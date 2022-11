Hradecký architekt Tomáš Vymetálek a jeho tým jsou podepsáni pod návrhem nového multifunkčního fotbalového stadionu v Malšovicích. Které arény mu byly při vymýšlení hradeckého stadionu vzorem? Proč podle něj vůbec nemohla být řeč o možnosti, že by na novém stadionu chyběla ikonická lízátka? Jaké překvapení čeká fanoušky Votroků v hledišti nového stadionu? A co říká na slova generálního manažera FC Hradec Králové Richarda Jukla, podle nějž bude v Hradci druhý nejlepší stadion v Česku? „Jsem dokonce přesvědčen, že v mnoha ohledech stadion předčí i stadion v Edenu,“ odpovídá v rozhovoru o hradecké aréně její autor Tomáš Vymetálek. Tomáš VymetálekZdroj: www.fchk.cz



Jak dlouho jste na projektu nového fotbalového stadionu v Hradci Králové pracovali?

První studii jsme dělali v roce 2015 poté, co padla varianta stadionu spojeného s obchodním centrem. Tehdejší primátor nás oslovil s tím, abychom zkusili nakreslit stadion bez obchoďáku. V tu chvíli stadion nabral druhý dech, protože zveřejněné vizualizace vzbudily obrovský ohlas u veřejnosti. Lidem se náš návrh líbil a tím začal příběh, který aktuálně vrcholí realizací stadion.



Jak moc bude aréna, která dnes v Malšovicích roste, podobná vašemu původnímu návrhu z roku 2015?

Řekl bych, že bude trochu podobná. Naše původní studie byla čistě na fotbalový stadion, kdežto projekt, který se teď realizuje, už byl zamýšlen pro multifunkční využití. Ten stadion tak bude určitě objemnější, a proto je také dražší.



Projekt nového stadionu si v Hradci prošel za poslední roky různými peripetiemi. Věřil jste celou tu dobu, že se stadion opravdu postaví?

Má víra procházela postupným vývojem. Hodně jsem tomu věřil v roce 2016, postupem času jsem věřit přestával. V momentě, kdy město vypsalo výběrové řízení na nový projekt s novým zadáním, jsem se ale rozhodl, že do toho znovu půjdu. Cítil jsem šanci udělat to celé znovu, jinak, se všemi těmi multifunkcemi. Díky tomu ten stadion dnes už prakticky stojí. Dnes už asi nikdo nepochybuje, že se i dostaví.



V minulosti jste navrhli menší hradecký stadion Bavlna nebo stadion ve Vrchlabí. O kolik náročnější byl projekt opravdu velké fotbalové arény v Malšovicích?

Samozřejmě to bylo náročnější, zkušenosti z předchozích stadionů nám ale hodně pomohly. Vůbec si nedovedu představit, že by tohle byl první stadion, který by člověk dělal. Tento typ stavby vyžaduje zkušenost. A to zejména proto, aby pak stavba po provozní a technické stránce perfektně fungovala. To jsme se samozřejmě na menších stavbách naučili. Také jsme se byli na mnoha stadionech podívat. Mnoho mých kolegů jsou fanoušci fotbalu, kolega Láďa Tuček byl aktivním hradeckým hráčem, takže prostředí fotbalu známe dokonale. I já ho v mládí hrál. Jsem přesvědčený, že znalost té tematiky je pro správný návrh stadionu naprosto klíčová.



Říkal jste, že jste se byl podívat na mnoha stadionech. Máte nějaký konkrétní, kterým vám byl při vymýšlení toho hradeckého vzorem?

Obecně bych řekl, že vzorem pro nás byly stadiony pro druhou německou ligu. Hodně se nám líbil stadion v Ingolstadtu a také některé stadiony v bývalém východním Německu, které se nám kulturně nejvíce blíží.



Pamatuje si, s jakými základními myšlenkami jste na projektu začínal pracovat?

Hlavní myšlenka souvisela s tím místem. Pamatuji si, jak jsem na Všesportovním stadionu běhal jako žák, zažil jsem tam dojezd Závodu míru, zažil jsem tam nějaké spartakiády. Od dětství mám to místo spojené se sportem. Do projektu jsme šli jednoznačně s tím, že chceme, aby se stadion stal řeckým ideálem krásy těla a ducha. Z toho jsme vycházeli i při designu. Uvědomujeme si, že pro stadion je ta lokalita naprosto unikátní. Stadion je prakticky součástí parku v blízkosti řeky a současně velmi blízko centra města. Chtěli jsem udělat stavbu, která bude nadčasová, elegantní a bude se dalších minimálně 100 let vymykat svou krásou. Celá ta kompozice je pak korunovaná lízátky, ke kterým mají Hradečáci speciální vztah. Chtěli jsme, aby byl stadion konstrukčně jednoduchý, aby nebyl složitý stavebně a dal se postavit za rozumné peníze.



Měl jste hned od začátku jasno, že lízátka budou součástí nového stadionu?

Rozhodně ano. Ve všech fázích projektu, kterých jsme se účastnili, to bylo mimo jakoukoliv diskuzi. Věděli jsme, že lízátka na hradeckém stadionu být musí. Nikdy jsme o tom ani v nejmenším nepochybovali. Lízátka k Hradci patří a Hradečáci k nim mají speciální vztah. Podobně jako mají Pražané vztah k hradu nebo Pařížané k Eiffelovce.



Víte už, kdy se lízátka na stadion vrátí?

