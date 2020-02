Zrekonstruovaná budova má být k dispozici začátkem letních prázdnin. Celkem opravy vyjdou na 5,7 milionu korun bez DPH. Do budoucna by dalšími investicemi mohla být dvě nová požární vozidla pro jednotku SDH Březhrad a Malšovice.

„Po skončení této kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice budou mít již všechny hradecké jednotky dobrovolných hasičů své důstojné zázemí. Kromě údržby prostor chceme také průběžně obměňovat hasičskou techniku. Začátkem loňského roku byly pořízeny dvě cisterny pro jednotku SDH v Třebši a na Pláckách. Letos bychom rádi pořídili dvě požární vozidla pro jednotku SDH Březhrad a Malšovice. Činnosti dobrovolných hasičů si velmi vážíme a touto naší aktivitou se snažíme jim za jejich práci a obětování jejich volného času vyjádřit náš dík,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.

„Dispozičně je objekt dělen na část pro hasiče a veřejnou část se zázemím, která má nově navržený vstup z ulice Říčařova. Doposud byl prostor využíván zejména hasiči. Veřejnou část by nově mohla začít využívat komise místní samosprávy a část by měla sloužit i jako místní knihovna. Objekt by také mohl fungovat jako zázemí pro místní venkovní veřejné akce konané v zadní část pozemku,“ komentuje Věra Pourová, náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města.

Zatím zde sídlí Sdružení dobrovolných hasičů Plotiště s 25 členy a je zde umístěn také hasičský vůz využívaný při požárech i povodních.