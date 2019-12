Společně dali dohromady sbírku hraček, kterou předali potřebným dětem v Ozdravovně Království. „Byla toho úplně plná dodávka,“ uvedla Veronika Buchtová, pracovnice úřadu. Do sbírky přispěly i děti z Mateřské školy Holohlavy.

Hasiči spolu s pracovnicemi úřadu pro děti uspořádali program plný soutěží a zábavy. Každý si tak mohl vyzkoušet práci hasiče. Děti shazovaly kuželky rozhozením hadice. Pohybovaly se v místě „požáru“ poslepu, když následovaly lano s klapkami na očích. Užily si u toho spoustu legrace. Dětský úsměv a upřímný smích byl odměnou pro všechny zúčastněné. Akce pro dobrou věc si to zasloužila. Nápady organizátorů nemají hranic. To se musí uznat. Dětem se také moc líbila fenka Mája. Chlupatá modelka šla doslova na dračku. Fenka je totiž zařazená do canisterapeutického výcviku, který díky své povaze „vítacího pejska“ zvládá levou zadní ťapkou. Všichni zúčastnění si zaslouží velké poděkování.

Velkým překvapením byla účast „Mikuláše a čerta“, hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána a radního Pavla Hečka. Sympatické bylo, že oba pánové toto označení přijali s úsměvem. Hejtman Jiří Štěpán si s dětmi vyzkoušel resuscitaci na fantomovém modelu pod vedením člena SDH Mezilečí. „Moc děkujeme hejtmanovi a radnímu za čas, který nám věnovali i za podporu. Paní ředitelka byla nadšená, jakého mají Mikuláše a čerta,“ prohlásil anděl, občanským jménem Veronika Buchtová.

Jan Holý