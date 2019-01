Východní Čechy - Ohlasy zástupců východočeských týmů ve fotbalové divizi C na víkendové zápasy.

Z utkání Kolín - Pardubice B (1:1, PK 3:2). | Foto: Adam Hruška

Živanice - Ústí n. O. 1:1, pen. 3:4

Milan Ujec st., trenér Živanic: „V utkání jsme měli snad více jak deset šancí, leč naše produktivita byla téměř nulová. Hosté se dostali k naší bráně jen sporadicky. Jenže po naší chybě jsme jim darovali body."

Vladimír Chudý, trenér Jiskra Ústí nad Orlicí: „Soupeř z Živanic byl lepší, fotbalovější a herní kvalita byla na jeho straně. Po celý zápas nás více méně přehrával a my jsme spoléhali na rychlé protiútoky. Živaničtí si vytvořili několik velmi dobrých brankových příležitostí, ale neproměnili je. Několikrát nás podržel brankář Krátký. Paradoxně gól jsme inkasovali po naší zbytečné chybě a rychlém protiútoku soupeře. Velmi brzo se nám podařilo vyrovnat. Závěrečné penalty jsme zvládli lépe a odvezli jsme si dva velmi cenné body. Naši hráči dřeli, bojovali a za svoje úsilí byli odměněni."

Kratonohy - Čáslav 1:3

Václav Pišta, trenér FK Kratonohy: „Velmi pohyblivým a dobře napadajícím hostům jsme v první půli nestačili. Gól jsme dostali po nedůsledném dohrání rohu. Na začátku druhé části jsme opět nepokryli odražený míč po rohu a hostující stoper Jeníček vstřelil svůj druhý gól. Naději nám vrátil Kořínek, který proměnil penaltu po faulu na Klátila. Poté jsme začali být aktivnější, ale na vyrovnání to nestačilo. Navíc Čáslav v závěru pečetila své zasloužené vítězství. Pokud v dalších utkáních výrazně nepřidáme na pohybu a důrazu a nadále budeme nedůslední při bránění standardek, tak nemáme šanci na úspěch."

Trutnov - Kutná Hora 1:2

Miloš Dvořák, trenér TJ Dvůr Králové: „Prohrát takhle je velká škoda. První poločas byl z naší strany dobře odehraný, fungovalo nám všechno až na koncovku. Vypracovali jsme si tři gólové šance, ale v zakončení jsme se opět trápili. Ve druhém poločase jsme se dostali do zaslouženého vedení, protože jsme byli aktivnější. Bohužel přišel vlastní gól, svým způsobem školácký. Tím jsme soupeře dostali do hry a my jsme spadli do chvilkového útlumu. Ve snaze to rychle změnit jsme trochu otevřeli zadní vrátka a soupeř využil jeden brejk. Pak jsme si zase vynutili tlak, měli dvě gólové situace, ale nedokázali jsme se prosadit."

Letohrad - Chrastava 2:1

František Dvořák, trenér FK Letohrad: „Spokojenost může být pouze se třemi upracovanými body. Naší hře scházela lehkost, agresivita, rychlejší práce s míčem, lepší řešení při přečísleních, kterých bylo opravdu velké množství. Nakonec se soupeř porazil sám svojí nezkušeností, když pět minut před koncem netakticky podrazil našeho hráče v pokutovém území. Tři body tak zůstaly se štěstím doma."

Vysoké Mýto - Turnov 3:2

Roman Oliva, trenér SK Vysoké Mýto: „Nebylo to v žádném případě jednoduché utkání. Před zápasem jsme se potýkali se zdravotními problémy, na poslední chvíli postihla hráče viróza, tudíž jsme museli v sestavě improvizovat. Vstup jsme měli špatný, naštěstí nás to probudilo a výsledek jsme do poločasu otočili. Po tečované střele soupeř vyrovnal, ale vyšla nám pěkná akce, po které nám Rezek zajistil výhru. Závěr nebyl jednoduchý, pomohli nám střídající kluci z B mužstva. Jsme rádi, že jsme to při všech těch problémech ustáli a uhráli."

