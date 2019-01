Náchod – Divizní fotbalisté Náchoda mají za sebou vítěznou generálku. K ní si pozvali účastníka Krajského přeboru Pardubicka, Žamberk.

MLADÍCI NEZKLAMALI. Velmi dobrý výkon podali v generálce všichni náchodští mladíci. Na snímku si na levého domácí beka Ondřeje Vrabce (v modrém) nepřišel o hlavu větší soupeř. | Foto: Zdeněk Majer

Náchod – Žamberk 3:1

Domácí měli od úvodní minuty více ze hry, častěji drželi míč, ale do vyložených brankových příležitostí se nedostávali. V náchodském dresu opět dostali prostor mladíci, kteří rozhodně nepropadli. Jeden z nich, Bohuslav, ve 12. min. napřáhl, jeho špatně trefenou ránu ale brankář hostí bez větších potíží kryl. Další z nadějných mladíků, Plšek, o tři minuty později obral o míč žambereckého stopera a jeho dělovka donutila hostujícího brankáře k prvnímu ostrému zákroku. Na konci úvodní dvacetiminutovky vybojoval míč ve středu hřiště Gross, posunul ho doleva na Petra, který ideální čas propásl. Jeho střelu totiž stačil hostující obránce zablokovat. Po půl hodině hry sehráli na levé straně pěknou kombinační akci Vejprava s Vrabcem, jehož dobře mířené ráně chyběly centimetry. Nevyužité příležitosti domácí ještě více mrzely těsně před přestávkou. Ve 43. min. hosté z první vážnější akce dávají vedoucí gól – 0:1.



Do druhé půle domácí opět vstoupili aktivněji, v 52. min. si pěkný centr neméně pěkně zpracoval Petr, s následnou střelou se ale ukvapil a namířil ji mimo. O dvě minuty později se ale už Náchodští dočkali. Plšek se protáhl podél brankové čáry a nekompromisně vyrovnal – 1:1. Za další tři minuty neotálel divizní favorit s rozehráním standardní situace a hosté si dávají vlastní branku – 2:1. Po hodině hry to už mohlo být o dvě branky. Bohuslav pěknou patičkou uvolnil Plška, ten našel na vápně lépe postaveného Petra, jehož technickou ránu brankář přečetl. Podobně se vedlo o pět minut později Plškovi, kterého poslal do sóla Gross. Vítězem minisouboje byl opět žamberecký brankář. Konečnou podobu dali výsledku domácí v 84. min., kdy byl po sólu ve vápně sražen Plšek a z nařízené penalty upravil na 3:1 Malý.



Radovan Hromádko, trenér Náchoda: „Neměl jsem tady všechny kluky, ale to je jejich problém. Nastoupili jiní, ti kluci nezklamali a musím říct, že mi zamotali hlavu, takže budu přemýšlet, jakou sestavu pošlu do prvního mistrovského utkání. Z tohoto pohledu tedy utkání splnilo svůj účel. Soupeř nebyl špatný, vydržel běhat a dokonce se po naší chybě dostal do vedení, ale kluci to otočili, což je pro mě pozitivní."

Fakta – branky Náchoda: 54. Plšek, 57. vlastní, 84. Malý z pen. Rozhodčí: Šolc. Poločas: 0:1. Sestava Náchoda: Pavliš (46. Baláž) – Simon (73. Panenka), Kábrt, Rompotl, Vrabec – Malý, Gross, Bohuslav (60. Kudláček), Vejprava, Petr – Plšek.

První mistrovské utkání sehrají divizní náchodští fotbalisté v sobotu 10. srpna od 17 hodin, kdy na svém hřišti hostí Rapid Liberec.