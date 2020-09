Střílí góly, prokazuje přehled a cit pro klíčové situace. Že nyní hraje ,,jen“ druhou ligu mu nevadí. "Jsem hlavně rád, že mě po delší době fotbal zase baví," říká zkušený jedenatřicetiletý útočník.

Rozjezd se týmu povedl. Máte šest bodů ze dvou zápasů. Je to znát na atmosféře v týmu?

Začátek je vždycky důležitý. Navíc byla repre pauza, takže jsme si ji mohli v klidu užít.

Druhou ligu jste dlouho nehrál. Jaké jsou první dojmy?

Sám jsem byl zvědavý. Rozdíl mezi první a druhou ligou tam samozřejmě je. Ale když se chcete prosadit, přijde mi to podobné. Hráči jsou fyzicky stejně nadupaní, rychlí a důrazní. Výhodou je, že jsem v týmu, který bude bojovat o nejvyšší příčky. Cítím vnitřní sílu.

To jste prokázali už v Jihlavě, kde jste otočili nepříznivý stav 2:3 na 4:3…

Kvalitu máme. Vždyť i s Vlašimí jsme zápas zlomili v závěru. Na druhou stranu si myslím, že třeba v Jihlavě jsme to měli zvládnout líp. Když vedeme 2:0, neměli bychom dopustit, aby se soupeř vrátil do hry. Dotáhnout to pak do zdárného konce se pokaždé nemusí povést.

Otočka se konala hlavně vaší zásluhou. Rozhodl kuriózní okamžik, když jste gólmana donutil vzít podruhé míč do ruky. Rozhodčí nařídil nepřímý kop z malého vápna, ihned jste ho rozehrál na Adama Vlkanovu, a ten do prázdné branky srovnal na 3:3. Co říci k této kulišárně?

(směje se) Stalo se mi to poprvé v kariéře. Gólman si myslel, že míč opustil hřiště a že se bude kopat od brány. Jenže pomezní nic takového nesignalizoval. Všiml jsem si toho. Chtěl jsem vyčkat, doběhnout tam až si míč připraví na odkop a poslat ho do branky. Jenže jsem to nevydržel a on ho ve zmatku znovu vzal do ruky. Rozhodčí pískl, já si to hned postavil, rozehrál na Vlčáka a bylo to.

Pochválil vás trenér za tenhle báječný postřeh?

Koukali jsme na to všichni na videu a smáli se tomu.

V pátek jste hráli přípravu v Liberci (2:3). Víkend byl volný. Jak jste si ho užil?

Máme tříletého kluka, takže se doma nezastavíme. (směje se) Chtěli jsme zase jednou mít s manželkou čas pro sebe, tak jsme malého šoupli k babičce a dědovi. Byl to fajn relax.

Ještě k Liberci. Po první půli jste dokonce nad favoritem vedli 2:1. Bylo příjemné zjištění, že můžete konkurovat takhle silnému soupeři?

Byl to úplně jiný zápas než když jde o body. Liberec tolik nebránil. Tím ale nechci vůbec snižovat náš výkon. Je však mnohem těžší porazit doma Vlašim, která stojí kolem vápna, než si pak zahrát otevřený fotbal v Liberci.

Dal jste krásný gól…

Byl to volej zpoza vápna. Jo, sedlo mi to.

Zatím vám to tam padá. Dal jste góly v přípravě, poháru i v lize. Čekal jste, že váš návrat bude už od začátku takhle povedený?

Nic nechci zakřiknout. Jsem rád, že se mně i mužstvu daří. Hlavně aby to takhle pokračovalo. Vrátil jsem se, abych něco ukázal a nebyl jen do počtu.

Respekt u spoluhráčů jste si musel získat brzy. Berou vás jako správného tahouna?

Aby ze mě padali na zadek, to ne. (směje se) Ale berou mě, to jo. V lize jsem něco odehrál. Hradci chci svými výkony pomoci k co nejlepším výsledkům. Pozici v kabině nějakou mám, důležité ale je, co předvedu na hřišti.

V první lize jste nastřádal 220 startů. Neláká vás slavný klub třístovkařů?

To už asi nestihnu. Znamenalo by to zhruba další tři sezony v lize. Jedině, že by se rychle postoupilo a ještě by muselo sloužit zdraví. Každopádně to pro mě není nijak důležitá meta. Jsem hlavně rád, že mě po delší době fotbal zase baví. Těším se na tréninky a jsem v týmu, pro který jsem důležitý. Jsem tu spokojený.

Nastupujete pod hrotem. Je to pro vás coby rodilého útočníka ideální pozice?

Hraju tam už nějaké tři roky. Trenéři zpravidla chtějí mít na hrotu nějakého rychlíka. Raději si už chodím pro balony než bych napadáním trhal obranu. Je mi ale asi jedno, kde budu hrát.

V Liberci v sestavě scházeli Adam Vlkanova a Daniel Vašulín. O prvního z nich se zajímá Baník Ostrava, druhý se nepříjemně zranil na tréninku (vazy v kotníku). Jak citelná může být pro Hradec jejich absence?

U Vlčáka o tom nemá cenu diskutovat. Je to rozdílový hráč. Váša chytil taky výbornou formu. Je škoda, že teď asi delší dobu nebude. Nedá se nic dělat. Fotbal podobné věci přináší. Museli bychom si poradit bez nich.

V pátek vás čeká derby s Chrudimí. Týmy mají rozdílné ambice. Bude to znát na hřišti?

Doufám, že jo. Každý od nás očekává výhru jako s Vlašimí. Uvidíme, čím se tady Chrudim bude prezentovat. Věřím, že dáme rychlý gól a oni budou muset taky hrát. Snad to nebude jenom o tom dobývání.