Náchodsko - Poslední turnaj Zimní halové ligy okresních fotbalových výběrů kategorií U9 a U10 hostilo Hostinné.

KATEGORIE U9



OFS Náchod – OFS Hradec Králové 6:2 (Vlášek 3, Paar 2, Balucha). „V prvním utkání jsme narazili na OFS Hradec, se kterým jsme sehráli kvalitní utkání a přesvědčivě vyhráli 6:1,“ těšilo Michala Šedivého s Petrem Havlíkem, trenéry výběru OFS Náchod U9.



OFS Náchod – OFS Rychnov nad Kněžnou 2:4 (Kašpar, Paar). „V druhém utkání jsme narazili na neporažený výběr OFS Rychnov. V utkání jsme jim byli vyrovnaným soupeřem, v polovině zápasu za stavu 2:3 jsme soupeře jednoznačně přehrávali a nastřelovali tyče, a to se nám v samém závěru vymstilo, kdy soupeř upravil na konečných 2:4,“ mrzelo náchodské trenéry.



OFS Náchod – OFS Trutnov 4:2 (Balucha 2, Jansa, Paar). „V utkání s OFS Trutnov si hráči vybrali nejslabší moment turnaje a utrpěli výhru 4:2,“ oddechli si trenéři OFS Náchod.



OFS Náchod – OFS Jičín 6:1 (Jansa 3, Paar 2, Balucha). „V posledním utkání s OFS Jičín jsme sehráli krásné kombinace, které končily brankami a zaslouženě vyhráli 6:1,“ konstatovali Šedivý s Havlíkem.

„Celou Zimní halovou ligu můžeme hodnotit pozitivně, hráči se zlepšovali turnaj od turnaje, kvalitní utkání s kvalitními soupeři je posunou fotbalově výš a za příkladný přístup k turnajům patří všem hráčům veliké poděkování,“ chválili své svěřence trenér OFS Náchod.



Konečná tabulka U9



1. OFS Rychnov n. K. 11 1 0 87:17 34

2. OFS Náchod 8 1 3 42:19 25

3. OFS Hradec Král. 5 3 4 34:35 18

4. OFS Jičín 2 1 9 29:5 27

5. OFS Trutnov 1 0 11 22:83 3



KATEGORIE U10



OFS Náchod – OFS Hradec Králové 3:0 (Hronovský, Poděbradský, Pivokonský). „Hned v úvodním duelu jsme se utkali s týmem Hradce Králové, od kterého jsme v minulém turnaji dostali lekci. Tentokrát jsme lekci dávali my a soupeře jsme nepustili do žádné větší šance. Kluci napadali velmi vysoko a bylo snad jen škoda ještě několika nevyužitých brankových možností, aby byl výsledek jednoznačnější,“ pochvalovali si Lumír Hanke a Filip Novák, trenéři výběru OFS Náchod U10.



OFS Náchod – OFS Rychnov nad Kněžnou 3:2 (Frydrychová 2, Hronovský). „Hned v úvodu druhého utkání jsme měli obrovskou šanci, která zůstala nevyužitá. Bohužel z následného protiútoku jsme inkasovali. Naše chlapce však nemohlo nic překvapit a velmi rychle jsme otočili vývoj utkání až na 3:1. V závěru jsme inkasovali, ale výsledek jsme si pohlídali,“ řekli k zápasu náchodští kormidelníci.



Náchod – OFS Trutnov 7:1 (Novák 2, Poděbradský 2, Hronovský, Pivokonský, Frydrychová). „Od úvodu utkání s Trutnovem jsme si šli pro tři body, které nám s jistotou před posledním utkáním zajišťovaly celkové první místo v tabulce všech tří turnajů. Chlapci a děvče za čtyři minuty dali tři branky. Jasná převaha, převážně hra na jednu branku a výsledek 7:1 pro nás, hovoří za všechno,“ shodli se Hanke s Novákem.



OFS Náchod – OFS Jičín 10:1 (Hronovský 2, Poděbradský 2, Novák 2, Baudyš 2, Svatoš, Pivokonský). „Minulý turnaj jsme s týmem Jičína hráli jako na houpačce a po boji jsme zvítězili o jediný gól. S jistotou celkového prvního místa jsme naskočili i do tohoto utkání a až do posledního písknutí rozhodčího jsme hráli nátlakovou hru. Kluci se střídali na všech pozicích, utkání si užívali a soupeři jsme dali pověstnou desítku,“ těšilo trenéry OFS Náchod„Turnaj nám vyšel na 100% a nikoho jsme nenechali na pochybách o tom, že si jednoznačně zasloužíme první místo a postup na mezikrajské finále do Pardubic. Pochvala patří všem chlapcům a děvčeti, stejně jako i ostatním střídajícím hráčům, kteří byli na minulých turnajích,“ dodali Hanke s Novákem. (pv, mr)



Konečná tabulka U10



1. OFS Náchod 11 0 1 56:16 33

2. OFS Hradec Král. 9 1 2 42:19 28

3. OFS Rychnov n. K. 4 0 8 27:34 12

4. OFS Trutnov 3 2 7 18:43 11

5. OFS Jičín 1 1 10 20:55 4