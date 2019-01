Náchodsko - Krajské fotbalové soutěže dospělých přinesly o uplynulém víkendu regionálním celkům radost i smutek.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Hořice – Červený Kostelec 3:1

„V první půli jsme hráli dobrý fotbal a dostali se díky brance Petrů do vedení. Domácí vyrovnali z dlouhého nákopu a nedorozumění naší obrany. Druhý gól jsme obdrželi po naší standardní situaci a následném rychlém brejku, na což jsme se měli zaměřovat! Ve druhém poločase již fotbal tak kvalitní nebyl, my jsme zahodili pár šancí a v závěru do otevřené obrany zkompletoval hattrick výborný Pečenka,“ řekl k utkání hostující trenér Petr Liška.



Jaroměř – Třebeš 3:1

Jaroměř se začíná pomalu výsledkově zvedat, což potvrdila i proti Třebši. Do vedení poslal domácí fotbalisty deset minut před přestávkou Knap a tentýž hráč se trefil i pět minut po změně stran – 2:0. Třígólový polštář dal Jaroměři v 84. minutě Častvaj, hosté pak už jen v samém závěru korigovali na konečných 3:1.

I. A TŘÍDA

Velké Poříčí – Olympia HK/ Kratonohy B 6:0

Hosté v úvodu nepůjčili domácím vůbec míč, ti se k němu dostali až v 6. minutě a hned z toho byla šance, jenže Hurdálek přehodil s brankářem i jeho branku. V 10. minutě šel domácí Son sám na branku a své sólo proměnil – 1:0. V 16. minutě Vít zakroutil roh do branky, od brankáře se míč odrazil k Lokvencovi a domácí vedli 2:0.

Ve druhé půli se Velké Poříčí nedostalo čtvrt hodiny za půlku. V 51. minutě hosté vykombinovali domácí, ale v cestě jim stál vynikající Vacho. V 66. minutě po přihrávce Závoďančíka šel Son do dalšího brejku a bylo to 3:0. Samostatná akce Hurdálka z minuty následující znamenala stav 4:0. Domácí Son pak zkompletoval hattrick v 77. minutě. O chvíli později Vacho chytil penaltu hostujícímu Klapkovi. Na konečných 6:0 upravoval v 87. minutě Závoďančík.



Náchod B – Loko HK 1:1, penalty: 3:1

Zápas druhého se třetím začali lépe hosté, kteří již od 9. minuty vedli 1:0. Do penaltového rozstřelu poslal zápas v 65. minutě střídající D. Nejman. Penaltovou loterii nakonec zvládli lépe domácí fotbalisté.



Police nad Metují – Týniště 5:4

Už v 6. minutě si vyměnil Klapkovský míč s Awuku a prvně jmenovaný skóroval – 1:0. Pak se hra přelévala ze strany na stranu. Další gól měl na kopačce ve 25. minutě Klapkovský, který hledal ještě lépe postaveného Awuku, jenže mu přihrál moc tvrdě. Od této chvíle přestala domácím vycházet kombinace, přesto ve 35. minutě vrátil odražený míč do branky znovu Klapkovský – 2:0. Když navíc ve 38. minutě zvyšoval Awuku na 3:0, vypadalo to s domácími nadějně. Jenže hned vzápětí hosté Mládkem snížili na 3:1. A deset minut po změně stran už to bylo 3:2. Navíc Týniště v 70. minutě srovnalo na 3:3. Domácí prostřídali a v 74. minutě krásnou střelou schovanou za tyč poslal domácí do vedení střídající Šolc – 4:3. V 87. minutě ale po rohu nepokrytý hráč hostí srovnal na 4:4. Domácí to však nevzdali a v 90. minutě Klapkovský našel Šolce, jenž dával na konečných 5:4.



Trutnov B – Broumov 3:2

Hosté se chtěli na prestižní derby s Policí naladit vítězstvím v Trutnově, jenže v tom jim zabránil skvěle hrající a především střílející domácí Štěpán. Ten se poprvé trefil ve 24., podruhé v 51. a potřetí v 75. minutě. Nakročeno k hattricku měl na druhé straně i Hečko, jemuž k trefám ze 69. a 81. minuty ještě jedna branka chyběla.



N. Město n. Met. – Kunčice 3:1

První poločas nenabídl divákům žádné šance, zato ve druhém poločase se diváci rozhodně nenudili.

Hned po počáteční rozehrávce se dostali domácí do útoku zakončeného střelou, kterou brankář s obtížemi vyrazil, na dorážku Holčíka však již byl krátký – 1:0. V 62. minutě šanci domácích zastavil necitlivě rozhodčí, když neponechal výhodu. O minutu později už se skóre měnilo, když byl ve vápně faulován Klikar a Srubjan proměnil penaltu – 2:0. V 78. minutě se hosté dostali do rychlého protiútoku a hlavou snížili na 2:1. Utkání to ale nezdramatizovalo, jelikož domácí pokračovali asi v nejlepším výkonu sezóny a měli další šance. Proměnili až tu poslední v 93. minutě Ťokanem – 3:1.



Česká Skalice – Úpice 2:3

První půle nabídla vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Na domácí straně neuspěli Škoda se Sedláčkem, za hosty Kejzlar. Utkání se rozhodlo mezi 46. a 49. minutou, kdy Úpice dvakrát skórovala. Domácí se mohli vrátit do zápasu, jenže to by museli proměňovat šance. Jak se to dělá, jim v 73. minutě ukázal hostující Kejzlar – 0:3. Domácí se začali trefovat až příliš pozdě, když Valešem v 79. a 90. minutě korigovali na konečných 2:3.

I. B TŘÍDA

Meziměstí – Solnice 0:5

Už po čtvrt hodině hry domácí podcenili dlouhý míč k rohovému praporku, od něhož hosté odcentrovali a Hanák si dal vlastní gól – 0:1. O deset minut později šli Solničtí po chybné rozehrávce sami na branku a bylo to 0:2. Těsně před odchodem do kabin přišel centr z levé strany a solnický hráč se fotbalovým bekhendem trefil přesně k tyči – 0:3. Čtvrtý gól přidali hosté po chybě domácího stopera v 65. minutě. Na konečných 0:5 upravovala Solnice v 72. minutě po brejku.