Pouze dva prvoligové celky se s Českým pohárem házenkářů loučí už ve druhém kole. Jsou jimi hráči Sokola Vršovice, kteří nezvládli roli favorita v Náchodě, zároveň i házenkáři Dvora Králové nad Labem, kteří naprosto selhali v koncovce zápasu na půdě Havlíčkova Brodu

Jiří Štajnrt s číslem 48 byl nejlepším střelcem pohárového utkání mezi Náchodem a Vršovicemi. Do sítě soupeře se trefil šestkrát. | Foto: Veronika Jílková

Házenkáři Náchoda se na jaře po letech rozloučili s první ligou, že se ale budou chtít do druhé nejvyšší soutěže v ČR brzy vrátit, o tom přesvědčili kvalitními výkony v úvodních kolech Českého poháru. Východočeši si nejprve hravě poradili s druholigovou Bělou pod Bezdězem, aby následně vyřadili i prvoligovou stálici z Vršovic.

Jičínští ve finále Zepos Cupu. Prvenství obhájili házenkáři z Povážské Bystrice

To rival ze Dvora Králové nad Labem si na start I. ligy rozhodně dobrou náladu nepřipravil. Ač na palubovce Havlíčkova Brodu ještě devět minut před koncem utkání vedl rozdílem čtyř branek, ve zbytku utkání se již střelecky prosazoval pouze soupeř a bylo z toho překvapivé vyřazení.

Oba vyřazení prvoligisté se mimochodem potkají v úvodním kole nového ročníku, který startuje již tuto sobotu. Náchod ve stejný den rozehraje druhou ligu domácím soubojem s Lovosicemi B (18.00).

TJ Náchod – Sokol Vršovice 27:20 (15:8)

Fakta – branky: Štajnrt 6/1, Metelka 6/3, R. Cvejn 4, Felgr 3, P. Černý a Pinho 2, Jakoubek, Udovychenko, Novohradský a Lipovský 1 – Matějásek 6, Heřt 4/2, Klečánek 3, Muller, Zůbek a Kotrč 2, Přibyl 1. Rozhodčí: Podzimek, Vlk. Vyloučení: 6:5. ŽK: 1:0. Diváci: 45.

1. kolo: TJ Sokol Bělá pod Bezdězem – TJ Náchod 14:32

Domácí proti do loňské sezony tradičnímu soupeři předvedli skvělý vstup do zápasu a po necelých třech minutách vedli 3:0. Záhy vedli už čtyřbrankovým rozdílem a do šaten oba celky odcházely za stavu 15:8.

Po přestávce Náchodští v převaze pokračovali a diváky bavili pohlednými akcemi. Třináct minut před koncem vedli už o devět branek a nakonec pohárový duel dovedli k přesvědčivému vítězství a postupu do třetího kola.

Upravený Nagyho hit motivací k záchraně. Dvoráci si cestou ze Šťáhlav zazpívali

Jiskra Hav. Brod – 1. HK Dvůr Králové n. L. 27:23 (12:15)

Fakta – branky: Vondra a Plodík 5, Zich a Brabec 4, Ondrouch 3/1, Musil a Fišer 2, Beran a Musil 1 – M. Picha 6, P. Voňka 5/4, Cibulka, Dodoš, Kuhn a Kamberský 2, Všetečka, Šturm a Chalupník 1, L. Picha 1/1. Rozhodčí: O. Tůma, Větrovský. Vyloučení: 6:6. ŽK: 2:0. Diváci: 36.

Dvoráci do utkání proti druholigovému soupeři nasadili spoustu mladých hráčů a jeden z nich, devatenáctiletý Dodoš, se střelecky prosadil hned při své první šanci, když ve 4. minutě zvyšoval na 0:2. Polovinu první půle se soupeři přetahovali o nejtěsnější vedení, v 17. minutě však byli domácí v náskoku (8:7) na dlouhé minuty naposledy.

Zbytek první půle totiž ovládli favorizovaní hosté a také po přestávce měli povětšinou navrch. Když v 51. minutě zvyšoval Kamberský na 19:23, zdálo se, že Východočeši míří za postupem. Jenže domácí se třemi rychlými góly vrátili do utkání a jelikož nepomohl ani oddychový čas hostující střídačky, ve zbylých minutách tým z Vysočiny sérií 8:0 dokonal fascinující obrat.