PŘEDBĚŽNÁ NOMINACE FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Aleš Bažant

Narozen: 31. 12. 1963 v Praze, 59 let

Hráč: Dukla Praha, Sparta Praha, Vítkovice, Kladno

Ligové zápasy: 208, Góly: 12

Repre:1 (A-mužstvo), 16 (do 21 let)

Úspěchy: 3 x mistr ligy (2 x Dukla, 1 x Sparta)

Günter Bittengel

Narozen: 14.7.1966 v Praze , 56 let

Hráč: Dukla Praha, FC Uerdingen (SRN), Chmel Blšany

Ligové zápasy: 302, Góly: 36

Repre: 5 x A-mužstvo, 20 x do 21 let

Úspěchy: účastník ME 1987 (do 21 let), 1 x mistr ligy s Duklou

Jan Fiala

Narozen: 19. 5. 1956 v Olomouci, 66 let

Hráč: Dukla Praha, Le Havre/Francie (1987-88), FC Bourges (1988-91)

Ligové zápasy: 310, Góly: 2

Repre: 58 (A-mužstvo), 16 (OH), Góly: 1

Úspěchy: 3. místo na ME 1980 v Itálii, účastník MS 1982, 2 x mistr ligy (Dukla Praha), Fotbalista roku 1982

Miroslav Holeňák

Narozen: 10.2.1976 ve Zlíně, 46 let

Hráč: Zlín, Drnovice, Liberec, Slávia Praha, Mattersburg (Rak.), Liberec

Ligové zápasy: 404, góly: 21

Repre: 3 x za A tým, 11 x do 21 let (2 góly)

Úspěchy: 1 x mistr ligy s Libercem (2002) 16 utkání v Evropských pohárech

Tomáš Hunal

Narozen: 1. 6.1973 v Praze, 49 let

Hráč: Slavia Praha, Viktoria Žižkov, Teplice, Příbram, České Budějovice

Ligové zápasy: 350, Góly: 4

Repre: 1 x nominace do „A“ mužstva, 9 x za „21“

Úspěchy: 1 x mistr ligy se Slavií, vítěz čs. poháru s Teplicemi

Radovan Hromádko

Narozen: 16.5.1969 v Náchodě, 53 let

Hráč: Jablonec, Viktoria Žižkov, Maccabi Haifa (Izrael)

Ligové zápasy: 155, Góly: 41

Repre: 2 x za A mužstvo, 8 x do 21 let

Úspěchy: vítěz čs. Poháru s Jabloncem

Jiří Kabyl

Narozen: 11. 1. 1965 v Praze, 57 let

Hráč: Sparta Praha (1979-85), RH Cheb (1985-91), Hirošima (1991-92), Sigma Olomouc, Teplice (1993-95)

Ligové zápasy: 156, Góly: 24

Repre: 4 x do 21 let, 12 x do 18 let

Úspěchy: 2. místo na ME 1983 (do 18 let), 1 x mistr ligy se Spartou

Karel Kadlec

Narozen: 17.6.1969 v Praze, 52 let

Hráč: Sparta Praha, Dukla B. Bystrica, Slavia Praha, Benešov

Ligové zápasy: 78, Góly: 8

Repre: 7 x do 18 let

Úspěchy: 1 x mistr ligy se Spartou Praha

Ladislav Macho

Narozen: 10.6. 1962 v Kladně, 60 let,

Hráč: Dukla Praha, Marila Příbram, Viktoria Žižkov, Xaverov

Ligové zápasy: 82

Repre: 11 x do 17 let, 8 x do 18 let

Úspěchy: 1 x mistr ligy s Duklou, vítěz Čs. Poháru s Duklou

Miroslav Mlejnek

Narozen: 21.9.1959 v Českém Těšíně, 63 let

Hráč: Třinec, Frýdek-Místek, Olomouc, Žilina, Sparta Praha, Bohemians Praha

Ligové zápasy: 202, Góly: 15

Repre: 15 (do 21 let) Úspěchy: 2 x mistr ligy (Sparta Praha)

Jiří Němec

Narozen: 15.5.1966 v Pacově, 56 let

Hráč: Č. Budějovice, Dukla Praha, Sparta Praha, FC Schalke 04, Chmel Blšany, Viktoria Žižkov

Ligové zápasy: 552 / 16 gólů

Repre: 86 x za A mužstvo), 1 gól

Úspěchy: 2. místo na ME 1996 v Anglii, účastník čtvrtfinále MS 1990 v Itálii, 2 x mistr ligy se Spartou,vítěz poháru UEFA 1997 se Schalke 04, 2 x vítěz německého poháru ( 2001 a 2002 )

Petr Papoušek

Narozen: 7.5.1977 v Čáslavi, 45 let

Hráč: Ml. Boleslav, Dukla, Příbram, Sparta, Jablonec, Baník Ostrava, Liberec

Ligové zápasy: 311 , Góly: 36

Repre: 1 x nominace do A mužstva, 5 x do 21 let, 6 x do 20 let

Úspěchy: 5 x mistr ligy (3 x ve Spartě, 2 x v Liberci)

Jiří Ondra

Narozen: 7. 6. 1957 v Uherském Hradišti, 65 let

Hráč: Bohemians Praha, First Vienna

Ligové zápasy: 320, Góly: 22

Repre: 20 (A-mužstvo), 8 (OH), 3 (do 21 let),

Úspěchy: 1 x mistr ligy (Bohemians Praha),

Jiří Sabou

Narozen: 5.12.1974 v Berouně, 48 let

Hráč: Viktoria Žižkov, Teplice

Ligové zápasy: 253, Góly: 29

Repre: 2 x do 18 let

Úspěchy: vítěz poháru s Viktorií Žižkov, 18 zápasů v Evropských pohárech, 1 gól

František Štambacher

Narozen: 13. 2. 1953 v Čebíně, 69 let

Hráč: Dukla Praha, AEK Atény

Ligové zápasy: 292, Góly: 31

Repre: 31 (A-mužstvo), 15 (OH), Góly: 5 (A-mužstvo), 2 (OH)

Úspěchy: Mistr Evropy 1976 v Jugoslávii, vítěz OH 1980 v Moskvě, 3. místo na ME 1980 v Itálii, 3 x mistr ligy (Dukla Praha)

Pavel Vašíček

Narozen: 2.3.1972 v Praze, 50 let

Hráč: Sparta Praha, Dukla Praha, Bohemians Praha, Mladá Boleslav, FC Erzgebirge Aue (SRN)

Ligové zápasy: 102, Góly: 6

Repre: 8x do „18 let“

Úspěchy: vítěz dorostenecké ligy se Spartou, finalista čs. poháru

Štěpán Philipp

manažer mužstva KFI ČR od 1985

1983-1991 delegát pro 1. ligu (126 utkání v 1. lize)

1989-1991 místopředseda ČMFS (předseda Fr. Chvalovský)

1991-1995 generální sekretář a vedoucí mužstva AC Sparta Praha (3 tituly mistra)

2001-2005 sportovní ředitel a člen představenstva Viktorie Plzeň.