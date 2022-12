Čtyřiadvacetiletý záložník sledoval všechny zápasy „kanárků“ a fandil i Portugalcům. Přál si, aby Brazilci šampionát vyhráli. To se bohužel nestane a Goncalves musí čekat minimálně další čtyři roky.

Tasovický lodivod Dvořák okusil roli vedoucího české reprezentační U15

Zpětně hodnotil kvalitní útok brazilského výběru. „Měli jsme skvělý start. Tým byl hodně ofenzivní, také naše obrana byla pevná. Měli jsme šance, ale Chorvati nás po remíze 1:1 v základním čase vyřadili v penaltovém rozstřelu 2:4. Mrzí mě i vyřazení Portugalců, i proto, že po našem Neymarovi se mi líbí hra Cristiana Ronalda,“ přemítá Gonçalves.

Zdroj: Deník

Hráč 1. SC ale přiznává, že život jde dál. „Jsem Brazilec a miluji fotbal. Mistrovství světa je nejlepší turnaj v tomto sportu. A že se koná v Kataru v prosinci? Je to jiné, oni mají svou kulturu, což respektuji a užíval jsem si to,“ hodnotí fotbalista.

Ve Znojmě jsem neviděl posun, v Kunštátu dělají fotbal hodně dobře, říká Prokeš

Právě kopaná jej přivedla před čtyřmi lety do Evropy. Dva roky hrál na Slovensku, kde prošel Humenným či Šamorínem. Odtud zamířil do Znojma. Za celek z města nad řekou Dyjí vsítil letos šest branek. „Přestup pro mě byl lehký. Už jsem uměl trochu slovensky, jenom jsem si upravil pár věcí a doučil se česky,“ říká Gonçalves.

I když do svých dvaceti let žil v Brazílii, disponuje lucemburským pasem. „Mám ho po svém pradědečkovi. Narodil se v Lucembursku a poté se přestěhoval do Brazílie. Jeho původ mi umožnil získat lucemburské občanství,“ prozrazuje borec.

Fotbalisté křepického Bayernu prohlubovali vztahy v Mnichově. Viděli Bundesligu

Ve Znojmě zůstává i nadále. Zpět přiletí po Vánocích. „S týmem zahájíme v lednu přípravu. Česko se mi líbí. Je to velmi krásná země a lidé jsou zde skvělí,“ uzavírá Gonçalves.