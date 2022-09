Fakta – branky: 72. Hofman – 40. Holiš, 71. Matoušek, 79. Šebrle. Rozhodčí: Opočenský – Vlček, Vyhnanovský. ŽK: Matoušek (DUK). Diváci: 625. Poločas: 0:1. SK Libčany: Rolejček (46. Tošovský) – Buriánek (75. Bořke), Semerák, Holubec, Václavíček, Voda – Čihák (86. Hůlka), Chromek, Mokrý (75. Peš), Houdek – Hofman (79. Kocour). FK Dukla Praha: Čtvrtečka – Ullman (83. Konan), Matoušek, Holiš, Hrubeš – Havelka (60. Uhlíř), Barac, Kim, Moulis (78. Hodek) – Huf (78. Adediran), Buchvaldek (60. Šebrle).

Libčany (v modrém) - Dukla Praha 1:3Zdroj: Lubomír Douděra

Už při příjezdu na útulný stadion bylo jasné, že se v Libčanech odehrává něco speciálního. Tréninkové hřiště bylo zaplněné auty, stejně tak všechny příjezdové cesty k místnímu fotbalovému areálu. Pražská Dukla vedená zkušeným koučem Petrem Radou i přes nepřízeň počasí přilákala do obce nedaleko Hradce Králové skvělou návštěvu 625 diváků. „Byl to pro nás hráče, pro fanoušky a všechny okolo skvělý zápas. Všichni jsme si to užili na maximum,“ řekl útočník Kohoutů Michael Hofman.

Domácí od samého začátku nastolili defenzivní taktiku, bránili v hlubokém bloku a nepouštěli fotbalového Goliáše do stoprocentních šancí. Ten dlouho obléhal libčanskou branku neúspěšně. Nakonec však z jediné střely prvního poločasu udeřil. Ve 40. minutě zahrála Dukla roh, po skrumáži se ke střele protlačil stoper Roman Holiš a míč procedil do branky. „Myslím, že jsme se skvěle bránili, škoda, že jsme to nevydrželi do poločasu, když jsme dostali celkem laciný gól,“ mrzelo Hofmana.

Po změně stran nebyl k vidění tak souvislý tlak hostů jako během první pětačtyřicetiminutovky. Libčany se ocitaly víc na míči, ale jejich snahy většinou končily hned za půlkou. Ojedinělá střela Dukly však skončila v brance. Zpoza vápna to zkusil Filip Matoušek a jeho tvrdý projektil skončil v šibenici. Slavící Pražané však polevili v koncentraci a ihned po rozehrání utekl Michael Hofman a mazácky snížil na 1:2. „Rozehráli jsme míč, nějak se to před námi rozestoupilo a já už jsem šel sám na branku a míč jsem pouze uklízel k tyči,“ smál se šťastný střelec.

Dukla se však nenechala snížením rozhodit. Soustavným tlakem mačkala domácí a o šest minut později ji vyšla pohledná akce z levé strany, kterou přesně k tyči zakončoval ve vápně Štěpán Šebrle. Druholigový celek tak na hřišti týmu z krajského přeboru splnil postupovou povinnost, jinak toho však proti houževnatému soupeři příliš nepředvedl. Nutno podotknout, že přijel v kombinované sestavě.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Libčanská jízda MOL Cupem končí. Během ní však dokázali Kohouti porazit dva divizní soupeře a potrápit i pražskou Duklu.



OHLASY

Jiří Suchomel, trenér Libčan: „Hrálo se na jednu branku. My jsme měli jediný cíl, udržet nulu vzadu. Bohužel jsme dostali celkem laciné góly. Klobouk dolu před hráči, jak to proti profesionálnímu týmu zvládli. Kdybychom s takovým nasazením hráli i v krajském přeboru, tak bychom měli mnohem více bodů.“

Petr Rada, trenér Dukly Praha: „Byl to klasický pohárový zápas. Domácí byli plní odhodlání, bránili a moc nevystupovali. My jsme jim naší branku darovali. Jen jsme tam stáli a koukali, co se děje. Soupeř ani nechtěl moc hrát dopředu, chtěl to všechno odbránit. My jsme si to hodně komplikovali sami, myslím, že jsme ani jednou nevystřelili ze střední vzdálenosti. Až ta druhá branka, dobrý pokus a hned to tam spadlo. Snažili jsme se častokrát zbytečně obejít tři hráče, místo toho, abychom zkusili z dálky vystřelit. V první půli jsme mohli hrát situaci dvakrát do prázdné a místo toho jsme ještě hledali lépe postaveného hráče. Ale jediné, o co šlo, byl postup. Všichni si myslí, že proti týmu z krajského přeboru bychom měli vyhrát o 7 nebo o 8 gólů. Pohár je ale zkrátka specifická soutěž, i v Německu vypadávají bundesligové týmy s týmy ze třetí, čtvrté ligy. Nepřijeli jsme sem v plné sestavě, někteří hráči kvůli našemu hustému programu zůstali doma.“