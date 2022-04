Unikát miletínského Richtera! V sobotu vychytaná nula, v neděli kanonáda

/KANONÝR VÍKENDU/ Čtyřmi góly sestřelil v nejnižší III. třídě na Jičínsku Miroslav Richter Žeretice. Šlo už o jeho 16 branku v sezoně za miletínskou rezervu. Na to by se dalo odpovědět, že to není nic obvyklého. Jenže Richter není pouze kanonýrem, on je především skvělým gólmanem. To už několikátou sezonu dokazuje v I. B třídě, kde se každoročně s Miletínem pohybuje v popředí tabulky a řadí se mezi nejlepší gólmany soutěže.

Miroslav Richter. | Foto: Iva Reichlová

Kanonýr Deníku Soupeři jsou na nás připraveni. Každý chce být prvním, kdo nás v sezoně porazí /OBSÁHLÝ ROZHOVOR/ Nejzkušenější fotbalista bydžovského suveréna krajského přeboru MICHAL VOLDÁN … Přečíst článek > O velikonočním víkendu se stal zaslouženým kanonýrem. V domácím duelu při výhře 5:2 nad Žereticemi se prosadil hned čtyřikrát. Dovršil tím bezesporu fantastický víkend. Posuďte sami, o den dříve sedmadvacetiletý gólman vychytal nulu ve Vrchlabí, kde se áčko Miletína radovalo z výhry 2:0. O vydařeném víkendu a dalších zajímavostech se Richter rozpovídal v rozhovoru pro Deník. V neděli jste za miletínské béčko nasázel do sítě Žeretic čtyři branky. Jaké byly? Ve všech brankových situacích jsem byl na správném místě a míč jsem vždy v poklidu dopravil do sítě. Perfektní týmová práce. Den předtím jste jako gólman udržel čisté konto v I. B třídě, ideální fotbalový víkend? Máte pravdu. Musím říct, že to byl opravdu ideální fotbalový víkend, jaký si jako gólman a útočník mohu představit. Nejprve tři body z těžkého venkovního zápasu za áčko, poté domácí celkem poklidná výhra béčka. Super! Ve III. třídě vám v tabulce střelců patří druhé místo, v I. B třídě jste druhý s počtem nejméně obdržených branek. To je unikátní bilance, co na ni říkáte? Vypadá to skvěle (usmívá se). Jsem za tuto bilanci rád, ale pořád je kam se posouvat. Chtěl bych zaútočit na nejlepší defenzívu I. B třídy a na nejlepšího střelce III. třídy. Uvidíme, jestli se to povede. Obrovskou zásluhu na tom všem však mají spoluhráči. Rezerva Miletína je na druhém místě tabulky, myslíte i na postup do okresního přeboru? Chtěli bychom na něj zaútočit. Bude to nesmírně těžká úloha a důležité zápasy teprve přijdou, ale já věřím, že to zvládneme. Vaše střelecká čísla jsou úctyhodná. Bylo někdy ve hře, že byste na hrotu nastoupil i v I. B třídě? Těžká otázka. Rád bych si to někdy zkusil. Ale moc dobře vím, že můj post je hlavně v brance. Tam pomáhám klukům nejvíc. Půjde za čtyři góly něco do kasičky? Nevím jistě, ale za flašku to bude určitě (směje se). Hlavní jsou rozhodně zápasy za A-tým. Jak jste zatím se sezonou spokojen? Průběžné třetí místo opět ukazuje naši kvalitu. Každý rok se pohybujeme v popředí tabulky a i letos nám to bodově šlape. Máme pořád rezervy, proto věřím, že můžeme být ještě silnější. Áčko trénuje zkušený kouč Vladimír Táborský, jaký je? Pan Táborský je výborný trenér, který lpí především na kvalitní defenzívě, což si myslím, že je vidět i na výsledcích. Rádi bychom s ním postoupili o soutěž výš. V kolika letech jste s fotbalem začal? To už je dlouhá doba. Byli mi čtyři roky. Miroslav Richter.Zdroj: Iva Reichlová Jaké záliby máte kromě fotbalu? Po práci moc času na koníčky není. Když je čas, tak mě baví nohejbal, badminton. Rád se projedu i na kole. Kdo letos vyhraje titul v první lize? Myslím, že se to znovu povede Slavii Praha. Oblíbený světový klub? Možná to není tak obvyklé, ale já přeji Tottenhamu Hotspurs.

