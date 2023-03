Proti Stěžerům jste hráli netradičně v pátek večer za umělého osvětlení, bylo to pro vás v něčem jiné?

Máte pravdu, utkání začínalo až od 19 hodin a hrálo se v areálu hradecké Slavie. Mně to celkem vyhovovalo, ale už se těším, až se začne zase hrát na přírodních trávnících.

Podzimní branky Ondřeje Chrásky:



Chráska vs. Roudnice, 66. minuta, konečný výsledek 3:0 pro Českou Skalici.

Chráska vs. Stěžery, 12., 14., 44. min., kon. výsledek 4:0 pro Českou Skalici.

Večerní čas zápasu vám tedy sedl, když jste během prvního poločasu zkompletoval hattrick. Jak jste utkání viděl?

Do utkání jsme šli s jasným cílem, a to vyhrát. Jsem velmi rád, že se nám to povedlo a připsali jsme si další tři body. Samozřejmě jsem také rád, že jsem za první poločas zkompletoval hattrick, taky to budu mít dost drahé. (směje se) Doufám, že mě tento zápas nakopne a budu ve střílení branek pokračovat.

Můžete vaše branky popsat?

Na první a třetí branku mi přihrál Tomáš Pácalt. Poprvé mi to „Packa“ připravil do prázdné branky a na další mě našel krásným a přesným centrem do vápna. A nesmím zapomenout na Standu Hanela, který mi připravil přichystal další balon do vápna. Měl jsem i trochu štěstí, ale jako útočník ho potřebujete.

Během dvou zápasů jste se prosadil čtyřikrát, cítíte se po zimní pauze ve formě? Je to víc než za celý podzim…

Na podzim jsem odehrál pouze sedm zápasů a vsítil tři branky. Poté mě postihlo zranění a měl jsem nucenou pauzu. Sledoval jsem zápasy a podporoval tým vedle lavičky. V zimní přípravě jsem se vrátil na trávník. Cítím se dobře psychicky, jsem strašně rád, že zase mohu hrát a společně s týmem bojovat o postup.

Ondřej Chráska (v zeleném), útočník České Skalice.Zdroj: Martin Tobiška, www.fotbalfoto.cz

Jaká byla příprava z pohledu týmu, dobře jste potrénovali?

Zimní příprava byla kvalitní a náročná. Tým absolvoval zimní soustředění a měli jsme hodně přátelských utkání. Věřím, že z toho budeme hodně těžit v jarní části soutěže.

Využili jste zaváhání Železnice a jste v čele I. A třídy, chcete jít za každou cenu po postupu do krajského přeboru?

Samozřejmě, že postup je pro nás cíl. Ale jak už jsem zmínil, musíme být pokorní, jít postupně zápas od zápasu. Bude to velmi náročné, co se týče soupeřů a momentálně i naší marodky. Ale pevně věřím, že to společně zvládneme!

AM Gnol I. A třída - 19. kolo: Miletín - Česká Skalice, sobota 15.00, UMT Lomnice n. P.

Bude vás nejvíc prohánět právě Železnice, nebo čekáte někoho jiného?

Momentálně se o druhé místo dělí na skóre Železnice a Lázně Bělohrad. Ale nesmíme zapomenout na další týmy, které chtějí také bojovat o postup a nejsou v tabulce od nás tak daleko. Čekáme velmi náročnou jarní část, bude to boj do posledního kola.

Vy jste v České Skalici druhou sezonu, jak se vám tam líbí?

Ano, jsem tu spokojený. Ve Skalici bydlím třetím rokem společně s moji snoubenkou a naším ročním synem. Mám tu i práci. Takže vše, co k životu potřebuji.

Kdy jste začal s fotbalem? Kde to bylo?

S fotbalem jsem začal ve třech letech v Trutnově. K fotbalu mě přivedl můj taťka společně s mým dědou. Oba dva mě celou dosavadní kariéru podporují a dávají mi rady, za což jsem jim strašně vděčný.

Kdo podle vás letos vyhraje první ligu? Tabulka je krásně vyrovnaná a vypadá to, že o titul zabojují pražská S.

Letos věřím tomu, že titul vyhraje pražská Sparta. Bude to velmi napínavý souboj o titul do posledního kola. Jako její fanoušek bych si přál, abychom konečně vyhráli.