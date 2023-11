A zase ten Metelka. Kanonýr Náchoda spolu se Štajnrtem boural českolipské hradby

Před týdnem náchodský Jakub Metelka nastřílel do sítě rezervního celku Vršovic devět branek a Náchodský deník informoval o tom, že pro šestadvacetiletého borce šlo o střelecké maximum v klubu. To však vydrželo jen do dalšího utkání, proti České Lípě se totiž aktuálně nejlepší střelec mužstva prosadil rovnou jedenáctkrát!

Jakub Metelka svými góly táhne Náchod k podzimní neporazitelnosti ve druhé lize. Za poslední dva duely nastřílel dohromady úctyhodných dvacet branek. | Foto: Veronika Jílková