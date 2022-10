Vy jste nasázel čtyři branky, byl to váš nejpovedenější zápas v sezoně?

Pro mě osobně rozhodně ano. Pár šancí jsem ještě měl, takže gólů mohlo být i víc. Útočník potřebuje dávat góly, takže to určitě potěší a hlavně to pomůže týmu.

Když jsem cítil šanci na hattrick, k penaltě bych nikoho nepustil, směje se Motl

Jaká branka byla nejhezčí?

Asi ta poslední. Zaběhl jsem si za obranu, která podcenila výkop našeho brankáře a já se řítil sám na bránu, gólman proti mně vyběhl a já šajtlí upravil na konečných 6:1.

Po odehraném devátém kole vám patří páté místo, jak jste zatím s podzimem spokojen?

S pátým místem bychom mohli být spokojeni. Doma jsme stoprocentní, ale venku se nám bohužel hrubě nedaří. Na tom chceme a musíme zapracovat.

Nejlepší střelci I. B třídy, sk. A

11 - Tomáš Sedláček (Kopidlno)

9 - Daniel Wojcik (Stará Paka)

8 - Jakub Taneček (Stará Paka)

8 - Petr Tomeš (Nepolisy)

Tabulka je však nesmírně vyrovnaná, jaké jsou vaše sezonní ambice?

Chtěli bychom hrát lepší střed tabulky. Ideálně se motat někde okolo toho pátého místa. Ale jak jste říkal, soutěž je velmi vyrovnaná. Nikdo se nechce namočit do záchranářských bojů. Nejdůležitější je však na této úrovni, abychom z našeho fotbalu měli radost a dalo se na něj koukat.

Co říkáte na výkony béčka Nového Bydžova, který má plný počet bodů?

Už jsme měli čest s ním hrát a musím říct, že Nový Bydžov tuhle soutěž doopravdy převyšuje a postavení v tabulce to jen potvrzuje. Kdo proti ním nastoupí, toho nečeká nic lehkého. Každý urvaný bod s bydžovskou rezervou bude mít cenu zlata.

Vám osobně patří druhé místo v tabulce střelců, máte nějaký cíl, kolik branek byste bral na konci sezony?

Cíle jsem si neurčil, ale jsem nastavený tak, že chci dávat góly pořád. Je to koření pro útočníka a pokud je nedává, tak se nemůže cítit dobře. Vždy je však na prvním místě tým.

TJ Sokol Stará Paka.Zdroj: FB klubu

Střelecky se vám daří s Kubou Tanečkem, jak se vám s vaším spoluhráčem a kamarádem hraje?

Už jsme spolu nastupovali v Sobotce, takže spolu nějakou tu sezonu kroutíme. Na hrotu si dobře rozumíme a víme, kdo jaký potřebuje servis. Já jsem spíše náběhový hráč, Kuba je zase hodně soubojový a exceluje ve hře jeden na jednoho. Přidanou hodnotou je, že jsme velmi dobří kamarádi, to pak jde všechno samo.

V dalším kole zajíždíte do Dolní Kalné, kde je to vždycky těžké, co od zápasu očekáváte?

Od domácích velmi urputný a bojový výkon. V minulé sezoně jsme tam vyhráli, takže nám mají co vracet. Na druhou stranu my budeme chtít zlomit prokletí venkovních zápasů a odvézt si tři body.