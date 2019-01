Turnov– Fotbalisté FK Pěnčín–Turnov zvládli vneděli důležitý duel sNáchodem a oživili naděje na udržení vdivizi. Domácí byli aktivnější a výhru si zaslouží, hosté ale hrozili zbrejků, pro něž byl často poslední překážkou až brankář Cimbál.

FKP Turnov – Náchod/ Deštné 1:0 (0:0)

Turnovští začali aktivně a Weberův centr poslal Škréta nad branku Kasabova. V 17. minutě Moravcovu bombu po Weberově rohu zblokoval hostující stoper. O dvě minuty později výrazně zahrozili hosté, ale Cimbál tutovku Šorfa zlikvidoval. Těsně před poločasem po dalším Weberově centru přestřelil branku Patočka.

I druhý poločas začal po akci Webera, střídající Bárta mířil mimo, stejně jako chvíli po něm Mrklas. V 67. minutě centroval Zdražil, Mrklas ale proti Kasabovi neuspěl. Cimbál poté vynikl proti únikům Pohla a Šorfa. V 87. minutě nastřelil Weber tyč, která předznamenala rozhodující moment. Při trestném kopu Hurta byl na správném místě Škréta a zajistil Turnovu cenné vítězství, které udržuje naději na záchranu.

Příští neděli hraje FKP Turnov další důležitý duel o záchranu ve Dvoře Králové a sezonu zakončí posledním kolem doma proti Novému Bydžovu.

Branka: 90. Škréta. Rozhodčí: Vitner, ŽK: 1:4, ČK: 0:1 (75. Belák). Diváků: 250. FKP Turnov: Cimbál – Hurt, Patočka, Jíra (65.Koubek), Škréta – Moravec, Hnízdo, Zdražil, Weber – Mrklas (90. Koťátko), Vacek (46. Bárta).

Karel Havlíček, trenér Náchoda: „V prvním poločase jsme měli více ze hry my, ve druhém domácí, ale to až poté, co nám v 75. minutě vyloučili Beláka. Chvíli předtím nám navíc neuznali regulérní gól kvůli Šorfově údajném ofsajdu. Domácí se nakonec dočkali v nastaveném čase z dvoumetrového ofsajdu.“