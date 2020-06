Kdo byl iniciátorem založení sboru?

Závodní sbor vznikl na popud tehdejšího ředitele Stehlera pro ochranu továrny před požárem, hasiči dostali od majitele továrny již zastaralou ruční dvouproudní stříkačku z roku 1886. O rok později zakoupila správa závodu pro všech 32 členů sboru výstroj a pracovní stejnokroje.

Veškeré náklady nebyly jen na továrně, majitelé sice občas hasičský sbor finančně podpořili, hlavní finanční tíha ale zůstala na členech hasičského sboru. Na nákup většiny potřebného vybavení si finanční prostředky museli členové sboru, stejně jako ostatní sbory, přispět sami.

Jak pokračovala činnost hasičů?

Byl to zejména výcvik, šíření osvěty mezi občany, s přednáškami o zdravovědě pomáhal lékař. Pro zlepšení akceschopnosti požárních sborů pořádal červenokostelecký okrsek společná cvičení. Vypukla první světová válka, členové sboru byli odvedeni, nastal úbytek členů, mnozí nepřežili.

Po dlouhé odmlce se po válce později konalo několik sborových cvičení. V červeném Kostelci proběhl Krajský hasičský sjezd spojený s ukázkovým cvičením několika sborů.

Ještě v roce 1924 tovární sbor používal potahovou stříkačku z doby založení do doby, než byla pořízena nová.

Každý sousední sbor měl stříkačku motorizovanou nebo motorovou, také hasiči z Tepny si přáli novější stroj.

Díky centrálnímu řediteli St. Wiesnerovi firma v roce 1927 finančně si mohli koupit motorovou stříkačku. Celkový náklad ovšem činil 56 100 Kčs. Pořízením motorové stříkačky sice odpadlo namáhavé ruční čerpání vody starou stříkačkou. Hasičský sbor se nákupem zadlužil a musel jí dlouho splácet. K dopravě stříkačky byly používány tovární koně, tato doprava nevyhovovala. Proto firma A.R.Smekal, provedla v roce 1934 přestavbu stříkačky a čerpadlo zabudovala na automobilový podvozek Praga L 28.

Jaké byly úkoly žen ve válečných letech a kdy vzniklo družstvo žen pro soutěže?

Pro případ válečných událostí a povolávání mužů do zbraně bylo v továrně utvořeno z žen požární družstvo. Ženy - hasičky se musely naučit zacházet nejen s veškerou výzbrojí, ale také řídit a ovládat hasičskou stříkačku. Soutěžní družstvo v Tepně Červený Kostelec se podařilo založit až v roce 1952, ukázalo se, že ženy jsou dobře secvičené, získaly ocenění na nejedné soutěži. Po několika úspěšných sezónách po patnácti letech zaniklo.

Smutné dovršení činnosti Tovární požární jednotky Tepna 12 nastal po roce 1991, kdy byl závod převeden do soukromého vlastnictví. Nové vedení považovalo požární jednotku za zbytečnou a tak byla po víc jak 90 letech činnosti zrušena. Závod přežil zrušení sboru jen o pár let.

Věra Nutilová