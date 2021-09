Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník

Zázemí a vzorně připravený zelený pažit poskytl poličský fotbalový klub. Čtyři zúčastněné týmy bojovaly o dvě vstupenky na finálové klání Zaměstnanecké ligy Deníku a zápasy v základní skupině daly vcelku jasnou odpověď na otázku, které z nich to budou.

Reprezentanti Vězeňské služby České republiky konkurenci svými fotbalovými dovednosti jednoznačně převyšovali a k nim se přidal celek Enteria, a.s. Tato mužstva se na závěr utkala ve finálovém střetnutí a to se stalo hladkou záležitostí favorizované Vězeňské služby.

V Poličce se hrálo v přátelském duchu, k vidění byl líbivý technický fotbal s řadou pohledných akcí a krásných gólů. Zkrátka příjemně prožitý čas…

„Bylo krásné počasí, zahráli jsme si dobrý fotbal, takže super čas strávený se sportem. Soupeř ve finále byl hodně kvalitní, bylo vidět, že kluci jsou na tom fyzicky i herně dobře, mají spolu něco odehráno. Určitě se budeme chtít ukázat i na samotném finálovém turnaji, s chutí si tam zahrát a strávit příjemný sportovní den,“ uvedl Filip Janura z týmu pardubického zástupce Enteria, a.s.

Z výsledků:

Základní skupina:

Obec Lodín – Enteria, a.s. 3:6, Go Steel Frýdek-Místek – Vězeňská služba ČR 0:11, Obec Lodín – Vězeňská služba ČR 2:7, Enteria, a.s. - Go Steel Frýdek-Místek 5:0, Vězeňská služba ČR – Enteria, a.s. 2:0, Obec Lodín – Go Steel Frýdek-Místek 3:3 (penaltový rozstřel o 3. místo 3:4).

Finále:

Vězeňská služba ČR – Enteria, a.s. 6:1.