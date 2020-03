Třetí liga, to je pět zástupců. V reorganizované soutěži, která se od nové sezony rozdělila na dvě skupiny, se na podzim nejlépe vedlo Živanicím. Sokol skončil třetí, jen o dvě příčky a zároveň o dva body za ním je Chlumec nad Cidlinou. Oba celky se chtějí na předních pozicích udržet.

„Doufám, že podobnou pozici udržíme,“ potvrdil živanický kouč Roman Oliva. „Rádi bychom udrželi stávající pozici, případně ji vylepšili,“ řekl zase Jan Kraus, trenér Chlumce nad Cidlinou. Týmu, který o sobě dal na podzim vědět i v pohárové soutěži.

Naopak v Ústí nad Orlicí je tématem číslo jedna především záchrana. Svou roli pak budou plnit v ČFL i rezervy Pardubic a Hradce Králové.

ČFL: Rozhodne se až v baráži

Zájemce o postup do druholigové soutěže čeká kromě dlouhodobé soutěže ještě jeden krok. Cesta do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY povede přes baráž. V ní se potkají vítězové obou skupin ČFL.

Může za to novinka v podobě dvou skupin třetí ligy. Hraje se tak poprvé od této sezony. Baráž se bude hrát o přímý postup do F:NL a to pohárovým způsobem. Dva zápasy (doma-venku), kdy branka na hřišti soupeře má vyšší hodnotu.

S kým se musí počítat po podzimní části sezony? Ve skupině A bylo první Táborsko, druhá rezerva Sparty, třetí Písek už ztrácel.

Skupině B po podzimu vévodil Jablonec B, druhé byly Zápy a třetí pozice patřila Živanicím. Počítat se musí i s dalšími juniorkami prvoligových mužstev.

„Kádry juniorek se hodně mění. Mladí hráči se každou zimu posunou a udělají krok dopředu. Tyto mančafty budou silnější. A šlapat do toho budou Zápy, které získaly zkušeného Mageru. Myslím, že do toho může promluvit i Mladá Boleslav, která měla na podzim hodně kvalitní béčko,“ říká Roman Oliva, trenér Živanic.



TJ SOKOL ŽIVANICE



Fotbalisté Živanic se v polovině sezony, v níž se ČFL nově rozdělila na dvě skupiny, drží na třetím místě. „Doufám, že podobnou pozici udržíme, chceme se pohybovat co nejvýše. Myslím, že příprava tomu odpovídala,“ řekl trenér Roman Oliva.



V rámci zimní přípravy jeho tým narazil i na druholigové soupeře (Pardubice, Vlašim). „V lednu jsem výsledky moc nebral, protože kondiční zatížení pro hráče bylo velké. Šlo mi spíše o to, jak jsme se s tím vypořádali kondičně. Důležitější už to bylo v únoru, celkově přípravu hodnotím pozitivně,“ dodal Oliva.



Zimní posilou Živanic je Lukáš Kopecký, který se vrací po zranění. „Dříve v Chrudimi dával kolem dvaceti gólů za sezonu. Vrátí se zase tam, kde byl,“ věří trenér.



Soupiska – brankáři: Ondřej Volšík (1989), Luděk Frydrych (1987). Obránci: Filip Pánek (1996), Michal Buriánek (1989), Petr Motyčka (1988), Martin Staněk (1997), Ondřej Herzán (1981), Michal Ferčák (1982), Lukáš Polák (1992), Lukáš Vyšehrad (1996). Záložníci: Radek Gorol (1984), Martin Hundák (1987) , Jiří Gašpar (1997), Matěj Ptáček (1993), Jan Nikodem (1998), David Petrus (1987), Sebastien Langr (1993), Lukáš Kopecký (1991). Útočníci: Pavel Štěpánek (1994), David Pánek (1996), Tomáš Kakrda (1991).



Realizační tým – trenér: Roman Oliva. Asistent trenéra: Jaroslav Kratochvíl. Trenér brankařů: Štěpán Poříz. Vedoucí mužstva: Richard Polák. Lékař: Jan Vanáč. Masér: Tomáš Vltavský. Kustod: Pavel Šurkala.



Změny v kádru – odchody: Nikodem (Chrudim), Chocholatý (Hradec Králové). Příchody: Kopecký (Chrudim).



