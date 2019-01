Hasiči bojovali o vteřiny při Provodovské proudnici

Provodov /FOTOGALERIE/ - V pátek, v předvečer oslav 800 let obce Provodov, se na fotbalovém hřišti uskutečnila soutěž hasičů Provodovská proudnice. Byl to boj o vteřiny a někomu se zkrátka nedařilo, zatímco jiní to zvládli na výbornou.

Hasiči z Klen předvedli starou, ale funkční stříkačku. Ti z Provodova u Zlína zase předali domácím dárek, a pak se také zapojili do klání. Soutěžilo se v kategoriích žen a mužů. Zúčastnilo se 11 družstev žen a l5 mužů. První místo mezi ženami vybojovalo družstvo NTC Kramolna, druhé byly ženy z Černčic a třetí z Pohoří. Mezi muži byli první z Vršovky, druhý byl tým Vysokov A a třetí hasiči z Velké Jesenice. Zdeněk Majer

Autor: Redakce