Oba protivníci jsou ve formě. Velichovky přehrály v posledním kole dalšího z aspirantů na postup Náchod B 4:1. Černilov zase nedal šanci rychnovskému béčku, na jeho hřišti zvítězil 5:0.

Jeho přednosti vyjmenovává Grmela. „Černilov je herně kvalitní soupeř a určitě i fyzicky dobře připravený. Proto očekáváme atraktivní, ale i bojovný zápas plný soubojů. Na půdu soupeře pojedeme s jistým respektem, samozřejmě se však budeme chtít poprat o první příčku,“ slibuje.

A dodává: „Jak už jsem zmínil, je to tým kvalitní na míči a v kombinaci. Největší přednost vidím celkově v jejich týmovém projevu a v efektivitě zakončených útoků.“

Velichovky přitom do jara nevstoupily dobře a dvakrát zbytečně ztratily. Teď jsou však zpátky ve formě. „Myslím, že jsme v poslední době přidali na účasti a nasazení na tréninku. Začíná se to trochu projevovat v zápasech, v kterých se nám teď celkem daří. V Černilově to snad nebude jinak,“ přeje si Grmela.

Šlágr slibuje skvělou podívanou. „Na závěr přeji divákům, ať si zápas co nejvíce užijí,“ uzavírá čtyřiadvacetiletý fotbalista.