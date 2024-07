Obec na Náchodsku „Lázeňák“ pořádala po sedmé v historii a vůbec prvně se domácí tým nebál považovat za jednoho z favoritů na prvenství. Však za sebou má vynikající sezonu zakončenou postupem do I. A třídy. A nutno přiznat, že v domácím prostředí podpořeném neúnavným kotlem fanoušků tým Velichovek na vítězství v turnaji měl.

Domácí ani jednou neprohráli, o finálovou účast je ale připravil nepovedený penaltový rozstřel hned v prvním souboji proti Klimkovicím. Právě celek ze severu Moravy nakonec do boje o první místo proklouzl, putovní pohár ale přesto nezískal. Radovali se totiž fotbalisté Lázní Bělohrad, kteří turnajem prošli bez jediného zakolísání.

Jak se ale prezentovalo všech osm účastníků letošního ročníku? Právě za tím se ohlédl Náchodský deník ve spolupráci se členem organizačního štábu Jaroslavem Šubrtem. Takže pěkně od osmého místa k prvnímu.

TJ Sokol Konstantinovy Lázně do Velichovek dorazila bez výraznějších ambicí. Účastník Okresního přeboru Tachovska si byl dopředu jistý silnou konkurencí a coby nejvzdálenější tým turnaje měl navíc těžkou skupinu. Proti soupeřům z krajských soutěží ani jednou nebodoval, dokonce ani neskóroval, a musel se tak spokojit s utkáním o konečné sedmé místo. Mužstvo v sobotu doprovázela početná absence, turnaj Západočeši dohrávali prakticky v jedenácti lidech. V neděli pak při porážce 1:3 alespoň vstřelili svůj čestný gól v turnaji.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 8. místo: TJ Sokol Konstantinovy Lázně (Okresní přebor na Tachovsku)

SK Janské Lázně platí za zakládající oddíl Lázeňského poháru a úspěch v turnaji by Východočechům přál snad každý ze soupeřů. Sezonu prožil tým z Černé hory úspěšnou, když ve III. třídě Trutnovska skončil čtvrtý. Na turnaji podkrkonošský celek už v základní skupině dokázal držet krok s favority na medailové příčky, na lepší pozici sympatické výkony však znovu nestačily. Janskolázeňští si spravili chuť až v neděli, kdy vyhráli duel o sedmou příčku.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 7. místo: SK Janské Lázně (Okresní soutěž III. třídy na Trutnovsku)

Tělocvičná jednota Sokol Mšené Lázně zakončila na jaře Okresní přebor Litoměřicka na devátém místě a do Velichovek dorazila s visačkou nepříjemného soupeře, který do posledního skupinového zápasu bojoval o druhé místo s favorizovanými Luhačovicemi. Nakonec ale neúspěšně. Početná fanouškovská výprava, která patřila k tahounům při večerním programu, se musela spokojit se šestou příčkou. Náplastí budiž výhra ve fanouškovské soutěži v sobotním doplňkovém programu při kopání na otvory v plachtě.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 6. místo: Tělocvičná jednota Sokol Mšené Lázně (Okresní přebor na Litoměřicku)

TJ Sokol Železnice v předchozích dvou ročnících došla až do finále turnaje a s Luhačovicemi jednou uspěla, podruhé padla po penaltách. Po jarním postupu do krajského přeboru tým do Velichovek přijel oslaben mimo jiné o tahouny Hakena a Kypra, přesto tradičně silná fanouškovská družina čekala lepší výsledek. K výsledku Železnice se navíc v posledním sobotním zápase upínaly zraky všech domácích hráčů a fanoušků, aby alespoň o dva body obrala Klimkovice a Velichovky tak poslala do finále. Jenže na rozdíl od nedávného finále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje tentokrát Sokol na stejném trávníku penaltový rozstřel nezvládl a místo o bronz musel nastoupit k zápasu o pátou příčku.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 5. místo: TJ Sokol Železnice (I. A třída Královéhradeckého kraje, letos postup do přeboru)

Ani FK Luhačovice coby obhájce titulu a desetinásobný vítěz turnaje nepřijel do Velichovek v nejsilnější sestavě a díky těsné prohře s Lázněmi Bělohrad se musel spokojit s utkáním o konečné třetí místo. V něm ale jasně kralovaly domácí Velichovky, přesněji čtyřgólový střelec Marek Panenka, proto se jeden z hlavních favoritů na další triumf musel spokojit se čtvrtou příčkou. Mimochodem v sezoně tým obsadil sedmé místo v Krajském přeboru Zlínského kraje.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 4. místo: FK Luhačovice (Krajský přebor Zlínského kraje)

S velkými očekáváními šli do turnaje fotbalisté pořádající TJ Velichovky a nadšeně bojující tým sen všech svých příznivců splnil tak na půl. Osudný se mužstvu stal hned první zápas, v němž Východočeši bušili do klimkovických vrat, ze zápasu ale nevytěžili více než jeden bod, což v konečném výsledku i přes následující dvě výhry stačilo „jen“ na druhé místo ve skupině. Nedělní povedená bitva o bronz proti Luhačovicím (5:0) jen potvrdila, že pořadatelský celek mohl tentokrát myslet i na stupínek nejvyšší. Takhle je z toho jen bronzový hattrick.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 3. místo: TJ Velichovky (I. B třída Královéhradeckého kraje, letos postup do I. A třídy)

Pořadatelé příštího, v pořadí už 48. ročníku Lázeňského poháru, fotbalisté TJ Klimkovice, si především na sobotu přivezli do Velichovek velkou dávku sportovního štěstí. V brance čaroval zaslouženě nejlepší brankář turnaje Vojtěch Sikora, který favorita skupiny Železnici a domácí Velichovky doslova týral důležitými zákroky. Zásluhou velké bojovnosti a dvou výher v penaltových rozstřelech pak tým dokázal postoupit do finále, v němž ale přes vší snahu na kvalitnějšího soupeře nestačil. I druhé místo ale znamená vylepšení nálady, jakou hráči Klimkovic měli po letošní sezoně v I. B třídě Moravskoslezského kraje, která pro ně skončila sestupem do okresního přeboru.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 2. místo: TJ Klimkovice (I. B třída Moravskoslezského kraje, letos sestup do okresu)

Shodou okolností se do finále 47. ročníku probojovali dva soupeři, kteří uplynulou sezonu končili sestupem o patro níž. SK Lázně Bělohrad dovezl do Velichovek sebevědomý mladý kádr a ten prošel turnajem bez ztráty kytičky, s jedinou obdrženou brankou, ke všemu ještě až ve finále a z penalty. Bezpochyby tak Bělohradští slavili zlaté medaile naprosto zaslouženě a v počtu vítězství na prestižním turnaji se s jedenácti triumfy osamostatnili. Turnaj tým navíc odehrál bez jediné žluté karty, díky čemuž obdržel cenu fair-play.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in 1. místo: SK Lázně Bělohrad (Krajský přebor Královéhradeckého kraje, letos sestup do I. A třídy)