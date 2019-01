Teplice nad Metují - Sbor Dobrovolných hasičů z Teplic nad Metují je své obci a spoluobčanům nápomocný nejen při událostech spojených s červeným kohoutem či při poskytování technické pomoci při živelních pohromách, ale současně se podílí na kulturním vyžití Teplic nad Metují.

Z archivu Sboru dobrovolných hasičů Teplice nad Metují. | Foto: SDH Teplice nad Metují

Ojedinělou událostí, kterou hasiči každoročně pořádají, je „Sáňkování na čemkoli“, která je určena všem lidem od 5 do 100 let. Startuje se vždy ve třech věkových kategoriích a to 5 -10 , 10 -18 a nad 18 let, přičemž velikost, tvar a rozmanitost soutěžních strojů jakož i kostýmů není nijak omezena a záleží jen a jen na fantazii a dovednostech účastníků. Tato akce se vždy těší zájmu veřejnost a bývá pastvou pro oči.

(Věra Sýkorová)