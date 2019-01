Náchodsko – Sobotní program krajských fotbalových soutěží dospělých nabídl hned dvě regionální derby.

NESTÁRNOUCÍ Marcel Hájek (v modrém) opět ukázal, že o střeleckou pohodu nepřišel. V důležitém souboji vstřelil Broumovu dvě branky a svou Dobrušku tak přiblížil záchraně. | Foto: Deník/Leoš Dragúň

KRAJSKÝ PŘEBOR

Dobruška – Broumov 3:0 (1:0). Klíčový záchranářský souboj začali lépe hosté. Už ve 3. min. utekl po levé straně broumovský Soumar, který však svou tvrdou ranou trefil jen dobrušského brankáře. O pět minut později tak udeřilo na druhé straně. Dobruška využila chybu broumovské obrany a po přihrávce z levé strany doklepávali domácí téměř do prázdné branky – 1:0. V dalších minutách se hra přesunula doprostřed hřiště. Až po půl hodině hry na sebe opět upozornil hostující Soumar, ten opět pláchl po levé straně, sám před brankářem však míří nad branku.

Druhý poločas už se odehrával v režii Dobrušky. V 71. min. si navíc velezkušený Hájek pohrál s broumovskou obranou a přidal druhý gól zápasu – 2:0. Na konečných 3:0 dávají domácí v 83. min. po pěkné střele ze čtyřiceti metrů. Broumov tak nedokázal potvrdit čtvrteční výhru z Jaroměře, a tak se mu záchrana zase vzdálila.

Jaroměř – Červený Kostelec 2:2 (0:0). Utkání začalo před pěknou diváckou návštěvou zostra a hned v 8. min. skončila Kořínkova střela s tečí hostujících obránců na břevně. Ve 14. min. podnikli domácí další rychlý brejk, kdy po ose Exnar – Kořínek střílel druhý jmenovaný, ovšem jeho střela postrádala větší razanci. O dvě minuty později měli první velikou šanci hosté. Po ztrátě míče uprostřed hřiště postupoval Hlava na domácího brankáře Ondráčka, ten ho však skvěle vychytal. Ve 22. min. přišel další kontr hostů, Hundákově střele však chyběla přesnost. O chvíli později zažehnal další výpad hostů do domácí obrany Holeček. Ve 28. min. střílel hostující kanonýr Vít jen těsně nad. Ve 32. min. měla velikou šanci Jaroměř. Holub odcentroval, ale Škoda trefil ze dvou metrů pouze brankáře. Pěkný a na šance úrodný poločas ale skončil bez branek.

Do druhého poločasu vstoupila lépe Jaroměř a v 56. min. trefil opět břevno Kořínek po centru Holečka. V 59. min. zahrávali domácí přímý kop, ke kterému se postavil Exnar. Jeho prudký střílený centr tečoval do vlastní branky hostující Havlíček – 1:0. Hned pár minut nato, v 62. minutě, vstřelila Jaroměř druhou branku. Horák přihrál do strany Kořínkovi, který z jedné trefil krásně levou nohou k tyči hostující branky – 2:0. Jaroměř však dvoubrankové vedení příliš dlouho nedržela. V 65. min. kopali hosté přísnou penaltu po faulu Čenovského. K té se postavil hostující ostrostřelec Vít a i když si Ondráček na míč sáhl, vytěsnit mezi tyče ho nedokázal – 2:1. Od této doby se na hřišti odehrávala obrovská bitva doslova o každý metr hřiště. Když už se zdálo, že si domácí připíší vítězství, přišlo nedorozumění domácích Ondráčka s Holubem, kterého využil pohotově Vít a hlavou trefil prázdnou branku. Nic na tom nezměnil ani dobíhající obránce Hrobský – 2:2. Krásné utkání tak skončilo dělbou bodů.

I. B TŘÍDA

Hronov – Provodov 1:4 (0:3). Zatímco domácí přišli ještě před zápasem kvůli zraněním o další dva hráče, do sestavy hostů se vrátil zkušený Kuneš a jeho přítomnost byla na hřišti znát. Na první gól se v derby čekalo jen šest minut. To Pšenička narýsoval za hronovskou obranu kolmici na Macka, který ji chladnokrevně proměnil – 0:1. Pak se hra přesunula do středu pole, hosté vyčkávali na chybu domácích a ta přišla ve 23. minutě. To hronovské obraně zamával opět Macek a zvyšoval na 0:2. Poté se po dvou rohových kopech dostal ke slovu také Hronov, nic z toho ale nebylo. Další nepříjemný zásah do hronovské sestavy přišel ve 25. min., kdy se zranil Šťavík. Pět minut před přestávkou navíc natáhl zpoza šestnáctky hostující Bensch a bylo to 0:3. V samém závěru první půle po chybě hronovské obrany těsně minul domácí branku Macek.

Ve druhém poločase si už hosté svůj náskok hlídali a několikrát ho mohli i pojistit, jenže dvakrát selhal v zakončení Pařízek a jednou střídající Samko. Pařízek se pak přece jen gólu dočkal, když v 76. min. zvyšoval už na 0:4. Na konečných 1:4 snižovali domácí pět minut před koncem z trestného kopu.

Sestavy – Hronov: Lindr – Štelzig, Zíta, Tichý, Puraš – Schreiber, Rojšl, Šťavík (30. Valtera), Lanta – Ansorge (37. Marx), Danihel. Provodov: Swaczyna – Tolda, Vejprava, Bek (76. Malý), Pfeifer (60. Samko) – Kuneš, Pšenička, Pařízek, Müller – Bensch, Macek (86. Zítko). (jl, mr)