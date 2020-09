Náchod – Letohrad 5:1

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, kon-centrovanou a trpělivou hrou jsme si počkali na šance a na góly. Soupeř šel do deseti a jediná pasáž, s kterou jsme nebyli spokojeni, přišla po snížení hostí krásnou střelou. Ale nakonec jsme zaslouženě dovedli zápas k důležité výhře. Soupeř zaslouží uznání, že nás i v deseti velmi zlobil.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Abychom mohli hrát vyrovnané utkání s týmem ze špičky tabulky, tak nesmíme soupeři nabídnout laciné branky a musíme hrát maximálně disciplinovaně a na hranici svých možností. To se v Náchodě opravdu nestalo. Myslím, že utkání rozhodl závěr prvního poločasu, kdy jsme nabídli soupeři vedení 2:0 a pak přišlo nesmyslné vyloučení Dominika Chládka. Druhý poločas jsme měli po snížení na 1:3 chvíli pasáž, kdy jsme hrozili, ale dalšími chybami jsme dobře odpracovaný poločas zahodili a konečné skóre 1:5 bylo až hrozivých.“

Horky n. J. – Hlinsko 1:2

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Konečně jsme odvezli body i z venkovního hřiště. Ale nebylo to jednoduché, už ve čtvrté minutě jsme prohrávali, ale ve zbytku zápasu ukázali naší týmovou sílu. I když nás ještě není kvůli zdravotním problémům ideální počet, vydřeli jsme důležité tři body.“

Vys. Mýto – Benátky n. J. 4:2

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Náš výkon v tomto utkání byl poznamenán středečním pohárovým utkáním víc, než jsme předpokládali. Chyběly nám větší pohyb, výbušnost a agresivita. Proto byli hosté opticky více na míči, ale do vyloženějších šancí jsme je mnohokrát nepouštěli. Naopak v tomto utkání jsme byli velice produktivní a dokázali vstřelit čtyři branky. Vítězství nám ukázalo, že jsme schopni zvítězit nad tak kvalitním týmem, jakým Benátky bezesporu jsou, ačkoliv náš výkon nebyl ani zdaleka optimální.“

Poříčany – Trutnov 2:1

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Prohospodařili jsme první poločas. Hráče jsem upozorňoval, že hrajeme na malém hřišti, tak ať očekávají, že to bude samá standardka, samý souboj. Přesně tak to bylo. Souboje jsme samozřejmě prohrávali a propadli jsme i ve dvou situacích, kdy jsme vždy inkasovali z rohu. Opět jsme hráli jen po vápno a první poločas domácí zaslouženě vyhráli. Ve druhém se nám však podařilo hezkým gólem Marcela Štěpánka snížit a troufnu si říct, že od té chvíle jsme na hřišti byli jen my. Bohužel bez gólového efektu. Vypracovali jsme si dvě dobré šance, ale ve vápně jsme málo agresivní a nevyhledáváme si tam dobré prostory. Škoda, byl to remízový zápas..“

Dvůr Králové – V. Hamry 0:2

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Oproti minulým utkáním jsme šli tentokrát do zápasu s trochu jinou taktikou. Ubrat fotbalovost, přidat jednoduchost. Chtěli jsme začít v obranném bloku a čekat na šanci. A ta velká, která mohla duel rozhodnout, i přišla. Jenže gólem neskončila. Soupeř nás záhy potrestal a poté už si po zásluze dokráčel k vítězství.“ (re)