Ostrá - Dvůr Králové 2:0

Pavel Matějka, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „První poločas nabídl hodně rozkouskovaný fotbal. Byl to samý souboj, domácí kopali hromadu standardních situací. Nám se je ještě podařilo ustát, ale po přestávce jsme již inkasovali. Za stavu 1:0 jsme se pokoušeli o vyrovnání, neproměnili jsme však čtyři samostatné úniky na branku a soupeř definitivně rozhodl z brejkové situace. Penzum práce v útoku odvedl Janouch, naopak co se ofenzívy týká, mám s hráči co probírat."

Přední Kopanina - Náchod 3:1

Jaroslav Panenka, trenér FK Náchod: „Koncentraci na zápas nám nabouralo tříhodinové čekání v koloně na dálnici, takže jsme neměli prakticky žádnou přípravu na utkání. Přijeli jsme tam v 17.45 a těsně po šesté se už začínalo. Přesto to nebylo z naší strany herně špatné, určitě bylo na to, abychom tam uspěli."

Kolín - Pardubice B 1:1, pen. 3:2

František Kovárník, trenér FK Pardubice B: „Do zápasu jsme vstoupili dobře a v první čtvrt hodině dvakrát orazítkovali brankovou konstrukci. Do vedení jsme se dostali až ve 40. minutě, bohužel hned za minutu o něj přišli… Ve druhé půli to byl boj, domácí měli územní převahu, ale my jsme remízu udrželi i přes hektický závěr. I když jsme šli po vyloučení gólmana do deseti a domácí měli výhodu trestného kopu z ideální pozice na nerozcvičeného náhradníka. Penalty již jsou loterie a když jsme tři z pěti nedali, tak to se vyhrává těžko. I tak je ale bod z Kolína rozhodně cenný."

ČFL a divize C

Hvězdy kola

1. Tomáš Bastin (Převýšov): Střelecká „bestie" opět úřadovala a dvěma góly zajistila vítězství v derby.

2. Tomáš Rezek (V. Mýto): Uvedl se náramně. Přesnou hlavičkou zajistil vítězný gól a výhru 3:2.

3. Jakub Krátký (Ústí n. O.): Odvedl skvělou práci mezi tyčemi. Pochytal velké množství šancí Živanic.

Vítěz kola

Vysoké Mýto: Dramatický zápas zvládlo s vítěznou tečkou za tři body. Turnov byl nepříjemným soupeřem.

Smolař kola

Sokol Živanice: Malé vápno pro ně bylo zakleté. A když už z pěti metrů trefili bránu, čaroval v ní ústecký gólman Krátký.

Střípky a zajímavosti

Převýšovské galapředstavení

Hradec Králové - Dlouho očekávané regionální derby „pod lízátky" Olympia Hradec Králové versus Převýšov přineslo parádní představení, konkrétně jen ze strany skvěle takticky připraveného hostujícího týmu, který domácí zaskočil poměrně jasnou výhrou 3:0. Ambicióznímu nováčkovi z Kuklen tentokrát zápas vůbec nesedl, sedmi stovkám diváků na Všesportovním stadionu nepředvedl téměř nic z toho, co ho zdobilo v předešlých zápasech.

Chrudimský kolaps před pauzou

Chrudim - V sobotu dorazily na chrudimský stadion Za Vodojem Zápy. K vidění tak byl souboj dvou těžkých vah ČFL. Chrudimští sice začali lépe a po gólu Štočka vedli, pak ale nepochopitelně přenechali iniciativu hostům. Ti se příliš neupejpali a v 41. minutě po chybě obrany vyrovnali. Následovaly i další gólové šance. Gólem skončila ale až situace po rohovém kopu, kdy si dal vlastní branku Mastík. Domácí se v druhé půli snažili, ale zvrátit nepříznivý stav nedokázali. Poslední pětiminutovka prvního poločasu je stála tři body.

Pánové, hraju, koukejte a učte se

Letohrad - Že by nestačil? Kdepak. A dokonce na všech postech. Od začátku měl za úkol Jiří Štajner motat hlavu obráncům, jenže neměl od svých spoluhráčů moc balónů, tudíž se přestěhoval na podhrotového hráče a postupně se více zapojil do zálohy. Když byl u míče, moc dobře věděl, co s ním udělat, kam jej poslat. Neztratil za celý zápas ani jeden. Pro všechny na „place" to byla zkušenost, stačilo by se jen dívat a učit se. U pokutového kopu si počínal jako mazák, bezpečně „desítku" proměnil. I ve svých čtyřiceti letech je rozdílovým hráčem. V závěru si střihnul roli stopera. Bez problémů…