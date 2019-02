V současné době má SDH Nahořany více jak 70 členů, aktivně se účastní okrskových soutěží, Primátor ligy a někdy zavítá i na Východočeskou ligu. Nyní se snaží vychovávat další, novou generaci dobrovolných hasičů, a to díky vzniku dětského týmu v roce 2007. Nesmíme ovšem zapomenout na úspěšný tým žen, který se může pyšnit už několika poháry ze soutěží a také na tým mužů, který má zde nejdelší tradici.

Obec Nahořany, v níž sbor působí, se nachází asi 5 kilometrů od Nového Města nad Metují směrem na Jaroměř. Pod Nahořany patří správou obce Lhota, Doubravice, Dolsko a také Městec.

Historie obce sahá až do roku 1360, o čemž svědčí letopočet vytesaný na sklepení kovárny s číslem popisným 2.

Při vstupu do obce od Nového Města nad Metují upoutá snad každého návštěvníka zvláštnost z druhé poloviny 19. století. Tou je mohutná brána z pískovcových kvádrů, nahoře opatřená dvěma lvy, s postranním vchodem, nad nímž je zazděn velký pískovcový kámen s kulatým otvorem a pamětihodným starým nápisem. Na rozcestí při východním vchodu do obce je upraven pěkný parčík, v němž v roce 1923 byl postaven památník padlým v první světové válce. Blízko parku, na druhé straně silnice, stojí „Švehlův dům“, ve kterém dnes sídlí obecní úřad a pošta.

Dobrovolní hasiči z Nahořan mají na svých internetových stránkách (www.vhprint.cz/sdhnahorany) zajímavost, kterou má na stránkách jen málokterý hasičský sbor – a to takzvaný „hasičský chat“. Byl zřízen teprve nedávno. Kromě toho si návštěvníci stránek mohou prohlédnout nespočet fotografií z různých hasičských akcí, ze soutěží, jichž se nahořanští hasiči zúčastnili, či z konání oslav.

Dobrovolní hasiči z Nahořan vyjíždějí – pokaždé, když je třeba – k ohlášeným zásahům. Letos vyjeli například vyprošťovat automobilu, který sjel z cesty do pole u přehradní nádrže Rozkoš. Dále nahořanská jednotka provedla vylovení dopravní značky z tůně pod Nahořanským mostem, kterou tam zřejmě hodil neznámý vandal. Vyjíždělo se také ke spadlým stromům na vozovku na silnici nedaleko Městce, kde muži v modrém provedli odříznutí a odstranění těchto popadaných stromů z vozovky. Kromě jiného poskytovali nahořanští hasiči i technickou pomoc , a to tím, že provizorně rozšířili okapový svod, čímž zabránili vniknutí vody do objektu bývalého kravína u nich v Nahořanech.