Skvělou šňůrou se pyšní fotbalisté FC Hradec Králové. Po úspěšném středečním vystoupení v Zápech, kde v rámci 3. kola MOL Cupu zvítězili 4:0, si připsali už pátý zápas za sebou bez obdržené branky. „To nás samozřejmě moc těší,“ uvedl po postupu do osmifinále Stanislav Hejkal, asistent trenéra Votroků. Ti naposledy inkasovali před měsícem (21. srpna v lize na Spartě).

Východočeši šli do vedení ve 36. minutě, kdy se prosadil Kubala. Další tři branky si padly až v závěrečné desetiminutovce. „Jsme rádi, že jsme splnili povinnost. Zahráli si i kluci, kteří moc v mistrovských utkáních nehráli. Domácí snad ani neměli nějakou vyloženou šanci, možná je trošku škoda, že jsme gól na 2:0 nedali o něco dřív,“ poznamenala pravá ruka kouče Miroslava Koubka.

„V těchto pohárových zápasech s týmy z nižších soutěží je to o prvním gólu. Čím dřív ho dáte, tím je to pro tým lepší. Naštěstí to přišlo už v prvním poločase. Po změně stran jsme hlavně nechtěli dostat nějaký hloupý gól. Věděli jsme, že nějaké šance přijdou a proměnili jsme je,“ podotkl autor první trefy Filip Kubala.

Prvoligoví Votroci se připravovali hlavně na agresivní styl soupeře. „V Zápech je úzké hřiště a domácí se tomu umí přizpůsobit. Hrají dlouhé auty, mají soubojové hráče. Věděli jsme, do čeho jdeme. Jsem rád, že výsledek je takový, jaký je,“ dodal Hejkal.

„Někdo z nás hrál v Zápech už za béčko, takže jsme si to trošku osahali. Soustředili jsme se na zápas, věděli jsme, že to v Zápech „smrdí“. Myslím si, že jsme si dali záležet,“ doplnil Kubala.