0. I přesto jsme se ve druhé půli do zápasu vrátili a soupeře zmáčkli, bohužel jsme nedali branku. Kluci dřou, makají, takže věříme, že se jim tvrdá práce časem vrátí.“

Zápy – Chlumec nad Cidlinou 4:0

Tomáš Hrabík, asistent trenéra FK Chlumec nad Cidlinou: „Na specifickém hřišti v Zápech se nikomu nehraje lehce. Stejně jako před týdnem s Živanicemi jsme ani teď nepodali dobrý výkon a po zásluze prohráli. Ve druhém poločase jsme sice měli opticky více ze hry, ale třetí branka o všem rozhodla. Poté se už utkání dohrávalo. Musíme se rychle oklepat a dát dohromady na příští neděli, kdy doma přivítáme rezervu Jablonce.“

Divize, skupina C

Čáslav – Trutnov 0:2

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Pro utkání byly klíčové dvě situace. V té první obdržel náš brankář za hru rukou mimo vápno ‚jen‘ žlutou kartu a následný přímý kop domácí nevyužili. V té druhé jsme po rohovém kopu domácích podnikli kvalitní brejk do otevřené obrany, který skončil faulem na rychlonohého Marcela Štěpánka a následnou penaltu s přehledem proměnil dobře hrající Víťa Horčička. Zápas se lámal kolem 60. minuty a v tu dobu jsme byli o něco lepším mužstvem my. Výhry proti kvalitnímu mužstvu si obrovsky vážíme a jsme rádi, že se nám podařilo udržet na vítězné vlně.“

Dvůr Králové – Chrudim B 3:1

Zbyněk Dujsík, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Po středeční dohrávce s Turnovem si připisujeme další důležitou výhru, která byla rozhodně z těch opravdu náročných. A to jak na psychiku, tak s ohledem na kvalitu a výkon soupeře. Na druhou stranu musím říct, že tři body jsou s ohledem na počet brankových příležitostí naprosto zasloužené. Byla vidět i větší vůle vyhrát. Těší mě fakt, že ani za brzkého stavu 0:1 se náš tým nepoložil, dál hrál přesně to, co jsme si v kabině řekli a s čím jsme do zápasu šli. Skvěle jsme navíc využili schopností Kaliho (Kalilou S Trawally – pozn. aut.), který utkání rozhodl třemi vstřelenými góly.“

Nový Bydžov – Vysoké Mýto 2:1

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Výhra se rodila v bolestech. Stálo při nás obrovské štěstí, tři body jsme urvali v závěrečných vteřinách. Už v nás byla hodně malá dušička, skoro žádná. Když jsme dostali branku na 0:2, říkali jsme si, že je po nás. Naštěstí neplatila, což nás pozitivně naladilo k poslednímu záchvěvu v podobě dvou gólů. Utekli jsme hrobníkovi z lopaty, ale vyhráli jsme a to je pro nás asi nejdůležitější. Věřím, že je to odrazový můstek k dalším bodům.“

Ústí nad Orlicí – Náchod 2:1

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Úvodní půlhodinu jsme neodehráli podle našich představ a hned z první vážnější akce inkasovali. Poté odpískal sudí hodně divný pokutový kop a bylo to 2:0. Na začátku druhého poločasu jsme vystřídali tři hráče a do konce utkání se hrálo pouze na branku soupeře. Snížili jsme a pak se ukázalo, jak je pro naše mužstvo složité, hrát do zatažené obrany. Chybí nám větší kreativita, schopnost obejít hráče, zaběhnout za obranu, důrazné souboje ve vápně soupeře. Naopak jsme kazili některé jednoduché přihrávky a soupeř nás trestal brejky.“