Určitě to bude ještě během podzimu. Aktuálně probíhá repase a všichni se moc těšíme až se to první lízátko bude zvedat. Všichni jsme na ten den připravení, bude to určitě velký zážitek.



Podle generálního manažera FC Hradec Králové Richarda Jukla bude ten stadion po pražském Edenu druhým nejmodernějším v České republice. Souhlasíte s tím?

Myslím si, že bude. Souhlasím s tím. Je to dané tím, že se staví teď v roce 2022, protože prakticky všechny velké stadionu v Česku jsou už nějaký čas dokončené či zmodernizované. Poslední stadion, který se u nás v nedávné minulosti stavěl, byl ten v Karviné. Oproti hradeckému je ale z hlediska velikosti o level níž. Tím, že se jedná v Hradci o novostavbu, jsme dostali prostor udělat tam všechno v úrovni a standardu 21. století. Jsem přesvědčen, že v mnoha věcech hradecký stadion předčí i slávistický Eden, na jehož projekci se jako architekt podílel náš kolega Leoš Zeman.



Kromě Hradce Králové staví aktuálně stadion i sousední Pardubice. Jaké by z vašeho pohledu bylo jejich porovnání? Bude hradecká aréna o level výš?

Myslím si, že pardubický stadion má trochu jiný příběh než ten v Hradci. Pardubice mají jako hlavní téma hokej a tomu odpovídá i výše investice a vůbec i velikost tamního fotbalového stadionu, který se s tím hradeckým nedá vůbec srovnávat.



Na jaké zázemí se mohou na novém hradeckém stadionu těšit fotbalisté a další sportovci?

Hradecký stadion bude splňovat podmínky kategorie UEFA 4, s čímž souvisí úroveň všeho vybavení. Bavíme se nejen o šatnách, ale třeba o wellness, prostorech pro rozcvičení či regeneraci, tělocvičnách nebo veškerém moderním zázemí pro média. Na stadionu bude také zázemí pro ženské a mládežnické týmy. Když půjdeme dál od fotbalu, tak součástí stadionu bude například také běžecký tunel nebo ubytování pro mládež.



Přesuňme se od sportovců k návštěvníkům, jak moc jste se zabývali komfortem pro diváky?

Velmi důkladně. Nedávno jsme například vybírali sedačky. Nebudou jednobarevné a myslím, že se fanoušci mohou těšit na hezké překvapení. Sedačky budou vyřešené v motivu střídajícího se odstínu bílé, šedé a tmavě šedé. Aréna tak bude opravdu zajímavá i při pohledu zevnitř. Na nejmodernější úrovni bude i sociální zázemí a občerstvení. Zázemí pro občerstvení se vůbec nedá srovnat s tím, co bylo na starém stadionu. Při provozování bude samozřejmě důležité, aby město zvolilo správné nájemce, kteří tam pak budou občerstvení provozovat. Co je ale podle mého pro fanoušky úplně nejdůležitější věcí, je výhled na hrací plochu. Máme opravdu velmi strmé tribuny, které utvoří tu správnou atmosféru. Z každé sedačky v aréně budete mít skvělý výhled na celé hřiště. Divákům budou sloužit také dvě velké LED obrazovky nad každou z branek.



Kromě fotbalu má aréna sloužit i pro další akce. Na co konkrétně bude stadion připravený, co by se na něm mohlo konat?

Je potřeba říct, že ty multifunkční prostory jsou primárně určené pro hobby sportovní aktivity. Nemůžeme si představovat, že by na stadion vešlo dalších 10 sportů na profesionální úrovni. Mysleli jsme především na sportující rodiny s dětmi. Na stadionu budou tělocvičny, běžecký tunel, ubytování pro sportovce, venkovní běžecká dráha. Kromě toho je stadion koncipován i na kulturní akce. Například koncerty a další produkce, které vyžadují audiotechniku a pódium. Na koncerty se maximální kapacita dostává až k 25 tisícům. Určitě to bude největší místo pro koncerty v širokém regionu. Další akce, například Dožínky či sportovní hry mládeže, by se pak mohly konat v okolí stadionu.



V současnosti stále stojí bezprostředně vedle nové arény bývalá tribuna, ve které je zázemí fotbalového klubu. Co s ní bude do budoucna?

Chystá se její demolice. Ten objekt už je dnes v takovém stavu, že by nebylo ekonomické jej využít a nehodí se samozřejmě k novému stadionu ani vzhledově. Počítá se s tím, že v tom místě vznikne nějaké další parkovací stání. Do budoucna je to ale určitě místo, na kterém by mohl vzniknout nějaký další objekt pro sport, který by byl designově sladěn se stadionem. Mohly by tam vzniknout třeba další indoorová sportoviště, která se do stadionu už nevešla. Celá ta lokalita má podle nás obrovský potenciál. Rádi bychom tam viděli Sportovní park Malšovice, přičemž stadion by byl jeho největší součástí.



Zmínil jste, že jste v mládí sám hrál aktivně fotbal. Jste fanouškem Votroků? Těšíte se na to, že budete už brzy do nové arény sám chodit?

Obecně jsem fanouškem sportu. Samozřejmě si pamatuju slavné doby, kdy hrál Hradec na čele ligy a na Spartu zde byl plný Malšovický stadion, to byl pro mě opravdu hezký zážitek. Na první otevírací zápas s rozsvícenými lízátky a českou hymnou v úvodu se opravdu moc těším. Přiznám se, že se mi o tom už několikrát zdálo. Rád bych pozval všechny fanoušky Votroků a doufám, že bude vyprodáno.



FCHK