FK CHLUMEC NAD CIDLINOU



Páté místo. Z tohoto tabulkového postavení vstoupili do jarní části ČFL fotbalisté Chlumce. Těm se v první polovině sezony dařilo a to nejen ve třetí nejvyšší soutěži. Každý má jistě v paměti jejich úchvatnou jízdu pohárovým MOL Cupem, kde se stali postrachem ligových týmů.



„Na jaře bychom chtěli navázat na podzimní výsledky a výkony. Rádi bychom udrželi stávající pozici, případně ji vylepšili. Základem bude zvládnout start, od toho se bude vše odvíjet,“ řekl před výkopem Jan Kraus, hlavní trenér chlumeckého týmu.



„Příprava byla náročná, absolvovali jsme ji převážně v domácích podmínkách. Kvalitně jsme potrénovali, ale jak na tom jsme, ukáže až soutěž. Kádr se obměnil minimálně, odešli Trávníček se Špidlenem a z FC Hradec Králové přišli Kadlec s Hynkem,“ dodává kouč.



Soupiska – brankáři: Radek Petr (1984), Roman Dunda (1997). Obránci: Petr Veselka (1988), Jakub Jarkovský (1985), Jakub Havel (1999), Jan Kadlec (1999), Tomáš Sedláček (1980), Oliver Žahourek (2000). Záložníci: Tomáš Labík (1991), Tomáš Hynek (1998), Dominik Koubek (1999), Martin Kopáč (1992), Jan Novotný (2000), Ondřej Vaníček (1989), Jiří Kučera (1993). Útočníci: Tomáš Bastin (1991), Radek Korba (1991), Jan Labík (1995).



Realizační tým: Trenér: Jan Kraus. Asistent: Tomáš Hrabík. Vedoucí týmu: Miloslav Jarkovský. Manažer: Jiří Ryba. Předseda klubu: Martin Firbacher. Masér: Manfred Sattler. Sekretář: Jiří Krenčík.



Změny v kádru – odchody: Trávníček (Chrudim), Špidlen (přerušení kariéry), Černý (dlouhodobě zraněn). Příchody: Hynek, Kadlec (oba FC HK), Vaníček (Dvůr Králové).



FC HRADEC KRÁLOVÉ



Za sebou mají úvodní půlsezonu v soutěži dospělých. Před sebou má béčko Votroků jarní část ČFL. „Jsme v prostředku tabulky 3. ligy, podzim se nám celkem vydařil. Doufám, že na tyto výkony navážeme. Přáním je, aby to bylo ještě lepší a kvalitnější. Neustále se snažím kluky hecovat k lepším herním výkonům, takže věřím, že mě mile překvapí,“ hlásí kouč Karel Krejčík.



„Generálka se Slavií Praha B nedopadla pro nás vůbec dobře (3:6), takže doufám, že už takový výkon na jaře neuvidím. Je pravda, že soupeř předvedl velice kvalitní výkon,“ dodává před startem.



A jaká byla příprava? „Měli jsme 7 tréninkových jednotek týdně a k tomu přípravné utkání. Jen několik hráčů dokázalo absolvovat celou přípravu. Ostatní se průběžně potýkali s chřipkami a dalšími drobnými zdravotními problémy. Odehráli jsme 10 přípravných utkání,“ ohlíží se lodivod královéhradeckého béčka za zimním obdobím.



Soupiska – brankáři: Ondřej Mach (1998), Jakub Brát (2000). Obránci: Daniel Finěk (2000), Josef Locker (1999), Marek Plašil (1985), Michael Ptáček (2000), Danilo Vukčevič (1998). Záložníci: Dominik Bičiště (1999), Jan Mahr (2000), Vojtěch Martinec (2000), Tomáš Sokol (2000), Jakub Štěrba (2000), Jan Vobejda (1995), Sebastián Chocholatý (1998). Útočníci: Marek Rajnoch (2000), Marek Vítek (2000).



Realizační tým – Trenér: Karel Krejčík. Asistent: Marek Plašil. Vedoucí mužstva: Slavomír Kalousek. Masér: Jan Ryšavý.



Změny v kádru – odchody: Nemšovský (Pardubice), Ansorge (Police), Kadlec (Chlumec), M. Langr (Německo). Příchody: Finěk (Varnsdorf), Chocholatý (Živanice).



JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ



Jak se projeví zimní příprava na hřišti, bude během několika prvních kol jasné. Ústečtí fotbalisté tvrdě makali, přesto panuje spokojenost jen částečná.



„Jsou hráči, kteří zaslouží pochvalu, jak po celou dobu zimní přípravy tvrdě pracovali a jsou hráči, kteří prostě netrénovali, jak bylo potřeba. Letos jsme v zimní přípravě opravdu tvrdě trénovali, ale ne všichni to byli schopní a ochotní akceptovat. Tak to ale v amatérském fotbale bohužel je,“ ohlíží se za tréninkovou morálkou hráčů trenér Vladimír Chudý.



I z toho se dá usoudit, co bude hlavním cílem pro jarní část ČFL. „Zachránit třetí ligu i pro další sezónu a pokud možno udržet se v klidném středu tabulky,“ zaznělo z úst ústeckého kouče.



Soupiska – brankáři: Jakub Krátký (1985), Matěj Jeřábek (2000). Obránci: Ondřej Skalický (1996), Patrik Langer (1996), Jakub Chleboun (1985), Filip Grepl (1988), Tomáš Lněnička (1999), Lukáš Sejkora (1999). Záložníci: Adam Nágl (1992), Vojtěch Špatenka (2000), Petr Falta (1990), Jan Souček (1989), Nathan Mukendi (1997), Zdeněk Vaňous (1986), Tomáš Pinkava (2000). Útočníci: Patrik Voleský (1988), Matěj Krátký (1999), Radek Tichý (1992), Denis Mayer (1996).



Realizační tým – Trenér: Vladimír Chudý. Asistent: Pavel Mansfeld. Vedoucí mužstva: Jiří Jansa. Masér: Jan Holomek.



Změny v kádru – odchody: Patrik Chleboun (Č. Heřmanice), Vojtěch Pazdera (Šternberk), Vojtěch Habrman (Vysoké Mýto). Příchody: Patrik Voleský (Sigma Olomouc), Nathan Mukendi (Francie), Tomáš Lněnička (FK Pardubice), Lukáš Sejkora (Č. Třebová).



FK PARDUBICE B



Udržet třetiligovou soutěž. To je pro jarní část sezony jasný plán pardubické rezervy, která je v tomto ročníku nováčkem. „Situace není úplně kritická, ale potřebujeme uhrát nějaké body, abychom se dotáhli na klidný střed tabulky a nemuseli se do poslední chvíle nervovat,“ řekl trenér béčka Kamil Řezníček.



Úzký kádr bude pochopitelně znovu doplňován. „Spolupráce s A-týmem by měla fungovat stejně jako na podzim. Vzhledem k značnému a kvalitnímu doplnění kádru áčka počítáme s větším nasazováním nevytížených hráčů. Rovněž bychom rádi zapojovali dorazové dorostence,“ dodal Řezníček.



V zimním období pardubická rezerva odehrála i pět přípravných zápasů. „Tréninkově jsme splnili vše. Pokud se týká přípravných utkání, tak ta jsme doslova lepili, takže výsledky nemají úplně vypovídající hodnotu,“ uzavřel kouč.



Soupiska – brankáři: Štěpán Hrnčíř (1997), Nicolas Šmíd (1998). Obránci: Lukáš Zelenka (1997), Adam Rambousek (1999), Ondřej Pavlas (2000), Tomáš Outrata (2000). Záložníci: Tomáš Jiroutek (1992), Radek Řezníček (2001), Adrian Nemšovský (2000). Útočníci: Jakub Sytko (2000), Filip Stýblo (2000). Dále budou využíváni další hráči A-týmu a dorostu.



Realizační tým – Trenér: Kamil Řezníček. Asistent: František Kovárník. Vedoucí mužstva: Lukáš Ouředník. Masér: Michal Kábele. Kustod: Pavel Křížek.



Změny v kádru – odchody: Suchochleb, Hofman (oba Pardubičky), Bureš (Ždírec n. D.), Lněnička (v jednání), Park (Korea), Kepl (Plzeň – ukončení hostování), Spěvák (Živanice), Kudrna (H. Ředice). Příchody: Nemšovský (FC Hradec Králové), R. Řezníček (z dorostu).